El calendario perpetuo

La primera complicación mecánica que me llamó la atención fue la del calendario perpetuo. Con mi primer reloj digital no podía entender cuál era la dificultad de que un reloj analógico implementara dicha función. Más tarde me di cuenta que en analógicos de cuarzo era algo que se podía obtener de forma asequible, lo único que hacía falta era que el fechador, al igual que lo hacían las agujas en algunos modelos se moviera guiado electrónicamente en vez de mecánicamente.

Como anécdota, cuando comencé con la relojería mecánica allá por 2010 me sorprendió que pese a los grandes avances que había acaecido en cuanto a ingeniería y técnica siguieran sin abundar los calendarios perpetuos. Uno podría pensar que un Rolex de 6.000€ dispondría de esa función, pero sin lugar a dudas se equivocaría, el reloj mecánico con calendario perpetuo más asequible que podemos encontrar ronda los 9.000€ (Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture y Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture), el siguiente ya se dispara hasta los 22.000€, el Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar. A modo de curiosidad, los chinos tienen el Seagull 2590 (ST2590, TY2590), pero lo montan solamente en relojes de metales preciosos que son más caros que los de Frederique Constant.

Tras haber hablado de El tourbillon, el carrusel y el gyrotourbillon y le toca a los calendarios perpetuos y por reducción a los llamados calendarios anuales. No debemos confundirlos con términos como doble calendario (fecha y día de la semana), triple calendario (que añade mes), o calendario completo (que puede agregar el año), o los calendario manuales que aunque puedan ser perpetuos actúan a modo de regla de cálculo.

Un calendario perpetuo es aquel que es capaz de contemplar los días que tiene cada mes. En algunas personas es algo que está muy arraigado, pero no deja de ser una tabla nemotécnica, algo que debe ser aprendido:

– Enero: 31 días.

– Febrero: 28 días o 29 en año bisiesto.

– Marzo: 31 días.

– Abril: 30 días.

– Mayo: 31 días.

– Junio: 30 días.

– Julio: 31 días.

– Agosto: 31 días.

– Septiembre: 30 días.

– Octubre: 31 días.

– Noviembre: 30 días.

– Diciembre: 31 días.

En un reloj digital es relativamente sencillo, consiste en una tabla o un array que guarda la duración de los meses dependiendo del año. Sería imposible guardar todos, y por eso se limitan a un rango, típicamente hasta 2099 lo que hace que se llamen también calendarios programados. En relojes de cuarzo analógicos tampoco son una complicación habitual, usando la mayoría lo que se llama fechador diario o calendario simple, es decir que no tiene en cuenta la duración de los meses obligando al propietario a adelantarlo un día en aquellos meses que tienen 30 días en vez de 31.

Fue el inglés Thomas Mudge quien inventó el calendario perpetuo en el año 1762 que ya lo usaban. Sin embargo no sería hasta el año 1925 en que Patek Philippe lo incluyera por primera vez en un reloj de pulsera. Para que os hagáis una idea son del orden de 100 engranajes girando, alguno de ellos solamente una vez cada cuatro años. Es una especia de memoria mecánica de 1.461 días, es decir, cuatro años (3*365+366 días).

Su dificultad es tal, porque a la complicación de calendario perpetuo se le suele dar el aumentativo de Gran Complicación.

Los calendarios anuales son una simplificación de los perpetuos, ya que mantienen la fecha correcta todos los años que no sean bisiestos.

Hay que destacar que la implementación de muchos de los movimientos que disponen de calendario perpetuo son dramáticas cuando el reloj se para durante bastante tiempo. Sus mecanismos están diseñados para seguir un ritmo secuencial, así que si el reloj se detuvo unos días atrás, podremos ir avanzando las manecillas de los minutos y todo seguirá sincronizado. Si lo con una anterioridad de varios meses o incluso años, deberemos mandarlos a la marca para que lo vuelva a poner en fecha. Un engorro que salvo honrosas excepciones, y de hecho de las más asequibles, nos harán pasar por el tubo.

De hecho aunque consigas que siga marchando, ineludiblemente el 1 de marzo de 2100 tendrás que volverlo a ajustar. La razón es que según el Calendario Gregoriano (introducido por el Papa Gregorio XIII en 1584), que nos rige, el año 2100 no será bisiesto y por tanto febrero seguirá teniendo 28 días. Seguramente te has quedado en que los años bisiestos son aquellos divisibles de manera entera entre cuatro, es algo que deriva del anterior calendario, el juliano. Sin embargo, y aunque nos afecta menos, según el gregoriano son bisiestos aquellos divisibles entre 4 y entre 100. La salvedad son aquellos que terminan en dos ceros, los cuales sólo serán bisiestos si a su vez son divisibles entre 400.

