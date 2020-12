Temporizador de cocina «Tomate»

Después del muñequito de cuerda de Peppa Pig, hoy traigo otro juguetito mecánico, se trata de un temporizador de cocina con forma de tomate.







Se trata de un objeto de uso diario, barato y alejado completamente de lo que es el concepto de un Agat SOS PR-2B-2-000. No en vano me ha costado 3,95€ en El Corte Inglés, y está fabricado directamente en China.







También estaba una versión con forma de pollito, aunque para mi, además de su graciosa forma de tomate rojo que atrajo mi atención, me gustó su mecanismo de cuerda con alarma mecánica. No sólo funciona sin pilas, lo cual es una tranquilidad, sino que además tiene ese encanto mecánico que tanto me gusta. Su punto fuerte no será la precisión, pero espero que sea capaz de durar algunos años, algo complicado en un entorno tan agresivo como es una cocina. Una cuenta regresiva mecánica con capacidad para hasta una hora, y que debería ser suficiente para nuestras necesidades.







Jugando con los modelos que había en exposición, y es que increíblemente venía sin ningún tipo de envoltorio, al más puro estilo bazar asiático, se comportó de manera fiable y se veía duradero. Quizás el punto débil sea su exterior, de un plástico demasiado delicado como para resistir una eventual caída al suelo.







El tamaño es casi el de un tomate de verdad: 6,1cm de diámetro y 4cm de altura. Pesa 65g.







La sorpresa es que se trata de un producto que podemos comprar también son de Aliexpress, aunque a diferencia de otras empresas en Hipercor no aplican unos márgenes exagerados. Podemos comprarlo por unos 3€ con envío en la tienda online china, así que la diferencia es justificada. Lo que me molesta es que en Aliexpress/Alibaba lo vendan con caja, y en las tiendas del grupo ECI sin ella. Ya sabéis que la credibilidad de los anuncios de vendedores chinos hay que tomarla con mucha cautela, pero mencionan que está «Creado por Seiko«, y que en su interior algunas piezas son metálicas. No está mal.













Fijaros en la descripción que nos da la web de la gran superficie española:

Divertido y lleno de sabor y colorido gracias a su forma de tomate, este temporizador mecánico contará los tiempos por ti en la cocina, para que prepares todas tus recetas más rápidamente. Realizado en abs, este contador de tiempo mecánico cuenta con 60 minutos y no necesita baterías. Los números están impresos en negro y van de 5 en 5.

Escriben abs en vez de ABS, pero además nos dicen que los números van impresos en negro. ¿Seguro? A mi me parecen blancos.

Un caprichito barato de esos que nos alegrarán los ratos en la cocina por cuatro duros y con la excusa de su maquinaria mecánica, afín a nuestro hobby relojero. La crítica está en el comercio local, ese que tanto se queja, y que tan mal lo está pasando (me refiero al Grupo El Corte Inglés), lo ofrecen a un precio justo que paga el hecho de poderlo tocar e incluso probar. Algunos de ellos estaban dañados, así que a fin de cuentas deben correr con esos gastos. Mi queja es en la cantidad de información, puesto que si un vendedor en Asia a casi 9.000 kilómetros de aquí es capaz de darnos tantos detalles sobre el artículo, ¿por qué los comercios de aquí no lo hacen también?