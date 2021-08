Seguimos hablando del tiempo, hoy pensando en lo que significa esperar. Antes de que llegaran los smartphones a nuestras vidas, cualquier espera era considerada una pérdida de tiempo. No importaba que aguardásemos al ascensor por unos minutos; que esperásemos nuestro turno en la consulta del dentista; o que fuéramos en un medio de transporte público de camino a casa o al trabajo.

El teléfono móvil es una parte de nuestra vida, una especie de relación social a distancia, y que requiere nuestro tiempo, que debemos mantener. Lamentablemente lo que yo veo, es que la mayoría de gente dedica más tiempo a actividades en linea del que debería, y menos de lo necesario a lo que es de verdad importante: su vida y su entorno real. Quizás por eso cuando el teléfono móvil nos acompaña en los ratos de espera ya no tenemos la sensación de perder el tiempo, pero una cosa está clara, lo perdemos de igual modo.

Se llama «el arte de esperar» a aquellas habilidades y cualidades que nos permiten aprovechar esos inevitables tiempos muertos para algo que nos aporte y nos haga mejorar. Si recordáis en otros tiempos, las consultas de los dentistas estaban repletas de revistas y prensa del día. Era habitual viajar en metro y ver a gente leyendo o con periódicos. Y las esperas del ascensor, se aprovechaban para conversar con nuestros vecinos.

Las decisiones importantes, esas que no están completamente en nuestra mano, y que a veces tardan en llegar más de lo que nos gustaría, o que aún peor, no llegan jamás, nos depiertan también ese sentido de espera. Ese sentimiento de impaciencia y ansiedad. Como un viaje en autobús son cosas que no dependen de nosotros, no tenemos el poder de hacer que el conductor corra más, que los semáforos estén siempre en verde, o que el tráfico desaparezca instantáneamente.

La solución es solamente un juego de palabras, pura dialéctica. Porque no debemos esperar, sino hacer otras cosas importantes mientras tanto. Debe ser convertir la espera en algo secundario, algo que debemos aceptar mientras leemos un libro en el metro, mientras conversamos esperando el ascensor, o mientras ojeamos una revista en el dentista. Pero también es así para las cuestiones importantes. Es algo loable esperar a que alguien que no siente nada, se enamore de nosotros. Muestra sacrificio y generosidad. De la misma forma lo es esperar a que nos llamen para esa entrevista de trabajo, o aguardar un mensaje de esa persona especial. Sin embargo eso no debe implicar que paremos todo mientras esperamos, que sólo hagamos que esperar.

Si leemos sobre cómo mejorar nuestra vida mientras esperamos, será más probable que esa persona que amamos se fije en nosotros, hemos trabajado y ahora somos mejores. Si hemos superado un curso de inglés, será más probable que ese empleador nos reclute. Y en cualquier caso si no lo hacen, habremos mejorado en algo y tendremos más posibilidades de encontrar otra amada u otro empleo.