La Cassell’s cyclopaedia of mechanics de Paul N. Hasluck publicada en el año 1900, dentro del artículo Mechanism Of Perpetual Calendar Watch nos lo explica de la manera siguiente:

La figura 1 muestra la disposición de una esfera de calendario perpetuo. En la parte superior está la manecilla del mes: a la derecha está la manecilla de la fecha; a la izquierda está la manecilla del día de la semana. Dentro de la esfera de los segundos está el disco lunar, que muestra por observación o por números la edad de la luna. La figura 2 muestra el mecanismo debajo del dial. D es el disco lunar. Tiene dos lunas y alrededor de su borde hay cincuenta y ocho dientes, que giran una vez cada dos meses lunares. Se desplaza suelto sobre un tubo central y se impulsa, un diente cada día. por un pasador en la rueda E1, impulsado a su vez por la rueda F. F está en la rueda horaria del reloj, y gira una vez cada doce horas; tiene cuarenta dientes. Acciona las ruedas E1 y E2. teniendo ochenta dientes cada uno, y dando vueltas una vez cada veinticuatro horas. Las ruedas E1 y E2, por medio de pasadores que sobresalen de ellas, como se muestra, accionan la rueda del día de la semana B y la rueda de la fecha C un diente cada día. B tiene siete y C tiene treinta y un dientes. La manecilla del día de la semana está sujeta al eje de B y la manecilla de la fecha al eje de C. A es la rueda del mes; tiene cuarenta y ocho dientes y da vueltas una vez cada cuatro años. Es impulsado por la rueda intermedia G, impulsada a su vez por la rueda de la fecha C. Sobre A está montado un disco de acero que tiene muescas de profundidad variable en su circunferencia.

Por lo tanto, el espacio que representa el mes de enero es alto: febrero es una ranura profunda, ya que tiene tres días menos; marzo, nuevamente, es alto. Abril es una muesca poco profunda, falta un día; etcétera. Se dará cuenta de que tres febreros son muescas profundas (tres meses cortos de veintiocho días), y un febrero menos profundo, siendo meses de veintinueve días en año bisiesto. La palanca H, un dedo en el que se introducen estas muescas, regula el número de días mostrados para cada mes accionando un pasador saliente en la rueda de fecha C. La posición de la palanca H con respecto a la rueda C varía según su La pieza del dedo descansa en una muesca profunda o superficial de A. Por lo tanto, cuando descansa en un espacio alto, o en un mes de treinta y un días, la leva que se muestra en C pasa la palanca sin moverla al final del mes. Pero cuando la palanca II descansa en una muesca, se proyecta sobre C y la leva entra en contacto con ella uno, dos o tres días, según sea el caso, antes de fin de mes. La presión sobre la leva hace que el pasador en C se eleve y se interponga en el camino de la palanca H, ya que este último retrocede cada día por el pasador de impulso en el que actúa sobre el brazo I. Cada día se suelta el brazo I.

II vuelve a saltar hacia adelante y normalmente no hace nada, ya que no hay un pasador saliente en C; pero después de que la leva en C ha entrado en contacto con H, se hace que el pasador de impulso C se eleve, y la palanca H que avanza fuerza a C a girar durante varios dientes. La rueda C es un trabajo delicado. Existe una conexión entre la leva y el pasador de impulso sobre el que actúa la palanca H. La conexión está debajo de la rueda y consta de una palanca de resorte. El efecto es que, tan pronto como la leva presiona contra el extremo de H, el pasador de impulso se eleva desde el nivel de la rueda y se coloca en el camino de II. Permanece en esta posición hasta mediados de mes, cuando entra en contacto con un perno fijo debajo de C, y se restablece a su posición normal al nivel de la superficie. La palanca II se mantiene en la posición A y se hace volver, cuando se tira hacia atrás cada día, mediante un resorte de acero, como se muestra. La rueda del mes A, la rueda del día de la semana 15, la rueda de la fecha 0 y el disco de la luna D se mantienen en su posición mediante coqueteos de resorte que descansan entre sus dientes y hacen que salten un diente con precisión cada vez que se mueven. . Esta es solo una de las muchas formas de movimientos del calendario perpetuo.

Pero si lo queréis ver con los medios actuales, os recomiento este vídeo de A. Lange & Söhne.

Otro de los atractivos del calendario perpetuo, más allá de su utilidad, es su ingeniería y su valor artístico. Este calibre es el Patek Philippe 324 S Q tiene 367 piezas, 29 rubís y ofrece calendario perpetuo e indicador de fase lunar.

El calibre 324 S Q lo monta por ejemplo el modelo 5320G que cuesta 75.000€