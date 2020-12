Comentarios de series XXIII

Llegamos a la la vigésimo tercera edición de los comentarios de series:

Avenue 5

Avenue 5 es una serie futurista que narra las aventuras a las que se enfrenta una nave espacial y su tripulación durante sus viajes galácticos. De esta manera se aborda el tema del turismo estelar y cómo las personas que lo practican tienen que llegar a entenderse en una situación en la que lo único que tienen en común es el hecho de estar en el espacio.

8 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Black monday

19 de octubre de 1987, también conocido como Black Monday, la peor caída del mercado de valores en la historia de Wall Street. Nunca se ha sabido quién lo causó… hasta ahora. Es la historia de cómo un grupo de individuos al margen del sistema se enfrentaron a Wall Street y terminaron estrellando el sistema financiero más grande del mundo.

20 capítulos en dos temporadas de 2019 a 2020.

7/10.

Cámara del terror

Toma dos extraños completos que piensan que están comenzando su primer día en un nuevo trabajo. Todo sigue igual hasta que sus caminos chocan y estos trabajos a tiempo parcial se convierten en pesadillas a tiempo completo.

8 capítulos en una temporada 2020.

4/10.

Circuito de cortos

Si pudierais contar cualquier historia con el gran equipo de artistas de Walt Disney Animation Studios, ¿qué crearíais? Bienvenidos a Circuito de cortos, un programa innovador y experimental en el que cualquiera del estudio puede proponer una idea y ser seleccionado para desarrollar su propio corto..

14 capítulos en una temporada de 2020.

7/10.

Cuentos asombrosos

Steven Spielberg revive la antología que nació en 1985, esta vez bajo los mandos de Eddy Kitsis y Adam Horowitz, creadores de «Érase una vez». Cada capítulo cuenta una historia de ciencia ficción y/o fantasía

5 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Desde otro lugar

Cuatro personas normales y corrientes, que sienten que algo falta en sus vidas sin saber exactamente de qué se trata, coinciden de forma accidental -o tal vez por los avatares del destino- cuando se encuentran con un puzle que se esconde tras la apariencia rutinaria del día a día. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos provenientes de «algún lugar desconocido», abren sus ojos a un mundo completamente nuevo, repleto de magia y oportunidades.

10 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Dystopia

Año 2037. A causa de un virus, la humanidad se ha quedado estéril y no ha nacido un solo niño en 25 años. Los gobiernos son ahora títeres impotentes, mientras Biocorp, la corporación más grande del mundo, sigue prometiendo una cura que nunca llega. En este contexto postapocalíptico, un par de científicos crean una máquina del tiempo y viajan de vuelta a 2017 con el fin de cambiar los eventos de su pasado y evitar que el virus se produzca. Mientras sus compañeras luchan por protegerlos, sus acciones en el pasado tendrán efectos devastadores.

8 capítulos en una temporada de 2019.

5/10.

El tercer día

La línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse para un hombre que visita una misteriosa isla frente a la costa británica.

6 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Fernando

Docuserie que muestra un retrato íntimo del bicampeón mundial de la Fórmula 1, el español Fernando Alonso. Consta de 5 episodios y muestra la pasión de Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los seguidores del campeón de la Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su manager Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a desvelar al hombre detrás del campeón.

5 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Historias del bucle

Serie que explora la ciudad y sus habitantes que viven por encima de «The Loop», una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, lo que hace posible cosas que antes estaban relegadas únicamente a la ciencia ficción. En esta ciudad fantástica y misteriosa, se cuentan historias conmovedoras de seres humanos que recuerdan experiencias emocionales universales.

8 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

La casa de papel

Un misterioso personaje, que se hace llamar «El Profesor», planea el mayor de los atracos jamás ideado. Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades y algo en común: no tienen nada que perder. El objetivo es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la intención de quedarse encerrados dentro con una misión muy concreta: no robar dinero, sino crearlo. Tras cinco meses de reclusión, memorizando cada paso, cada detalle, cada probabilidad…, por fin llega el día. Les esperan once días de encierro en la Fábrica de Moneda, rodeados de los cuerpos de élite de la policía y con 67 rehenes en su poder.

