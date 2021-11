Frederique Constant en Unión Suiza (Noviembre 2021)

Ayer jueves 18 de noviembre, la prestigiosa relojería Unión Suiza invitaba a un grupo seleccionado de coleccionistas, aficionados y representantes de los medios. El objetivo del evento, además del tradicional punto de encuentro y «networking» era la presentación que Frédérique Constant Geneve organizaba con motivo del lanzamiento de su nuevo calibre, el Slimline Monolithic Manufacture también conocido como FC-810.

Ubicados en el espacio destinado a eventos en la primera planta de estilo modernista de la legendaria tienda sita en la barcelonesa Av. Diagonal 482, las restricciones causadas por el COVID obligaron a limitar el aforo a solamente 25 personas. Entre ese grupo selecto se encontraba una heterogénea mezcla de representantes de medios especializados, coleccionistas y aficionados.

La exposición comenzó con Xavier Vendrell, una de las cabezas visibles de Joyería Unión Suiza, quien decidió apostar por la venta de la marca Frédérique Constant hace 10 años cuando ésta apenas era conocida.

Continuaba Charles Gastine el CEO y socio fundador de Ibelujo, la compañía que lleva la distribución de Frederique Constant para España y Portugal quien repasó la peculiar historia de la marca suiza. El matrimonio holandés Peter Stas y Aletta Stas-Bax comienzan esta aventura en 1988. Ni provienen del mundo de la relojería, ni son suizos, lo que les permite dar un carácter fresco a la marca. Su actual consigna «Let more people enjoy luxury» (en español adaptado como «Lujo accesible») ya nos indica su intención de romper las reglas del juego. Porque cuando la mayoría de marcas deciden vender intangibles aumentando precios que alguien se proponga hacer justo lo contrario es cuanto menos atrevido.

Pese a su relativa juventud la marca fue haciéndose lugar en la industria, permitiéndoles comprar a la histórica Alpina para introducirse en el sector de los relojes deportivos y Atelier DeMonaco para hacerlo en la alta relojería.

Sin embargo el hecho destacable sobre la empresa es el desarrollo de 30 calibres propios (manufactura), lanzados en menos de 30 años. Unas cifras que no se veían en el panorama relojero desde las décadas de 1950 y 1960.

Los descendientes de los Stas no tenían intención de continuar con el negocio de sus progenitores, así que para dar continuidad a la marca, Aletta y Peter le buscaron un nuevo postor. De nuevo, y rompiendo los esquemas clásicos, el comprador no fue helvético, sino japonés: Citizen Watch Co.

Reduciendo inversiones en marketing, simplificando diseños y optimizando procesos han logrado ofrecer complicaciones de manufactura que hasta su llegada eran exclusivas de la alta relojería. Hablamos de relojes con tourbillón y calendario perpetuo que se venden a 23.000€ cuando sus rivales lo hacen por 3, 4 o 5 veces más.

En la actualidad el Grupo Frederique Constant tienen una capacidad de producción de 350.000 piezas anuales y cuenta con 350 empleados en su fábrica de Plan-les-Ouates. A diferencia de otras marcas su principal mercado es el europeo y no el asiático.

Continuó la charla David Gómez, director técnico de Unión Suiza que nos explicó en palabras llanas el revolucionario movimiento Monolithic FC-810 y que late a 288.000 vph, o lo que es lo mismo 40 Hz., 10 veces más que el estándar actual y todo ello ofreciendo una reserva de marcha de 80 horas.

De momento está disponible solamente en la gama del mismo nombre Manufacture Monolithic Slimline que cuenta con tres variantes, todas ellas son series limitadas.

– FC-810MCN3S6: Caja de acero, esfera azul y correa de piel de cocodrilo azul a 4.490€. 810 ejemplares.

– FC-810MC3S6: Caja de acero, esfera plateada y correa de piel de cocodrilo negra a 4.490€. 810 ejemplares.

– FC-810MC3S9: Caja de oro rosa de 18 Kt., esfera plateada y correa de piel de cocodrilo marrón a 14.990€. 81 ejemplares.

En el turno de preguntas dirigiéndome al señor Gastine me interesé por la implicación de Citizen dentro de F. Constant, quien confirmó que les dan absoluta libertad en todos los ámbitos. Algo que tiene mucho sentido porque han demostrado que lo que ofrecen poco a poco va teniendo mayor calado en el sector.

También quise saber si el ratio de capacidad de producción por empleado, tan elevado comparativamente al de otras marcas, era consecuencia de la automatización; algo que efectivamente es una de las claves para reducir costes. Los otros motivos eran la mencionada contención en cuanto a publicidad y actividades de mercadotecnia y la simplificación de diseños y calibres. Cuando hablamos de manufactura hay que tener claro que Frédérique Constant ofrece maquinarias de diseño actual, y adaptadas al tamaño de los relojes que se venden, y que son más grandes, lo que reduce la dificultad de tener que trabajar a escalas pequeñas.

Mi siguiente inquietud era uno de los enigmas acerca de ese calibre y a la sazón algo que no se ha podido leer en ningún medio. Se trata de la precisión que pueda ofrecer el FC-810 ya que según Frederique Constant cumple los criterios COSC, es decir -4/+6 segundos/día, pese a que no esté certificado por el comité. Ahí fue David Gómez el que me indicó que según ensayos internos se hablaba de una precisión de entre 0,5 y 1 segundo de desfase diario. El problema es que esa cifra no puede ser auditada imparcialmente por el COSC ya que como he mencionado los cronocomparadores son incapaces de contabilizar esa altísima frecuencia, llegando como mucho hasta los 43.200 vph. Comprobar su cronometría pasa por un equipamiento altamente especializado. En la factoría usan cámaras láser capaces de capturar 250.000 fotogramas por segundo, y es esa altísima resolución la que ofrece la desviación diaria del movimiento. Desde FC están colaborando con el Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres para que ese tipo de certificación sea viable. Como uno de los invitados apuntó, a día de hoy es mucho más preciso el medido que el medidor.

Para concluir tuvimos oportunidad de charlar de forma más íntima, tanto entre los asistentes como con los ponentes, y por supuesto probarnos las piezas que deseáramos. Los relojes openheart no están hechos para mí, y soy consciente que fueron precisamente los de Frederique quiénes los introdujeron al mercado, así que me quedé con dos piezas. En primer lugar el Highlife Perpetual Calendar Manufacture (FC-775N4NH6B) y el segundo, el Highlife Automatic COSC (FC-303N4NH6B) que pese a no estar expuesto era el reloj personal de Charles quien no tuvo ningún inconveniente en prestármelo.