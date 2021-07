RUF500 Diver Automatic Black PVD/BLR (Preserie)

Hoy os traigo a un viejo conocido de todos, el RUF500 de RUF Watches o Reuss Uhren Fabrik. Os estaréis preguntando cuál es el motivo, después de todo no hace tanto tiempo que publiqué la prueba del RUF500 Diver Automatic Green/STL y del Ceccacci Marine 500 esencialmente idénticos.

El motivo es que este RUF Watches RUF500 Diver Automatic Black PVD/BLR es la versión actualizada del anterior modelo, no sería el RUF500 2.0, sino más bien el RUF500 1.1. ¿Qué trae de nuevo? Pues como es habitual tendrás que seguir leyendo para enterarte.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional cerámico Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Cristal de zafiro de exhibición roscada Correa Caucho negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 50 ATM (500M) con válvula de helio automática Peso N/D Movimiento Ronda R150 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Suiza. Swiss Made Garantía 5 años PVP 595€ (oferta 575€) Distribuidor RUF Watches AG

Introducción

El RUF500 apareció en el mercado durante 2018, siendo mi unidad en verde de las primeras que tuvieron reseña. Durante 2020 Chrono AG/Chrono Watch actualizó este exitoso modelo, por una parte ofreciendo más variantes, mientras que por otra cumpliendo con sus planes iniciales sustituyeron el calibre ETA 2824 por el nuevo Ronda R150. Una maquinaria muy ventajosa, en primer lugar por ser más económica, pero en segundo lugar evita la dependencia con Swatch Group y ETASA que cada vez sirven menos maquinarias a terceros.

Sobre el papel el R150 debe ser ligeramente superior a un 2824-2 en grado estándar que es el que se montaba en la anterior versión del RUF500, y permite también que el precio no haya aumentado.

Como recordaréis, la gama inicial eran tres modelos:

– RUF500 Diver Automatic Green/STL: Esfera y bisel verdes, caja y brazalete de acero. 595€.

– RUF500 Diver Automatic Blue/STL: Esfera y bisel azules, caja y brazalete de acero. 595€.

– RUF500 Diver Automatic Black/STL: Esfera y bisel azules, caja y brazalete de acero. 595€.







A ellos se le han sumado las dos nuevas incorporaciones, de hecho, el mismo reloj pero con correas distintas:

– RUF500 Diver Automatic Black PVD/STL: Esfera y bisel negros, caja y brazalete de acero PVD. 675€.

– RUF500 Diver Automatic Black PVD/BLR: Esfera y bisel negros, caja de acero PVD y correa de silicona negra. 595€.







El fabricante produce todavía más combinaciones, por ejemplo con correa de silicona azul o negra, aunque menos interesantes a mi modo de ver, y que explican el por qué no están incluidas en los modelos oficiales.







Mi versión favorita había sido desde un principio la azul (Blue/STL), pero cuando vi la variante completamente negra con brazalete PVD (Black PVD/STL) me encantó ese aspecto tan táctico, esa forma en la que un reloj como el mío cambiaba casi por completo de aspecto, y finalmente el elegido fue el Black PVD/BLR.

Después de que comprase el modelo verde recuerdo que Lorenzo no tuvo una buena experiencia con ellos, así que me apetecía probarlo y ver qué tal habían evolucionado.

Presentación

Debido a que esta unidad de preserie de los nuevos RUF Automatic Diver, el packaging es más práctico que otra cosa. Las unidades definitivas usan el mismo que en la versión anterior. Lleva la corona sin firmar, igual que en el anterior modelo, si bien todas las unidades que venden los de Reuss Uhren Fabrik desde enero de este año vienen con la corona firmada como el Ceccacci 1897 Marine 500; en este caso usando como recurso la bonita cruz suiza que tan bien queda en la esfera.

Llega con una cubierta deslizante de color blanco totalmente estéril.







Al retirarla, nos sorprende una bonita caja alargada de color negro en símil de piel y con las costuras del mismo color que va sin firmar. La construcción y el acabado es idéntico a la caja oficial, pero cambia en su forma, que es rectangular en vez de cuadrada.







El interior es de color blanco y está marcado con la cruz suiza genérica que ofrecen en Chrono AG, una decoración sencilla pero que me gusta.







Siendo una unidad de pruebas no incluye ningún tipo de documentación, si bien para los curiosos está disponible su manual de instrucciones online (975 KB. en formato PDF). Sigue siendo la versión creada para los anteriores ETA en vez de para los Ronda, pero en cuando a modo de utilización, nada cambia.

