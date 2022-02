Tempore Lux V-One Swiss Automatic 05

Hace unas semanas hablaba del Tempore Lux V-One al 25% de descuento usando el código promocional «JGCVONE25%«, y bueno, era cuestión de tiempo que me hiciera con uno. Los más antiguos del lugar recordaréis que hace algo más de dos años fui de los primeros medios en publicar una review del Tempore Lux V-One, así que tal vez penséis que me estoy repitiendo otra vez. Pero no, por dos razones: La primera es que ese V-One era la versión con calibre NH35, es decir la Japan Mov’t, mientras que esta es una de las suizas, la que monta el calibre STP1-11. Además, es la nueva versión 2020, con ligeros cambios y mejoras sobre la que ya conocéis. Hasta aquí, exactamente el mismo reloj que aún podéis comprar a un precio enormemente atractivo.

Pero es que además representa la nueva tendencia en Tempore Lux, el ensamblado de sus relojes en España que están poniendo en práctica como prueba piloto y del que sólo hay unas pocas unidades disponibles para uso interno. En pocas palabras un reloj todavía más español que antes y con un salto de calidad en su corazón que nos da una idea del camino que irán siguiendo los siguientes modelos de Tempore Lux.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona (47mm con ella). 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Naranja Bisel Rotativo unidireccional cerámico Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Caucho negra de 24mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM (300M) Peso N/D Movimiento Swiss Technology Production STP1-11. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Rotor de carga bidireccional, parada de segundero, cuerda manual Prestaciones Ajustado en 5 posiciones a 0/+15 segundos/día. 44 horas de reserva de marcha Origen Diseñado y ensamblado en España. Swiss Movement Garantía 3 años PVP 469€ (oferta 351€ usando el código JGCVONE25%) Distribuidor Tempore Lux Watches

Introducción

En cuando los relojes te enseñan el mundo pasaba por encima sobre los retrasos que están experimentando los proveedores chinos, en el caso que nos ocupa Seagull/Tianjin Watch, encargado de suministrar la maquinaria del Racing One Chrono Mechanical que por primera vez en años, traerá la posibilidad de contar con un reloj ensamblado completamente en España.

Como forma de poner a prueba los procedimientos y sacar algo positivo de la adversidad, a David Ramírez Jiménez el CEO de Tempore Lux se le ocurrió la idea de ensamblar algunos de sus V-One en España. Así que Miquel Àngel Martínez, casualmente de origen catalán, aunque afincado en Mallorca (al igual que la propia TL), se puso manos a la obra con algunos V-One Swiss Orange. Más adelante os mostraré algunas imágenes del montaje en los talleres de S´hora des rellotge en los diferentes estadíos de los V-One, incluyendo las pruebas de hermetismo y los diferentes controles de calidad.

De manera inesperada representan el inicio de una nueva era, el «Assembled in Spain» que se suma al ya existente «Designed in Spain» que hasta ahora nos había ofrecido Tempore Lux, y que serán también los valores que tendrán los Racing One Chrono Mechanical de producción, así como los futuros proyectos de la marca en los que ya están trabajando.

No creo que me equivoque si digo que esos pluses serán algo muy atractivo no sólo para los entusiastas a la relojería española, sino también para aquellos que busquen un nivel de excelencia superior y de cercanía, sobre la base de un reloj de buceo «tool watch» que ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Recordemos que desde 2018 que se lanzara en Kickstarter estamos ante una pieza que solamente ha recibido elogios, y es lógico, de haber tenido problemas, ya se habrían dado a conocer.

Así que estoy entusiasmado con la propuesta, un nuevo camino con un reloj que me encanta, pero con extra en lo que se refiere al ensamblado. Justamente esa casualidad con los V-One en naranja me ha permitido comparar dos relojes iguales, pero diferentes. Ya no es un V-One Japan Mov’t, sino que ahora es el V One Swiss Automatic, con la esfera naranja en vez de azul, y con la correa de caucho negra en vez de la malla milanesa.

Recapitulando, actualmente están disponibles las siguientes variantes del V-One Swiss:

Presentación

No hay cambios de empaquetado cuando lo comparamos con la versión anterior 2018. Una cubierta deslizante de cartón negro que ayuda a proteger la caja.

Ésta es también de cartón negro, pero con firmado con el logotipo de «TL» en blanco.

Entre el material que lo acompaña contamos el mismo manual de instrucciones, muy bien resuelto porque además incluye fotografías del reloj, una suerte de minicatálogo, y la consabida tarjeta de garantía válida por 3 años. Para los que no estéis al tanto, desde el 1 de enero de 2022 la garantía mínima obligatoria para todos los productos que compremos es de 3 años (antes eran 2). Sin embargo Temporelux lleva ofreciendo esos 3 años desde el principio.

