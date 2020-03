Meccaniche Veneziane Redentore

Tras los Meia Lua Inception Deepmoon (Portugal) y Gavox Avidiver (Bélgica), seguimos recorriendo la geografía europea relojera, hoy con una marca de la que sólo se dicen cosas buenas: Meccaniche Veneziane oriunda de la romántica Venecia en Italia, y nada más y nada menos que con su último lanzamiento, el Redentore, o mejor dicho, en la última encargación del mismo, porque este es el Redentore 4.0, su cuarta revisión.

Todo comenzó cuando los dos hermanos, Alessandro Morelli y Alberto Morelli, que compartían pasión relojera, se quedaron admirados al visitar la Torre del Reloj (Torre dell’Orologio) en la Plaza de San Marcos de Venecia.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero. 40mm de diámetro sin contar la corona Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco Bisel Acero fijo Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Correa de cuero marrón Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Mecanismo MV145.21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha Origen Italia Garantía 2 años PVP 435€ Distribuidor Meccaniche Veneziane S.r.l.

Presentación

Lo primero de lo que nos damos cuenta es que la marca ha sacrificado la impresionante y característica caja de madera hecha a mano con la que antes nos agraciaba, por un packaging bastante más convencional. Es en forma de caja de color negro con el logotipo de MV.







En su interior se encuentra la caja, también de cartón negro, pero de buena calidad y con la identificación de la marca en letras blancas.







Al fondo de la tapa nos encontramos con un sobre que también va firmado.













En su interior se encuentra un material que cumple con lo esperado, incluyendo un acceso a su club de propietarios, el Club MV. Si bien al menos de momento decepciona un poco, puesto que no es más que una redirección a un grupo en Facebook.







Si bien lo anterior es importante, no es lo fundamental, porque cuando vemos el reloj, todo mejora rápidamente.







Introducción

Tras el éxito de recaudación que obtuvieron en la plataforma Kickstarter, llegando a obtener más de 800.000 CHF. En 2017, fundan la empresa Meccaniche Veneziane, y ese me mismo año, son galardonados por la Cámara de Comercio de Venecia como startup innovadora. Actualmente venden desde su web y otros distribuidores a más de 50 países.







La denominación de la marca (relojes mecánicos de Venecia), ya nos dice mucho acerca de sus intenciones. El logotipo inspirado en la cruz de la Torre de San Marcos, el símbolo de los relojes en Venecia.







El Redentore, se inspira en la obra del arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio, el que se considera el padre del estilo neoclásico













Si comparamos la versión 4 con la anterior 3, ahora disponemos de mayor combinación de esferas, manecillas y acabados de cajas; el diámetro ha crecido desde los 36mm hasta los 40mm, algo muy interesante; el fondo es ahora ciego en vez de exhibición, y monta el calibre MV145 en vez del MV285.

Diseño y construcción

Esencialmente el Meccaniche Veneziane Redentore parte de unas lineas básicas conservadoras y ya conocidas, tipo Rolex Datejust. Sin embargo, aporta ciertas modificaciones para hacerlo menos clásico y desfasado, un poco como el Titoni Cosmos.

Si bien mi favorito era el 1301007 con esfera blanca y las manecillas azules, y sobre todo el 1301015 con esfera blanca y manecillas e índices pavonados, finalmente el protagonista de esta reseña será el 1301001, similar al primero, pero con manecillas también en color plata; la referencia 1301001.







La caja tiene 40mm de diámetro sin contar la corona, es de acero inoxidable en acabado pulido a brillo, salvo los laterales que son cepillados en mate. No es excesivamente gruesa, algo que convive perfectamente con el carácter más bien de vestir del reloj. La corona va firmada y es a presión. Uno de los atractivos de este reloj es que nadie pensaría que es resistente al agua hasta 100M (10 ATM), ni por lo contenido de su grosor, ni por la corona. No obstante lo es, lo que nos permite darle un uso diario completamente normal. Incluso nadar con él sino fuera por la correa.







La esfera es de color blanco, no es un blanco brillante, ni un blanco mate. Es difícil de definir, un blanco entre el blanco roto y el blanco puro que lo hace más discreto y elegante. El logotipo de Meccaniche Veneziane va aplicado, mientras que las leyendas, escritas en italiano, están pintadas en color negro al igual que los marcadores minuteros.