Para que os podáis hacer una idea de cómo es el empaquetado real, aquí tenéis unas fotografías de mi RUF500 de la anterior generación, pero en versión final en vez de prototipo o sample.













Como viene siendo habitual, tenéis el vídeo del unboxing en mi canal de Youtube.

Diseño y construcción

Ya sabéis que cuando toca hacer una review sobre actualizaciones de relojes que ya he probado no me extiendo repitiendo aquello que no cambia y que ya está sobradamente comentado en la prueba del RUF500 Diver Automatic Green. Vayamos a por las novedades entonces.

La caja de 44mm de diámetro es de acero inoxidable, pero con un recubrimiento PVD negro cepillado. El tratamiento PVD o Physical Vapor Deposition, a diferencia del IP que se basa en electrólisis, el PVD es más duradero y resistente a la corrosión gracias a que su superficie queda endurecida. Está aplicado a toda la caja, incluyendo la válvula de helio automática en el lateral.













La corona es idéntica, pero de nuevo con tratamiento PVD negro, y que le da un aspecto realmente atractivo.







El bisel continúa teniendo un inserto de zafiro, es negro, el mismo que montaba el Automatic Black/STL, lo cual es extensible también a su esfera negra mate con el bisel interno del mismo color.

Conserva las manecillas e índices aplicados de toda la gama Diver Automatic, que en este caso hubieran resultado mucho más contrastadas en color blanco en vez de metal pulido a brillo. No obstante su legibilidad sigue siendo muy buena, en parte gracias a las generosas dimensiones tanto de agujas como de marcadores horarios.

Ninguna diferencia ni en cuanto al cristal de zafiro, ni a sus materiales ni a su excelente resistencia al agua de hasta 500 metros.







El único punto débil que le encontré al RUF500 Diver Automatic en su momento fue el lume con un buen rendimiento en las manecillas, pero solamente aceptable en los índices. Como si la aplicación hubiera sido hecha de forma diferente o con prisas. Lamentablemente esto es algo que no se ha aprovechado para actualizar y que habría sido un gran saldo adelante.







La tapa trasera se mantiene con su acero inoxidable espejado y su ventana de exhibición. Ocurre que al ser la caja negra parece ligeramente diferente. Novedad también el nuevo calibre, usando tres tornillos pequeños entorno a su eje en vez de uno grande.













La correa mantiene las dimensiones del brazalete de acero que ya conocíamos, pero ahora es de caucho o silicona negra. Tiene bastantes detalles que me gustan, un sistema de cambio rápido o quick-release y un abultamiento en el extremo para evitar que se salga de las trabillas (tiene dos, por eso el plural). Estéticamente su forma es distinta a las que solemos ver, lo cual le da otro plus. La hebilla es de acero, y también en acabado PVD negro, pero va sin firmar. Es gruesa como se espera en un reloj de buceo, tiene un buen agarre tanto en el anverso como en el reverso impidiendo que el reloj se mueva en nuestra muñeca. No es incómoda, pero tampoco es que brille en ese aspecto.







he pesado el conjunto en unos 120 gramos, no hay cifras oficiales al respecto. Me parece una cifra elevada para un reloj con correa, y al mismo tiempo una confirmación de la solidez de sus materiales.

Movimiento

Como ya he adelantado en el corazón de los nuevos RUF500 late un calibre automático suizo, el R150 de Ronda AG de la línea Mecano 100. Estos calibres fueron puestos a la venta en 2016, experimentando varios problemas en cuanto a producción que ocasionó retrasos en el suministro a las marcas. De esta manera a día de hoy la línea Mecano solamente tiene un integrante, precisamente este Ronda R150, y no lo hemos comenzado a ver en uso hasta hace un par de años. Su idea era la de competir con los ETA 2824 y también con los Sellita SW-200, es decir los calibres automáticos suizos de entrada. Ciertamente llegaron tarde y los Swiss Technology Production STP1-11 de Fossil Group, más baratos y eventualmente con mejores rendimientos les han comido terreno. Sin embargo Ronda sigue gozando de su prestigio, si hablamos de calibres de cuarzo Swiss Made es la compañía líder.