El reloj he decidido acompañarlo con la nueva malla milanesa de cierre desplegable, un producto «Tempore Lux Original Parts» que podéis adquirir por 49€. Si haceís lo contrario, es decir comprar el V-One con la milanesa, se puede comprar la correa de silicona por separado a 30€.

Como estamos ante una unidad que se ha ensamblado en España, tenemos el comprobante de las pruebas de hermetismo, algo que será extensible al resto de modelos que se monten aquí.

Diseño y construcción

Cuando se trata de variantes o actualizaciones de relojes que ya he probado, sabéis que en esta sección me suelo limitar a las diferencias entre ellas. Con el V-One la cosa se complica un poco, así que intentaré ser muy claro a la hora de explicar los cambios ocurridos entre la versión original 2018 y la versión renovada de 2020, los cambios debidos a las combinaciones de color o correa, y las diferencias que se perciben por el montaje en España.

Empecemos por la renovación 2020, es decir, los VOne que se venden actualmente. En ellos se pasó a utilizar el calibre STP1-11 en vez del SW-200, un paso adelante por más que muchos medios, sin demasiado conocimiento, todo sea dicho, sigan prefiriendo los Sellita. Se cambiaron las manecillas, ahora más delgadas y estilizadas, pero también con una manufactura de superior calidad. Se modificó el lume pasando de Swiss Super-LumiNova BGW9 en color blanco con refulgencia azul al C3 en color verdoso con brillo en verde-amarillo. Por último se incorporó al catálogo esta referencia con esfera naranja y bisel negro, la Orange (05).

Se aprecia que el compuesto luminoso dura más, y es también más brillante, me imagino porque además de la formulación, se ha mejorado su aplicación.

El cambio más importante es la esfera de color naranja, la novedad más reciente y que viene a ocupar el lugar que ofrecía la anterior versión en blanco. Sigue el esquema de todos los V-One con un fondo mate. En cuanto a la gradación, siempre hay algunos a quienes nos gusta un tono más claro y chillón y otros más oscuro y discreto. En TL han optado por el camino de en medio, ni demasiado claro, ni demasiado oscuro.

Las manecillas horaria y minutera tienen contornos en negro, en vez de plateado pulido. Dan un aspecto más táctico, pero sobre todo ofrecen mayor contraste y evitan reflejos.

Por supuesto cambia el bisel cerámico, en primer lugar por el nuevo lume C3, y en segundo porque en esta versión naranja el bisel es negro en vez de azul, el mismo que lleva la versión con esfera negra.

Como estamos ante la versión «Swiss Automatic», la trasera con seis tornillos tiene grabada dicha particularidad: «Swiss Automatic Movement», y por supuesto mantiene la numeración única de cada modelo, 00132 en esta versión y 00074 en la unidad anterior.

Este detalle lo explico, porque el proceso de ensamblado por parte de Miguel Martínez de las 4 unidades de prueba quedó documentado. Podéis apreciar como la prueba de hermetismo efectuada el 17/12/2021 corresponde exactamente con la que recibí y que os he mostrado en el apartado de presentación.

La malla milanesa tiene ahora cierre desplegable con pulsadores y bloqueo de seguridad, ofrece además tres microajustes. Aparenta ser más ligera que la anterior, lo que en términos de comodidad me parece acertado.

No tuve oportunidad de probar la correa. de caucho de la anterior generación, así que no puedo compararlas, pero me parece de estupenda calidad. De 24mm de ancho en las asas, es muy gruesa y robusta, inspira confianza, pero a la vez suave y flexible. Tiene sistema quick-release, y monta una hebilla cepillada firmada por la marca.

Con ella el reloj roza los 150 gramos (149g), según mi balanza de precisión. Es bastante para un reloj dotado de correa de silicona, un indicativo del grosor que debe tener la caja, la trasera y el cristal. Eso me lleva a pensar que el reloj podría superar los 300 metros de resistencia al agua al agua que acredita en teoría.

El resto de elementos y materiales no cambian, la caja de acero inoxidable 316L en acabado cepillado, y 44mm de diámetro; el bisel con inserto de cerámica rotativo unidireccionalmente 120 clics; la corona roscada, el cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejante, la trasera de acero atornillada, …

Movimiento

Si exceptuamos los V-One Chronograph, los V-One de tres agujas se vendieron inicialmente con un SII NH35A o en la versión Swiss Movement con un Sellita SW 200-1. Después apareció el V One Swiss 2020, que a mi sugerencia pasaba a usar el calibre STP1-11.

