Después de ¿Era Watcom C el doble de rápido que otros compiladores de C? hoy hablaré de Hi Tech Pacific C, un compilador que marcó una época. Sigo el desarrollo del proyecto FreeDOS desde sus inicios, momentos en los que apenas había oferta de compiladores para DOS que fueran gratuitos. El propio Jim Hall recomendaba que se desarrollase usando MICRO-C C Compiler de Dunfield Development Systems (DDS) que su autor (Morgan Toal) había puesto a disposición del proyecto. Era bastante limitado, pero francamente superior a alternativas como el DeSmet C que también llegué a usar. Cuando Borland ofreció gratuitamente Turbo C, esa pasó a ser la opción recomendada, mientras que desde hace unos años es OpenWatcom.

Entre Micro C y el siguiente Turbo C había un abismo. No sólo era que Turbo C fuera un compilador mucho más moderno y soportase la sintaxis ANSI como añadido a la K&R, sino que además incorporaba un IDE y buena documentación. En el interim es donde llegó Pacific C de Hi-Tech Software o HT Soft una división de Gretetoy Pty. Ltd.; una herramienta desconocida para muchos incluso en 1998. Se dedicaban al desarrollo de herramientas de desarrollo (valga la redundancia) para entornos embebidos (embeded), pero sorpresivamente disponían de un compilador de C para DOS.

Ese compilador de C, que además incluía un IDE bastante bueno se llamó Pacific C, habiéndolo creado entre Clyde Smith-Stubbs y Colin Weaver (ahora empleado en Siemens). Fue lanzado como Shareware y además del mencionado IDE era un compilador con optimizador, ayuda integrada y una buena documentación. Por dentro su backend tenía una arquitectura anticuada, con las diferentes fases de compilación separadas en distintos ejecutables lo que causaba que los tiempos de compilación no fueran demasiado rápidos, sin embargo el código que generaba era de calidad, ejecutándose a buena velocidad y siendo tremendamente pequeño. Era capaz de generar ejecutables de menos de 2 Kb.

Derivaba del HI-TECH C Compiler para Z-80 y compatibles que habían lanzado en 1984 y que gozó de gran popularidad entre los pocos programadores profesionales de entonces.

La última versión de Pacific C fue la 7.51 de 1996, que en 1998 Clyde personalmente permitió a FreeDOS para que se usara libremente, si bien no fue hasta el 2000 que esa misma versión se actualizara para convertirse en freeware. Es algo que transmití en el grupo de discursión del proyecto, pero no me hicieron caso y siguen aún con la antigua versión Shareware y su «nag screen». Si queréis la última versión, la he empaquetado, incluyendo su manual aquí (2,6 MB. en formato ZIP).

Hi-Tech sería adquirida por Microchip Technology en 2009 y todo terminaría para Pacific C.

Al igual que en la entrada Los orígenes de Borland os dejo unas capturas para el recuerdo y la nostalgia.