Las manecillas son de tipo hoja (feuille), como en el Vintro Le Mans 1952. El contorno es plateado y no lleva ningún tipo de lumen aplicado, al igual que los índices que son del mismo material.







En MV lo han equipado con un cristal de zafiro ligeramente abombado, lleva un tratamiento antireflejos muy bueno, así que todo perfecto en ese sentido.







Por su parte, la trasera es de acero inoxidable ciega, con un bonito grabado representando la fachada de la Torre del Reloj. Va atornillada.







La marca no nos da demasiados detalles sobre la correa. Sólo que es de piel marrón, y está hecha a mano en Italia. He medido un ancho entre asas 20mm, que se va estrechando hasta los 16mm a la altura de la hebilla. Es bastante gruesa, de aspecto rústico y artesanal, pero a diferencia de la mayoría, muy flexible y cómoda. Algunos pespuntes de las costuras son visibles, pero no son blancos puros, sino del color blanco un poco apagado, como si fuera hilo decolorado, pero no teñido. No sólo es cómoda, sino que además es muy bonita. La hebilla es de acero inoxidable en acabado brillante, y va firmada por el logotipo de la marca.













En conjunto he medido un peso de 82g para el reloj completo, bastante ligero realmente.







Movimiento

Una de las novedades es el movimiento CAL.MV145, que según dicen va sin decorar, y late a 21.600 vph. Se justifica como una medida de evitar las restricciones que impone ETA a terceros fuera de Swatch Group. El MV145, no deja de ser un humilde Seiko NH35A. Así que si lo comparamos con el anterior MV285, que era Swiss Made, estaba decorado, latía a 28.800 vph y estaba basado en el STP1-11, el retroceso en este sentido ha sido grande.







Es un conocido por todos, lo vimos con el Spinnaker Amalfi Diver. Tiene 24 rubís, parada de segundero y remonte manual, y aunque no es muy refinado, si que es agradable de utilizar. Como siempre, te emplazo a sus especificaciones (1,1 MB. en formato PDF).







Sensaciones

El reloj tiene una elegancia intrínseca, con clase. Es muy agradable a la vista, sin embargo no te hace sentir anquilosado o un más de lo mismo. Mantiene un equilibrio de elegancia actual. Pese a que las agujas y los índices son plateados, su legibilidad es muy buena, algo en lo que creo que contribuye mucho el fondo de la esfera que no genera reflejos. La correa manifiestamente artesanal, de nuevo le da un carácter de modernidad. Como si fuera un reloj para aquellos que saben lo que buscan. Sus dimensiones razonables, su ligereza, pero también lo cómoda que es la correa lo hacen muy satisfactorio de llevar.







Resulta muy legible, tanto con poca como con mucha luz. La salvedad son los marcadores minuteros que al estar tan el literal, y con la curvatura del cristal, a veces cuestan de encontrar.







Personalmente lo encuentro que está mejor acabado que el Orient Curator, un reloj que por concepto sería similar.







Conclusiones

Teniendo en cuenta que la anterior versión tenía un precio de 699€, el descenso de más de 250€, hasta los 435€ lo hace muy competitivo. Sin embargo, ha perdido prestaciones y prestigio, debido únicamente a su maquinaria, una popular NH35, en vez de una STP1-11. Esto le hace competir con relojes que equipan el mismo, o similares movimientos, y que son mucho más accesibles. Desde Orient, hasta muchas otras micromarcas. No obstante no todos valoramos el calibre de la misma forma. Para los que pueda estar en un segundo plano, el Orient Bambino de segunda generación (AC00005W). Como rival, quizás más prestigioso, pero también mucho más visto, el popular Tissot Visodate que se puede conseguir por aproximadamente el mismo dinero.

Se trata de un reloj con un calibre que encontramos en relojes mucho más baratos, pero que al mismo tiempo nos proporciona un diseño y una calidad muy elevadas.







▲ Más ▼ Menos Adecuada relación calidad-precio

Diseño bonito Calibre Seiko