En comparación con el ETA Mecaline 2824 en grado estándar que montaban los anteriores RUF500, la precisión que acreditan es idéntica. A saber: un desfase medio cifrado en +/- 12 segundos/día y ajustado en 2 posiciones y una variación máxima de 30 spd. Sin embargo decía al principio que las prestaciones del Ronda eran mejores, ello es porque garantizan una reserva de marcha de 40 horas, mientras que en el ETA es de solamente 38. Comparten su alta frecuencia (28.800 vph), los 25 rubís, la carga automática bidireccional, la parada de segundero, el remonte manual y el paso rápido de fecha. Aunque muy similares y bastante compatibles no son idénticos, aportando el Ronda la virtud de ser más delgado (4,4mm contra 4,6mm). A simple vista se percibe también que el acabado es más tosco en el Ronda que en el ETA, casi como si fuera un Miyota. No obstante, son consideraciones estéticas que no tienen ningún impacto en su rendimiento. Tenéis todos los datos en sus especificaciones técnicas (4,9 MB. en formato PDF).







El Ronda se muestra más agradable a la hora de darle cuerda que el ETA, con una sensación de retroceso parecida a la de un movimiento de cuerda. A la hora de ajustar la hora o la fecha las sensaciones son comparables entre ambos.

En el momento que probé el RUF500 verde no tuve la ocasión de ponerlo a prueba en el cronocomparador, quizás la comparativa que todos estáis esperando.







El R150 ha dado unos valores discretos, un desfase diario en la posición CH de 12,75 segundos/día; dentro de las tolerancias especificadas pero en absoluto brillante. No obstante, la estabilidad ha sido buena. Por su parte el 2824-2 se ha comportado de una forma muy buena: 4,25 spd. Es cierto que tengo alguno que otro en ese grado que va todavía mejor, y algunos más que van peor. También que con sólo un Ronda en mis manos es difícil extrapolar, pero a tenor de esta comparativa el resultado está claro: El ETA sigue ofrece un mejor rendimiento. Ciertamente si ese es un comportamiento general, Ronda lo va a tener difícil para poder desbancar al resto.







Sensaciones

El diseño de este Automatic Diver me encanta. Tiene el tamaño perfecto, es grande y legible, pero no demasiado aparatoso. Esta versión en concreto refuerza su aspecto de reloj instrumento. Me gusta mucho y es un grandísimo reloj que sigue estando entre mis favoritos. En cuando a prestaciones no tiene nada que envidiar al de marcas establecidas, ni siquiera en cuanto a materiales y acabados que siguen siendo muy buenos. Incluso da la impresión que han mejorado los controles de calidad internos, uno de los puntos flojos que tenían las primeas versiones y que hacen que sea una pieza aún más interesante. Precisamente ese es el problema de esta actualización, que uno esperaría todavía más mejoras: la corrección del lume, un calibre bien ajustado… No son defectos sino puntos débiles, pero terminan empañando un poco las sensaciones.







Antes comentaba que la correa es bastante dura y no precisamente cómoda. Puede que sea una cuestión personal mía, porque lo que es cierto es que en el agua, con la piel mojada, las sensaciones cambian totalmente y la correa parece muy conveniente.

Conclusiones

Estos nuevos RUF500 me parecen unos relojes muy bien elaborados y a precio competitivo, no en vano es una de mis piezas predilectas. Sin embargo la actualización con el Ronda R150 no ha proporcionado ninguna ventaja, al contrario; al mismo tiempo que se han dejado de lado mejoras que podían haberse aplicado. La correa de caucho es bonita, aunque personalmente gastaría los 80€ de diferencia con el Diver Automatic Black PVD/STL y así contar con el armis de acero también en PVD.







La alternativa de precio contenido que había, el Ceccacci Marine 500 ha desaparecido, igual que lo ha hecho el T-Watches Scuba Diver Pro o el Endliss Sports Diver Black. Competidores como el TIDLÖS Marin venden exactamente este RUF500 Black PVD/BLR a la friolera de 1.299€, lo mismo que el Endliss Sports Diver Black. Así las cosas el más asequible que he encontrado es el Swiss Military by Chrono SMA34075.06 que sale a 769€.







El RUF500 es de los relojes que más utilizo, y es que frente a marcas rivales como pudieran ser los Davosa o incluso los Steinhart, por relación precio/prestaciones el RUF500 gana de calle.

▲ Más ▼ Menos Diseño original y atractivo

Gran relación calidad-precio El R150 no aporta ninguna ventaja

Lume irregularmente aplicado

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 8 MEDIA 7,6