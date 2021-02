Delphi 26 aniversario

Un 14 de febrero, día de San Valentín de 1995 se presentaba Delphi 1.0. Venía a llenar el hueco dejado por Turbo/Borland Pascal 7 y sus respectivas versiones para Windows. En aquellas fechas se oía de Windows 95, el proyecto Chicago que terminaría cambiándolo todo en cuanto a informática de consumo.

Su rival iba a ser el coetáneo Visual Basic 3.0 (faltaban meses para la versión 4), el entorno de desarrollo que generaba p-code para plataformas Win16 y que ofrecía una interfaz verdaderamente visual. Delphi rompió esquemas porque basándose en el mismo paradigma de VB adoptó un lenguaje de programación más serio y tipado como es Object Pascal y permitió generar binarios que eran completamente nativos. La diferencia de rendimiento era brutal.







Como parte de mis actividades en el programa Embarcadero Most Valuable Professional escribí una frase que sintetizara la carrera de Delphi en estos 26 años: «A mature and well-know tool with decades of heritage and eyes into the future», es decir «Una herramienta madura y bien conocida que con décadas de herencia pone sus ojos en el futuro», un concepto que creo resume a la perfección a Embarcadero Delphi y que es un estupendo regalo de cumpleaños.

Podéis consultar esta celebración en perfil de Twitter de @EmbarcaderoTech.