Los de Swiss Technology Production lo han hecho muy bien, y en Tempore Lux han acertado trabajando con ellos. Es un calibre intercambiable con el ETA 2824 o el Sellita SW200, pero que ya de entrada ofrece mejores prestaciones que éstos. Acredita una reserva de marcha de 44 horas y un ajuste en 5 posiciones, con una desviación media en el rango de 0-15 segundos/día y máxima de 20 segundos. En comparación, Sellita se queda en 38 horas de reserva de marcha como mínimo, típicamente 41, pero en grado estándar se ajustan en solamente 2 posiciones, con una desviación media de +/- 12 spd y máxima de 30 segundos.

Es la misma maquinaria que visteis por ejemplo en el Ceccacci 1897 Elegance Gent o en el Circula AquaSport. Late a 28.800 vph, equipa 26 rubís, y ofrece parada de segundero así como carga automática bidireccional con posibilidad de darle cuerda manualmente. Tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF).

Puesto en el cronocomparador me ha dado un desfase en una posición de 9,5 segundos al día. Es un valor que coincide con el del Ceccacci que no había sido ajustado por la marca, pero también con el Circula que sí lo había estado.

Tempore Lux/S’hora des Rellotges reajustan los movimientos en tres posiciones. Pero además, verifican el isocronismo; lo vuelven a cronometrar pasadas 24 horas, algo que mis controles no miden. Es decir, tratan de conseguir que tanto si la cuerda está a plena carga como a media, por ejemplo tras toda la noche durmiendo, el rendimiento sea el mejor posible. Repiten la operación por dos o tres veces, es decir 2 o 3 días de tiempo. Según sus registros, los relojes salieron del taller dando aproximadamente 10 segundos/día a las 0 horas, y -6 segundos/día a las 24 horas de funcionamiento.

Sensaciones

Espero que en S´hora des rellotge no se enfaden conmigo… Esperaba poder notar las diferencias entre esta versión ensamblada en España y las anteriores, pero he sido incapaz. Ya de por sí las «deslocalizadas» tenían un estándar de calidad muy alto. Un bisel que se alineaba perfectamente y funcionaba de manera muy agradable y el fechador correctamente encabido dentro de su correspondiente ventana. Al extraer la corona se percibe que el movimiento está bien anclado a la caja, sin que se noten movimientos de la esfera… Todo ello se repite en la versión «Assembled in Spain». Quizás buscando diferencias, sí que noto que la corona enrosca mejor que en su hermano. El motivo es la forma en que se ensambla, cuando se hace uno a uno artesanalmente, a diferencia de en una cadena de montaje, la tija y la corona se pueden colocar en su posición óptima. Eso hace que el ajuste sea más exacto, y por tanto el enroscado y el desenroscado sean más precisos. Para que os hagáis una idea, un relojero experto tarda algo más de una hora en realizar todo el proceso de montaje y control de calidad.

Donde sí que noto diferencia es en el «intangible». Saber que llevo un reloj que ha diseñado una empresa de aquí, que ha montado una empresa de aquí y que está al nivel de reputadas marcas de renombre. Calidad sin ninguna duda, y al precio que se ofrece actualmente, calidad-precio inigualable.

La estética diver de los 70 tiene que gustarte, a mí me gusta mucho, y en eso los 2020 son un salto adelante que se nota. Parece mentira que solamente cambiando manecillas y lume pueda modificarse tanto la imagen, pero lo hace.

No estoy seguro si los de TL habrían hecho sus pruebas o no. Intuyo que un inserto de bisel en color naranja en vez de negro quedaría estupendo. Sé que es algo subjetivo y sé que a alguno o tal vez a muchos de vosotros os parezca que con un bisel del mismo color que la esfera se perdería enfoque en la medición del tiempo, pero me deja con la curiosidad.

Conclusiones

Mi V One de la generación anterior costaba 339€, y ya era un buen precio para todo lo que ofrecía. Esta versión renovada con las pequeñas, pero agradecidas mejoras que proporciona, así como el calibre suizo, sale a 351€, casi el mismo precio de entonces. Un reloj que hay que tener sí o sí. Con la marca ya centrada en los nuevos Mechanical One, ni los V One ni los V One Chronograph volverán a darse en el futuro, así que con estos V One 2020, a precio de derribo la oportunidad es doblemente buena. Puedes usar el cupón del 25% de descuento «JGCVONE25%» válido todos los V-One que aún quedan en stock, o utilizar el «JGC15% que te dará un 15% de rebaja en cualquier reloj o accesorio que no esté en preventa.

Pero voy más allá, porque visto que David y Tempore Lux, se caracterizan por escuchar las opiniones de clientes y medios, espero que estos Vintage One ensamblados en España, puedan salir a la venta pronto, incluso aunque ello implique un ligero sobreprecio.

▲ Más ▼ Menos Enorme relación calidad-precio

Diseñado y ensamblado en España Diseño y dimensiones no apta para todos los gustos

Valoración

Diseño 8 Materiales 9 Acabados 7 Rendimiento 9 Calibre 7 Prestaciones 7 Precio 9 MEDIA 8

