Todos los aficionados a la relojería conocemos el tourbillon, ¿pero sabemos su historia o su función?. Tourbillon, a veces españolizado como tourbillón es una palabra francesa que significa torbellino. Si bien en la actualidad es el alemán el idioma más hablado en Suiza, en la época a la que nos vamos a retrotraer era el francés, de ahí esa denominación.

El maestro Abraham Louis Breguet lo creó inicialmente en 1795 patentándolo en 1801. Ya a principios del siglo XVIII aparecía la necesidad de los cronómetros como instrumentos en la forma de ser capaces de medir con precisión en transcurso del tiempo. El principal ámbito de aplicación consistía en conocer la posición de los buques en el mar, o al menos una parte de ella, su longitud, o sea el avance sobre los actuales husos horarios que el navío había avanzado o retrocedido. Si partimos que un reloj de sol nos proporciona la hora solar, es decir la hora local en dónde estemos y tuviéramos una medición perfecta del tiempo usando un reloj muy preciso, bastaría restar ambas horas para saber cuánta distancia habíamos recorrido. La cosa no era tan sencilla porque esa medición daba una distancia angular, pero esencialmente se sabía que una hora de diferencia equivalía a 15 grados, y que cada grado representaba unos 111 kilómetros de distancia sobre el mismo meridiano. De esta forma, una hora de diferencia eran casi 1.700 kilómetros de distancia, por lo que un desfase de un minuto eran 28 kilómetros de error. Si a ello le sumamos que los barcos a vela navegaban a unos 6 nudos (11 kilómetros por hora), nos daremos cuenta que esos 1.700 kilómetros iban a demorarse 154 horas es decir cerca de una semana de trayecto en la que el reloj habría desfasado considerablemente.

Esa era la prioridad en cuanto a los cronómetros marinos, que no obstante se enfrentaban con un gran problema. Al ser su posición fija, es decir que el reloj permanecía en reposo durante mucho tiempo, la gravedad siempre hacía más fuerza sobre unos elementos que otros, desestabilizando la regularidad del volante y la rueda de escape y por tanto afectando a la precisión. «Tiraba» de ellos haciendo que la marcha del volante y la rueda de escape. Como es sabido años antes Isaac Newton se había percatado que las manzanas de los árboles siempre caen hacia abajo, es decir hacia el suelo y no salen disparadas al espacio y que por tanto nos explica cómo esa fuerza de la gravedad tiende a forzar que los mecanismos de un reloj también tiendan a ir en la misma dirección.

A Breguet se le ocurrió un mecanismo que aprovechando la misma energía de la cuerda, hiciera girar sobre un eje una jaula o armazón que contenía los elementos más sensibles del reloj, los mencionados volante y escape. Como iban a ir cambiando de posición, habitualmente rotando los 360 grados completos cada minuto, los efectos gravitacionales se compensarían y por tanto la precisión aumentaría.

La complejidad que tiene hacer algo así es considerable, para empezar deben separarse esos dos órganos del resto de elementos del reloj. Por supuesto lo ideal sería que todo el mecanismo girase, sin embargo estando anclada a la caja por la tija que sustenta la corona, y requiriendo que las manecillas mantengan su posición es algo imposible. No es de extrañar que debido a estos orígenes sea la marca Breguet la que más ha apostado por este tipo de complicación en sus relojes, pero que en lo que a firmas suizas difícilmente encontraremos a menos de 20.000€.

Como muestra, este precioso 1907BA disponible en la actual colección de la marca y tarifado a 857.500€.

Este Breguet modelo 1176 adquirido en 1809 por el conde Jan Nepomucen Potocki de Pilawa fue adjudicado por Christie’s en 2014 por 769.000€.

O también el modelo de pulsera 5367BR de 164.800€ en donde apreciamos muy bien como trabaja el tourbillon.

Todo ello comenzó a cambiar, como no, cuando llegaron los chinos que gracias al movimiento Beijing TB01 que a partir de 2010 comenzaron a vender en China por unos 3.000€, y que daría paso a los Seagull por unos 1.000€ que en segundas o terceras marcas como Sugess o Sea Kors podemos encontrar actualmente en el mercado por unos 500€.

No debemos confundirlo con los relojes openheart o esqueletizados. Aunque estáticamente sean muy similares ya que es una apertura en la esfera que permite ver el movimiento, funcionalmente y a nivel de complicación son muy distintos. En un reloj esqueletizado es solamente una parte de la maquinaria la que queda visible a través de la esfera. Suele ser la rueda de escape, ya que es la más «vistosa» de apreciar. En un tourbillón, además de eso, la veremos girar sobre su propio eje.

El carrusel, inventado en 1892 por Bahne Bonniksen utiliza un concepto parecido. La transmisión del movimiento es igual que en un reloj convencional, el carrusel no forma parte del sistema de transmisión del movimiento, gira arrastrado por una rueda suplementaria, normalmente añadida al eje de la rueda primera, dando en ese caso una vuelta cada hora. La rueda de escape, aunque incorporada a la plataforma del carrusel (junto con el áncora y el volante), es arrastrada como en un reloj normal por la rueda de segundos, que va alojada dentro del carrusel, aunque sin apoyarse ni ser desplazada por él, sino que su piñón y pivote inferior pasan a través de la plataforma del carrusel por un agujero practicado en la misma.

Finalmente está el gyrotourbillon, una complicación ideada por Jaeger‑LeCoultre en tiempos mucho más recientes en las que se permite que el tourbillon gire en más de un eje, por ejemplo en dos, o como es el caso en tres. Esto permite que la fuerza de la gravedad se compense en todas las dimensiones, no sólo en la vertical como hacen los tourbillones o los carruseles.

Tanta complejidad no obstante, carece de sentido práctico en los relojes de pulsera que es dónde más la vemos implementada. Y es que cómo habéis visto, compensa muy bien un reloj que esté en posición estática o casi estática como es un reloj de bolsillo guardado en el chaleco, pero no va a poder compensar el efecto gravitatorio en un reloj donde la muñeca se va moviendo de manera casi arbitraria. Sin embargo, casi todas las marcas, tanto en la relojería de lujo como en la alta relojería tienen o han tenido algún modelo de tourbillon: Audermars Piguet, TAG Heuer, Frederique Constant, Ulysse Nardin, Montblanc, Bell&Ross, Bvlgari , Panerai, Hublot, Girard-Perregaux, Blancpain, Zenith, Omega, Greubel Forsey, Moritz Grossmann, … ¿Por qué? Porque es una complicación que demuestra técnica y maestría, es una forma de representación y ciertamente es bonita de contemplar.

Pero que también demuestra cómo dadas las cifras cronométricas de Omega con METAS, Grand Seiko con el VFA (Very Fine Adjusted) o Rolex con el (Superlative Chronometer) confirman que el tourbillon no es necesario para obtener elevadas cifras de precisión. Intuyo que podría hacerse de manera computerizada, los smartwaches incluyen acelerómetros que les permite conocer en qué posición ha estado más tiempo el reloj y por tanto compensarla, sin embargo es precisamente en un reloj de cuarzo donde las interferencias gravitatorias no tienen efecto alguno (sí las térmicas).