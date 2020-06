Casio necesita un buen software y el desastre de G-Shock Connected

En el artículo ¿El futuro de los relojes digitales? ya referenciaba las deficiencias del software G-Shock Connected escrito por Casio Computer Co. Ltd. Un aspecto que ya había mencionado en las pruebas de los Casio G-Shock GMW-B5000D, GW-B5600 y sobre todo del GPR-B1000 «Rangeman». No importa si hablamos de plataforma iOS como Android, en ambas es un desastre. Pesado, lento, con pocas funcionalidades, y lleno de errores.

Estaba a punto de resignarme, cuando tras renovar mi antiguo Samsung Galaxy S8 en favor de un Xiaomi Mi 9T Pro, decidí darle otra oportunidad. Tengo instalada la app en un iPad Pro de 11 pulgadas y cuarta generación. Ya me va bien, porque para ser sinceros, la aplicación de Casio apenas tiene utilidad. Realmente me costaría de creer que tenga usuarios fieles que la usen asiduamente. Menos aún que lo hagan con satisfacción, basta darse un paseo por las críticas reseñas que hay en Google Play y la App Store.

Tras instalar la aplicación y ejecutarla sobre mi Android 10, me llevé una sorpresa. Pensaba que en tecnología ya nada me sorprendería, pero efectivamente era algo que no había visto antes. Un absurdo mensaje de error que rezaba:

«No pudo abrirse la aplicación porque está desactivada la animación. Para usar esta aplicación debe activar la animación. Cancele la eliminación de la animación de asistencia al usuario, las opciones de desarrollador, el modo de ahorro de energía, etc., y asegúrese de que la animación funciona antes de usar la aplicación.»







Dejando de lado con que siendo estrictos el mensaje es falso, dice que la aplicación no se pudo abrir, cuando en realidad la prueba de que se abrió es que es la propia aplicación la que genera el mensaje de error, y evitando ser demasiado duros con la pésima calidad de la traducción al español, un hecho al que por desgracia estamos acostumbrados, no sólo en software sino también en literatura, la frase de «Cancele la eliminación de la animación de asistencia al usuario» me rechinaba. Yo creo que ni los ingenieros, o mejor dicho, los becarios de Casio la entenderían.

El principal problema es que la aplicación parece ser incompatible con todo: el ahorro de energía, las opciones de desarrollador, y ¡hasta las animaciones! Nunca antes me había topado con una app tan restrictiva, ni con un mensaje de error tan imperativo.

No sólo el G-Shock Connected hace pocas cosas, las hace ocupando mucho espacio, mucha memoria y con lentitud, sino es que además, parece que necesite un entorno controlado de laboratorio para ser capaz de funcionar.

La mayoría estaremos de acuerdo en que Casio fabrica unos relojes que en las gamas bajas son excelentes. Ningún otro fabricante, ni tan siquiera las marcas chinas, es capaz de ofrecer tantas funciones, prestaciones y calidad por ese precio. Digamos que de 40€ para abajo, Casio es insuperable. En las gamas medias, aún se defiende, tiene modelos muy competitivos, y otros que no lo son tanto. Unos pocos los consideraría como excelentes, la mayoría normales, y no creo que tengan ninguno que sea basura. En las gamas altas, lo hacen mucho peor. Sus tarifas no paran de aumentar, y no se dan cuenta que sus competidores no se quedan quietos.







Constructivamente son capaces de hacer cosas como el G-Shock GMW-B5000D, un reloj extraordinario, al que como ya dije, solamente le falta el cristal de zafiro. Sin embargo en cuanto a módulo, le eliminan funciones que ya tenían sus hermanos menores, los todavía vigentes Casio G-Shock GW-M5610. Deciden dar el salto tecnológico y apostar por la conectividad Bluetooth, y a confiar ciegamente en una aplicación para la que no están preparados. No es nada nuevo, lo mismo les ocurrió con la anterior generación, la G-SHOCK+. Hasta tal extremo que fuera un aficionado catalán (Juan Carlos Fernández Jara) el que tuviera que crear una implementación alternativa, la BlueWatcher. Un software que programó desde cero, y que resultó no solamente superior al oficial, sino además brillante.

Como siempre, es algo que me apena. Estratégicamente la marca apuesta por la tecnología, pero luego es incapaz de desarrollar un software decente en que apoyarse. Algo que incluso la mencionada Xiaomi con sus smartbands de menos de 30€, hace de una forma más que solvente. Honestamente, si necesitan de buenos programadores, que me contacten, conozco a unos cuantos.

Comparativamente, sus firmwares son estupendos. En relojes tienen módulos magníficos: el CPA-100, el W-S210H, el DBC-32, … Pero de nuevo, son relojes de gama baja, modelos en los que la marca es muy competitiva. Evidentemente sin dejar de mencionar sus calculadoras. Modelos como la CAS fx-CP400, la gráfica y programable fx-CG50, o la científica fx-991SPX II que rozan la perfección.

Si son capaces de ofrecer firmwares tan buenos, ¿por qué no hacen igual con el software? ¿Tan poco personal cualificado hay en Japón? ¿Tan justos van de recursos en Casio como para no poder formar un equipo competente.