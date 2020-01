¿Cuánto cuesta fabricar un reloj?

Últimamente me lo paso muy bien haciendo los reportajes de investigación que podéis leer aquí mismo. Si no fuera por todo el tiempo y la dedicación que requieren, los haría más a menudo. Pues bien, después de Gafas Ernest: El elevado margen de las ópticas, volvemos a adentrarnos en las cosas que no quieren que sepamos, de nuevo en el sector relojero. Podéis poneros al día con el anterior titulado El mercado gris: Descuentos increíbles en relojes.

Cuando hice la prueba de RUF500 Diver Automatic os explicaba que era un reloj de marca blanca, un private label que producía la factoría suiza de Chrono AG. Ese era el motivo por el que podíamos encontrarlo bajo diferentes marcas. Hagamos un recopilatorio:

– Swiss Military by Chrono SMA34075.03: 759€ (680€ mejor oferta que he encontrado).

– T-Watches Scuba Diver Pro: 620£ -717€ al cambio- (495£ en preorder -573€-).

– RUF Watches RUF 500 Automatic Diver: 595€ (575€ con descuento en la web de la marca).

– Endliss Watch Co 500M Sports Diver Automatic: 838$ -748€ al cambio- (599$ en preorder -535€-).

– Ceccacci 1887 Marine Limited Edition: 679€.

Como cabía esperar, la amplia horquilla de precios entre unos y otros es notable, pero no excesiva, diferencias marcadas por unos márgenes más o menos abultados, pero también por la reputación de la marca (no es lo mismo una conocida que otra de la que nadie ha oido hablar), y del servicio que ofrezcan (garantía, envío gratis, …).

Con las gafas Ernest Sábato me indigné, eran un objeto que la marca vendía a 38€, y que algunas tiendas comercializaban rozando los 100€. Un abusivo margen superior al 100%. Os adelantaba que en relojería, los márgenes de marcas habituales varían entre el 30% y el 80%. Entonces, ¿cuánto ha costado fabricar ese reloj?







No importa que hablemos de Swiss Military by Chrono, Reuss Uhren Fabrik (RUF) o T-Watches, todos ellos han comprado el reloj en el mismo sitio, en Chrono AG la compañía que se dedica a la manufactura de relojes para terceros, y que puede personalizar con casi cualquier cosa que deseemos. Para ello nos ofrecen su modelo base, el Sport Diver PLA44075. Repasemos rápidamente sus características, que son impresionantes como ya visteis en el RUF 500 Diver Automatic:

– Caja: Acero inoxidable 316L de 44mm de diámetro.

– Bisel: Cerámica.

– Brazalete: Acero inoxidable 316L de 20mm de ancho.

– Resistencia al agua: 500 metros.

– Cristal: Zafiro con antireflejante.

– Calibre: ETA 2824 (25 rubís).

– Otros: Válvula de helio automática.

– Fabricación: Swiss Made.

– Garantía: 2 años.



















Aprovechándome que su negocio es la venta a otras empresas, decidí realizarles un «encargo». Por razones obvias, no ponen demasiado fácil conseguir dicha información, conocer los precios reales podría arruinar el negocio de muchos de sus clientes, es decir de marcas que les compran los relojes ya personalizados con sus propios logotipos. Para no aburriros, os hago un desglose resumen de sus precios.

Costes por unidad:

– Reloj Sport Diver PLA44075 de 5-9 piezas: 300€/unidad.

– Reloj Sport Diver PLA44075 hasta 25 piezas: 297€/unidad.

– Logotipo grabado en la tapa trasera: 3€/unidad.

– Logotipo grabado en el rotor: 25€/unidad.

– Logotipo grabado en el cierre: 3€/unidad.

– Caja de presentación de madera: 7€/unidad.

– Caja de presentación negra: 3€/unidad.

– Logotipo impreso en la caja: 4€/unidad.

Costes fijos:

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 150 CHF (136€).

– Envío desde Suiza por mensajería: Estimado 50€-100€.

Probablemente con tiradas más largas, el precio base del reloj bajaría aún más, quizás a 290€, no obstante, y para no ponernos en el mejor caso de todos, consideraremos un pedido de 10 unidades.

Swiss Military by Chrono SMA34075







Empecemos estimando el precio de coste del modelo con tarifa más elevada, el Swiss Military by Chrono, que precisamente es propiedad de la propia Chrono AG, quien los fabrica, pero que incluye el nivel más elevado del lote en cuanto a personalización y dotación:

– 10 x Reloj Sport Diver PLA44075: 2.970€.

– 10 x Logotipo grabado en la tapa trasera: 30€.

– 10 x Logotipo grabado en el cierre: 30€.

– 10 x Caja de presentación de madera: 70€.

– 10 x Logotipo impreso en la caja: 40€.

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 136€.

– Envío desde Suiza por mensajería: 100€.

– TOTAL por 10 relojes: 3.376€

– Precio unitario por reloj: 337€.

A tenor que el PVP del SMA34075 es de 759€, el margen representa más de un 125%. Con el precio rebajado a 680€, la cosa apenas mejora (101%). Claro que como son los únicos que venden en tiendas de terceros este margen de beneficio debe repartirse entre el distribuidor y la tienda.

