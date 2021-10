¿Cómo calibrar una balanza digital?

Cuando publiqué la prueba de la Balanza digital CX Series me guié por algo que muchos ignoran, su manual de instrucciones. Mis análisis se centró en lo que vi que era capaz de hacer y eso fue lo que probé. Unos días después Bia Namaran me había comentado acerca de la suya, era un modelo distinto, más antiguo, y necesitaba ser calibrada. Pues que que en la mía nada se indicaba al respecto supuse que tendría una opción de autocalibración. Nada más lejos de la realidad…

Parece ser que a nivel electrónico casi todos estos modelos usan el mismo firmware, un poco igual que ocurría con los reproductores de MP3 y MP4 en la última época. Independientemente de su marca y diseño externo, casi todos utilizaban variantes del mismo software y hardware.

En el caso de la CX-Series, y aunque no esté documentado, permite ser calibrada, no sólo eso, sino que debería calibrarse. Es decir, asegurarse que lo que marca es el peso correcto y que no hay ningún desfase. Esa opción no debe confundirse con la de TARE, que sencillamente ajusta la posición inicial de cero, por ejemplo para descontar el peso del cacito. Eso configura el rango de medición inicial, el cero, pero no el rango máximo no por tanto los valores intermedios.

Con las báscula encendida debemos dejar pulsada la tecla de MODE durante 3 segundos. Veremos que en pantalla entonces nos aparece un valor con el peso a depositar. Suele ser siempre el máximo que soporta la balanza, en el mío de 500,00g. Entonces debemos colocar en ella algo que verdaderamente pese esos 500g, para que así la balanza ajuste sus rangos de medición y desde entonces el 500g, sean esos 500g que coloquemos.

La cosa pudiera parecer tan fácil como colocar un paquete de medio quilo de arroz encima, pero os sorprendería el margen de error que tiene este tipo de productos. Igual lo encontraréis con 450g como con 580g. Supongo que no queréis eso y buscaréis que cuando vuestra balanza marque 500, sean 500 de verdad y no 580 (lo mismo si hablamos de que marcaría 100 y serían 116 gramos). Por tanto necesitamos algo que pese exactamente esos 500 gramos y a eso se les llama pesas de calibración, pesas de referencia o masas patrón.

Las hay de diferentes clases en función de cómo de exactas sean. La clase E (E0, E1 y E2) es de Exactitud y son pesos ultrafinos y por tanto muy precisos y caros. La clase F (F1, F2 y F3) son para calibraciones finas, mientras que las M (M1, M2 y M3) son de precisión media y las más habituales. Los números vienen a indicar el grado dentro de la clase, así que E0 es mejor que E1, y éste que E2. Pero siempre predomina la clase, así que F1 es mejor que E2. Estas categorizaciones de las pesas de patrón están estandarizadas internacionalmente en OIML R111:2004. Pero para que os hagáis una idea os dejo una tabla con los errores máximos tolerados por OIML R 111. Hay otros estándares como ASTM E 617 o NIST F pero como están menos extendidos en Europa, los pasaré por alto.

Podéis ver que para una pesa como la que yo necesito, de medio quilo, el estándar más preciso E1 le permite un error máximo de 0,25 mg (0,00025 gramos), y en el que menos, el M3, de 250 mg (0,25g). Un error de 0,25 gramos para mi es suficiente, aunque como el precio entre las pesas M3 y la M2 es casi el mismo, opté por una de tipo M2 que permite hasta 80mg (0,08g). Por supuesto hubiera preferido una M1 de 0,25mg (0,0025g), pero subían bastante de precio.

Una pesa de referencia suele ser cara, así que incluso recurriendo a Aliexpress por un peso patrón de 500 gramos clase M2 tuve que pagar 6€. Si lo quieres clase M1 serán unos 14€, y si la quieres F1 unos 25€.

Lo bueno es que ese peso te va a servir para cualquier balanza que compres para el mismo valor máximo. Es decir, si quieres aprovechar la pesa patrón, tus básculas tendrásn que ser de la misma capacidad, en mi caso de 500 gramos.