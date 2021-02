Brocha de afeitar Danidom Endurance

Después de la brocha de afeitado profesional Danidom, ha habido algunos cambios de denominación. Así esa brocha profesional ahora se comercializa como Endeavour y la podemos encontrar online en plataformas como elook; mientras que la brocha para barberos es ahora la brocha vintage Danidom.

Con todo esto aclarado entramos en materia, porque Daniel Domènech i Dot el propietario de Danidom ha comenzado a trabajar ya en el siguiente modelo, la brocha que si nada cambia será conocida como Endeavour.

En Danidom empiezan así una serie de brochas de afeitado que rinden homenaje a buques legendarios, en el caso del Endurance la de un barco rompehielos noruego que se utilizó en la Expedición Imperial Trans-Antártica de 1914, también conocida como la Expedición Endurance, emprendida por Sir Ernest Shackleton. Si bien la nave naufragó tres años después a consecuencia de las gigantescas placas de hielo de mar de Weddell, en la Antártida, su diseño y su construcción estaba hecho para durar, precisamente la acepción del Endurance en inglés: Resistencia.

Como amante del afeitado clásico, por fortuna, tenemos multitud de marcas para elegir, gran cantidad de opciones y variantes. De Danidom me encantan sus productos, ya expliqué al respecto de la brocha profesional/Endeavour que era la mejor brocha que he probado en mi vida. Pero además es que me encantan los valores de la compañía: calidad a buen precio huyendo de la obsolescencia programada y apostando por productos que son duraderos y resistentes, lo que ellos llaman filosofía industrial ecológica. Todo ello rodeado de una atmósfera de calidad que huye del elitismo, del lujo y de los precios inflados artificialmente de otras marcas que se las dan de premium.

Además de echarle un vistazo a la Danidom Endurance, os mostraré también mi Danidom Endeavour una brocha que con unos 50 usos ya sigue en perfectas condiciones y que también os servirá para apreciar las diferencias.

El mango tiene el mismo diseño y dimensiones, pero la madera usada es diferente a juzgar por el veteado. Nada que objetar en ese sentido porque ya la Endeavour funcionaba muy bien, era bonito y además no se resbalaba ni siquiera con las manos mojadas. La vitola usa el mismo metal pero es más gruesa y con una cenefa más pronunciada. Logra que el conjunto sea algo más largo lo que debería redundar en una mayor facilidad de espumado con una ligera pérdida de control a la hora de extender la mezcla.







El nudo parece igual, aunque vemos que la cerda está completamente extendida, algo normal al estar nueva y sin estrenar. La novedad es algo invisible, puesto que el pelo lleva un tratamiento extra que debería hacerla más duradera todavía.







Individualmente el aspecto es soberbio. Tiene ese equilibrio de brocha artesana, pero que es refinada y cuidada en los detalles. Lo vemos en el pulido del mango y su barnizado, que es impecable. La unión del nudo con el mango no tiene defectos, y quizás debido a la nueva vitola, parece incluso más sólida que antes, lo cual ya es mucho decir.







Y se mantiene la firma característica de Danidom en cada unidad con el indicativo de «Hecho a mano» (Handmade) en la base.







Las puntas se ven perfectas, podéis ampliar la imagen y no encontraréis defectos en el pelo.







En cuanto al packaging, nos llega en un blíster transparente explicando la historia del buque Endurance, más práctico y manejable que la cajita de madera pero menos espectacular.



















Durante el afeitado mantiene las mismas características que la Endeavour, y eso es lo mejor de todo y lo que para mí hace verdaderamente eficaces las brochas de Danidom. No necesitan ser desbravadas, o sea funcionan perfectamente desde el primer día, y a la hora de cargarlas con la espuma apenas tragan, no se pierde la espuma.

A nivel práctico las diferencias con la Endeavour son mínimas. Tanto es así que durante el primer afeitado me parecieron igual de buenas. Necesité volver atrás para afeitarme con la antigua y luego con la Endurance para así poder comprobar las diferencias. Y éstas me sorprendieron.

Decía que la mayor longitud facilitaría el espumado, y puede que también la aplicación de la mezcla. En el primer caso no noto diferencias, ambas lo han hecho muy bien, pero de cara a extender la espuma sí que me parece que la Endurance se ligeramente mejor. He intentado explicar el motivo midiendo y pesando ambas:

Endeavour Endurance Mango 3,4 cm 3,4 cm Vitola 1,2 cm 2,4 cm Pelo 5,4 cm 5,6 cm TOTAL 9,9 cm 11,4 cm

Endeavour Endurance Peso 52g 74g

El nuevo modelo es más largo y pesado, eso ya lo percibíamos a simple vista, pero no la proporción de la vitola que es exactamente el doble de gruesa. Eso debe permitir que si presumiblemente ambas usan la misma cerda y de la misma longitud, el tamaño efectivo del pelo sea más largo en el nuevo modelo, ya que el nudo puede estar más cerca de la vitola. Es posible que el mayor peso la equilibre mejor, y que así la falta de control que decía al principio que podía ocurrir en realidad no pase o no se note. De cara al profesional ese peso extra así como la mayor longitud contribuyen a reducir el cansancio en la muñeca.

El resto ya digo que es muy parecido en ambas, pero no quiero dejar de mencionarlo aquí. La agradable sensación de masajeo que el pelo de cerda natural produce en la cara a la hora de extendernos la espuma, lo bien que aguanta el paso del tiempo, y también los pocos cuidados que requiere. Al chupar poca agua se limpia con mucha facilidad. Tras terminar el afeitado es suficiente con enjuagarla, vaciar el agua sobrante y ya podemos colocarla invertida en nuestro soporte para brochas lista para el siguiente uso.

Entonces obtenemos un resultado brillante. Si ya decía que la Danidom Endeavour era mi brocha favorita y que era perfecta, esta es más que perfecta.

Es difícil juzgar la durabilidad de un producto que has usado cinco veces, pero extrapolando la experiencia con la Endeavour y viendo que esta parece todavía más reforzada, debería ser también mejor en ese sentido.

En resumen, tenemos la mejor brocha del mercado que he probado nunca, una duración mejorada y un precio que debería ser todavía más competitivo que su precursora.

En Danidom no se quedan quietos, y la siguiente brocha de afeitar en la que ya están trabajando se llamará «Sirius«, el nombre del primer transatlántico movido a vapor y que será un homenaje a la técnica y la mecánica, incluyendo innovaciones nunca antes vistas en una brocha. Seguid atentos porque en cuanto sea posible la tendré por aquí.