RUF Watches RUF500







En el caso del RUF500, como ya visteis en su reseña el nivel de personalización es más bajo, así que su coste es más barato:

– 10 x Reloj Sport Diver PLA44075: 2.970€.

– 10 x Logotipo grabado en la tapa trasera: 30€.

– 10 x Caja de presentación negra: 30€.

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 136€.

– Envío desde Suiza por mensajería: 100€.

– TOTAL por 10 relojes: 3.266€

– Precio unitario por reloj: 326€.

El PVP del RUF500 es de 595€, el margen representa un 82%. Con el precio descuento de 575€, éste se queda en un 76%. Es cierto que los de RUF ofrecen una garantía de 5 años, en vez de 2 que ofrece Chrono AG, y que el envío es gratuito, no obstante es una cantidad elevada, porque RUF Watches vende directamente por su web, es decir sin intermediarios mayoristas ni detallistas.

Al respecto de la garantía, y sin llegar a conocer hasta que punto están asociados con Chrono AG, sí que llama la atención que en su página de servicio se instruya a los clientes que para las reparaciones en garantía, se envíen los relojes directamente a Chrono AG:

RUF Watches Repair Services

CHRONO AG

Weissensteinstrasse 49

CH-4502 Solothurn

Switzerland

En vez de a la propia RUF:

RUF Watches AG

Weissensteinstrasse 5

CH-4500 Solothurn

Switzerland







T-Watches Pro Diver







Pro Diver tiene un nivel de personalización básico, como en el RUF500:

– 10 x Reloj Sport Diver PLA44075: 2.970€.

– 10 x Logotipo grabado en la tapa trasera: 30€.

– 10 x Caja de presentación negra: 30€.

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 136€.

– Envío desde Suiza por mensajería: 100€.

– TOTAL por 10 relojes: 3.266€

– Precio unitario por reloj: 326€.

La pequeña marca independiente representa el caso más flagrante, 326€ de coste que lo van a vender a 620£ (717€), es un margen de beneficio del 119%. Incluso con el 20% de descuento en preorder teniéndolo a 495£ (573€) el 75%. Son las que menos ofrecen, tanto en cuanto al reloj, como en cuanto al servicio sin intermediarios.

Endliss Watch Co 500M Sports Diver Automatic







El proyecto del australiano Aaron Braithwaite, y que fracasó en Indiegogo y Backit, es el que parece tener una mejor relación calidad precio.

– 10 x Reloj Sport Diver PLA44075: 2.970€.

– 10 x Logotipo grabado en la tapa trasera: 30€.

– 10 x Logotipo grabado en el cierre: 30€.

– 10 x Caja de presentación de madera: 70€.

– 10 x Logotipo impreso en la caja: 40€.

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 136€.

– Envío desde Suiza por mensajería: 100€.

– TOTAL por 10 relojes: 3.376€

– Precio unitario por reloj: 337€.

A tenor que el PVP del Endliss es de 738€, el margen representa más de un 126%. Con el precio rebajado a 535€, la se queda en un razonable 58%. Lo extraño es que su impulsor afirma que no ganará ningún dinero con ello, y realmente incluso en el peor de los casos, está obteniendo casi 200€ de beneficio por cada unidad.

Ceccacci 1887 Marine L.E.







El Marine Limited Edition tiene un nivel de personalización básico, como en el Endliss o el RUF500:

– 10 x Reloj Sport Diver PLA44075: 2.970€.

– 10 x Logotipo grabado en la tapa trasera: 30€.

– 10 x Caja de presentación negra: 30€.

– Molde de impresión del logotipo en la esfera a un color: 136€.

– Envío desde Suiza por mensajería: 100€.

– TOTAL por 10 relojes: 3.266€

– Precio unitario por reloj: 326€.

La marca italiana parte de un coste de 326€ y lo venden a 679€. No es el más caro, pero tampoco el más barato, su margen es del 108%.

Conclusiones

Me imagino que estaréis casi tan sorprendidos como yo, el caso más favorable es el del RUF500 que cuenta con un margen del 76%. Les cuesta unos 333€ y lo venden a 575€. Estoy convencido que a Chrono AG, el coste no irá más allá de 250€/reloj, así que ganarán entre 30€ y 50€ con cada uno. Su negocio debe estar en las personalizaciones. Parece que se confirma el dicho de «hasta el más tonto hace relojes», porque bueno, en realidad se los hace otro. Los de RUF Watches son los más sinceros, al menos lo ofrecen al precio más bajo del lote. Claro que no estaría de más que hubieran personalizado el rotor, la corona o el cierre, pero es el precio a pagar.

No deja de asombrarme, que un reloj de ese tipo se pueda construir a ese precio de 250€, puesto que solamente el precio del ETA 2824-2, al menos en cantidades pequeñas es ya 200€. Tal y como dicen los de Outsiders Watches o Christopher Ward, muchas marcas de prestigio venden relojes que han costado 250€ a 2.500€.

Los de Chrono AG de hecho, comercializan las muestras sin personalizar, lo hacen a los mismos precios que hemos visto (300€/unidad), y sorprendentemente, van con la marca de Swiss Military by Chrono, en efecto, la que en tiendas venden con un precio recomendado de 759€.