31 capítulos en cuatro temporadas de 2017 a 2020.

8/10.

La reina soy yo

Yamelí es condenada injustamente a prisión, donde queda embarazada y luego pierde a su bebé. Tras salir en libertad, comienza a planificar una venganza contra el hombre que la traicionó.

82 capítulos en una temporada 2019.

5/10.

Love is blind

La serie sigue a varios hombres y mujeres que eventualmente encontrarán el amor; sin embargo, durante todo el proceso, nunca verán a sus socios. En un formato de citas rápidas, los hombres y las mujeres entrarán en diferentes «grupos» donde podrán hablar con alguien del sexo opuesto. Después de conocer a todos, los hombres pueden decidir con quién quieren comprometerse. Después de la propuesta, se revelarán a su pareja, donde se verán por primera vez. Luego se mudarán al mundo real, donde se mudarán juntos y conocerán a la familia de su pareja. Si su relación sobrevive en el mundo real, se casarán.

11 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Mujeres de la noche

El submundo del sexo y las drogas atrapa a la esposa de un hombre prometedor de la alcaldía de Ámsterdam, atormentada por su oscuro pasado.

10 capítulos en una temporada de 2020.

7/10.

La ciudad del miedo. Nueva York contra la mafia (Fear City)

Documental que narra las historia de las cinco familias mafiosas que gobernaban Nueva York con mano de hierro en los años 70 y 80. Hasta que un grupo de federales intentó algo inimaginable: acabar con ellos.

3 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Pares y nones

Ambientada en un mundo distópico, la serie describe una Historia alternativa en el que el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa tanto a nivel tecnológico como organizativo.

6 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Snowpiercer (Rompenieves)

Ambientada siete años después de que el planeta Tierra se haya convertido en un páramo helado, Snowpiercer sigue a los restos de la humanidad, que habitan en un tren de grandes dimensiones en continuo movimiento. Clases sociales, justicia social y juegos políticos se dan dentro de lo que para la humanidad es su único hogar. Adaptación de la novela gráfica homónima.

20 capítulos en dos temporadas de 2020 a 2021.

6/10.

Space Force

Cuenta la historia de un grupo de soldados a los que se les encarga la creación de una rama especial del ejército llamada «The Space Force».

10 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Spides

Los asesinatos, desapariciones y sucesos extraños comienzan a acumularse en relación con la aparición de una nueva droga del club llamada «Blis».

8 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

The hour

Un drama de espionaje ambientado en los años 50. En la BBC se estrena «The Hour», un nuevo y ambicioso programa que pretende informar al país de manera objetiva. Sus responsables (la productora Bel, el reportero Freddie y el presentador Hector) forman, además, un triángulo amoroso lleno de tensiones por el clasismo y sexismo de una sociedad en pleno cambio. Cuando estalla la crisis del canal de Suez, Freddie descubre una conspiración del MI6 para encubrir mentiras y asesinatos del Gobierno.

12 capítulos en dos temporadas de 2011 a 2013.

5/10.

ZeroZeroZero

Producción italiana basada en el libro homónimo de Roberto Saviano que sigue los pasos de un cargamento de cocaína, desde el momento en el que un poderoso cartel de criminales italianos decide comprarlo hasta que la mercancía es entregada y pagada. A través de sus protagonistas, la serie explica los mecanismos a través de los cuales la economía ilegal pasa a formar parte de la legal, y de cómo ambas están conectadas a una despiadada lógica relacionada con el poder y el control, algo que afecta directamente a la vida de los ciudadanos. Desde los carteles mexicanos a los sindicatos del crimen italiano pasando por los negocios estadounidenses, todos están involucrados de una forma u otra en el beneficio que produce el negocio de la cocaína.

8 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.