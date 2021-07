Comentarios de series XXIV

Adelante con la vigésimo cuarta entrega de los comentarios de series:

A teacher

Cuando una profesora de instituto (Kate Mara) inicia una relación con un alumno, el capricho se convierte en obsesión.

10 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Axios

Los principales periodistas de Axios destacan la próxima semana en política, negocios y tecnología, y los grandes temas que configuran el futuro. Cada edición presenta la cobertura de un gran tema oportuno, seguido de cortos documentales, entrevistas esclarecedoras con los principales creadores de noticias y perspectivas confiables entregadas con la firma de Axios «Smart Brevity» en un formato sucinto y para compartir.

30 capítulos en tres temporadas de 2018 a 2020.

4/10.

Calls

Una experiencia inmersiva televisiva de audio en la que cada episodio narra una oscura historia de misterio que se desarrolla mediante una serie de llamadas de teléfono, aparentemente cotidianas e inconexas, pero que rápidamente se irán volviendo surreales, a medida que los personajes se van enfrentando a experiencias aterradoras…

9 capítulos en una temporada de 2021.

4/10.

El arte del espionaje

El del espionaje es un mundo muy serio. A lo largo de la historia, las herramientas y tecnologías creadas en su nombre han sido tan importantes como los propios espías.

8 capítulos en una temporada de 2021.

6/10.

El Trueno Azul

Serie de acción basada en la película homónima que dirigió John Badham. El Trueno Azul es un helicóptero de policía dotado de la más avanzada tecnología armamentística y diseñado para luchar contra el crimen. Los encargados de pilotarlo eran Frank Chaney (James Farentino) y su copiloto Clinton Wonderlove (Dana Carvey). Ambos recibían el apoyo de una unidad de tierra compuesta por los agentes Bubba y Ski, los cuales conducían un potente vehículo todo-terreno.

13 capítulos en una temporada de 1984.

6/10.

Intelligence

Un agente de la Agencia de Seguridad Nacional y un analista informático forman una unidad para luchar contra el cibercrimen en la sede central de comunicaciones del Gobierno de Reino Unido.

8 capítulos en una temporada de 2020.

5/10.

Lupin

Versión contemporánea del clásico francés, Omar Sy da vida a Assane Diop, protagonista de la serie y ladrón de guante blanco muy aficionado a las aventuras de Lupin, un personaje ficticio.

5 capítulos en una temporada de 2021.

8/10.

Next

El pionero de Silicon Valley Paul LeBlanc descubre que una de sus propias creaciones, una poderosa inteligencia artificial llamada ?neXt?, podría significar el fin de la humanidad. Cuando una serie de contratiempos apuntan a esta posible crisis mundial, LeBlanc une fuerzas con la agente especial de ciberdelincuencia Shea Salazar, respetada por su estricto código moral y sentido del deber. Desde ese momento, LeBlanc y Salazar son los únicos que se interponen en el camino de una posible catástrofe global, luchando contra una súper inteligencia emergente que, en lugar de lanzar misiles, desplegará el inmenso conocimiento que ha obtenido de los datos para reclutar aliados, hacer que las personas se enfrenten entre sí y eliminar los obstáculos para garantizar su propia supervivencia y crecimiento.

10 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.

Pandora

Ambientada en 2199, una joven que lo ha perdido todo encuentra una nueva vida en la Academia de Entrenamiento Espacial de la Tierra, donde aprende a defender la galaxia ante las amenazas intergalácticas.

23 capítulos en dos temporadas de 2019 a 2020.

6/10.

The one

Un simple hisopo bucal es todo lo que se necesita. Una prueba de ADN rápida para encontrar tu pareja perfecta, para la que estás creado genéticamente. Una década después de que los científicos descubrieran que todos tienen un gen que comparten con una sola persona, millones se han sometido a la prueba, desesperados por encontrar el amor verdadero en la empresa The One, fundada por la ambiciosa Rebecca (Hannah Ware). Ahora, cinco personas más conocen su Match. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos. Y algunos son más impactantes y mortíferos que otros.

8 capítulos en una temporada de 2021.

7/10.

Walt Disney Animation. Circuito de cortos

Si pudierais contar cualquier historia con el gran equipo de artistas de Walt Disney Animation Studios, ¿qué crearíais? Bienvenidos a Circuito de cortos, un programa innovador y experimental en el que cualquiera del estudio puede proponer una idea y ser seleccionado para desarrollar su propio corto.

14 capítulos en una temporada de 2020.

6/10.