Rodania Verbier Automatique (R40005)

Estoy encantado de traeros esta nueva review aquí. Una marca legendaria y llena de historia: Rodania; que como de costumbre os explicaré a continuación y un reloj de nuevo lanzamiento y del que apenas hay información, su Verbier Automatique o Verbier Automatic referencia R40005.

Este Rodania Verbier Automatique es un reloj que entra por los ojos en cuanto lo ves, al menos es lo que me pasó a mí. Viendo algunas fotos rápidamente me enamoré de él. ¿Será tan bueno como bonito? ¿Hará honor a su historia?

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 8,9mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Automático 26 rubís Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones N/D Origen Bélgica. Swiss Made Garantía 5 años PVP 539€ (oferta 458€) Distribuidor Rodania International / Swissneck S.L.

Introducción

Corre el año 1930 cuando Hans Baumgartner funda la empresa en Grenchen, en el cantón suizo de Berna. Se registra la marca Rodana SA en 1933, y en 1936 pasa a llamarse Joba SA, pese a que sus relojes se siguen comercializando como Rodana. No es hasta 1952 que empiezan los vestigios de la marca tal y como la conocemos: Rodania.

En 1955 Hans cede el control a un joven emprendedor suizo afincado en bélgica llamado Manfred Aebi. Los cambios tecnológicos y la crisis del cuarzo llevan a Rodania a casi desaparecer. Para salvar la compañía, y tras más de 40 años dirigiéndola, es en 1995 cuando Manfred la adquiere y traslada su sede a Bruselas. Los tres hijos de Aebi toman el relevo de la empresa, manteniéndolo hasta 2007 cuando la venden a BV Capital Partners quienes a su vez en 2015 la traspasan a Philip Cracco de Montebi Group. Tras la muerte de Cracco, es irónicamente en 2020, coincidiendo con el 90 aniversario de su fundación, que vuelve a cambiar de manos. Ahora son tres emprendedores los que se hacen cargo de Rodania International: Patrick Gelder (propietario de la distribuidora de relojería Gtime), Jan Ausloos (un antiguo empleado de Montebi) y Christian Frommherz un fabricante de suizo.

La tumultuosa historia de la marca choca con la imagen de estabilidad que ha gozado durante todos estos años, en gran parte debido al marketing del que fueron unos adelantados a su tiempo. Comenzando en 1954 con los coches de multitud de competiciones ciclistas que patrocinaban desde Rodania, la expedición a la Antártida de 1964 equipada con relojes de esta marca, o en 2001 con Rodania siendo cronometrador oficial del raid París-Dakar. Comienza una época oscura en donde su falta de visión causa que la marca empiece a devaluarse. Con motivo de su 80 aniversario en 2010 deciden volver a producir relojes mecánicos, algo muy importante puesto que enlaza con estos nuevos Rodania Verbier Automatic. En la actualidad se estima que Rodania produce unas 200.000 unidades al año, siendo una firma comparativamente pequeña, y por tanto exclusiva, aunque sus precios no sean elevados.

En el catálogo actual de Rodania la cantidad de colecciones disponibles es enorme, tanto que puede llegar a aturdir. Son nada menos que 25: Aigle, Alpine, Bellinzona, Carouge, Cycling, Davos, Fribourg, Geneva, Gstaad, La Fouly, Lancy, Lausanne, Leman, Leman ladies sport, Locarno, Lugano, Montreux, Nyon, Nyon fixo, Nyon mini, Nyon sport, Sion, Verbier, Verbier Automatique o Verbier Vision, que llegan a un total de 200 variantes referenciadas.

Todos los relojes tienen como mínimo maquinaria suiza (Swiss Movement), pero solamente unos pocos cumplen los criterios para ser fabricados en Suiza (Swiss Made). De la misma forma, la mayoría de sus referencias están dotadas de calibres de cuarzo, con la salvedad de los recientemente presentados Verbier Automatique. Los Verbier Automatique parten de la aceptada y atractiva línea de diseño de los Verbier de cuarzo aportando un extra en cuando a sofisticación y encanto mecánico.

No es de extrañar que la colección de automáticos Verbier sea también una de las más numerosas en cuanto a integrantes:

R40000 : Bisel de acero pulido, esfera champán y correa de cuero negra.

: Bisel de acero pulido, esfera champán y correa de cuero negra. R40001 : Bisel de acero pulido, esfera negra y correa de cuero negra.

: Bisel de acero pulido, esfera negra y correa de cuero negra. R40002 : Bisel de acero IP dorado, esfera blanca y correa de cuero negra.

: Bisel de acero IP dorado, esfera blanca y correa de cuero negra. R40003 : Bisel y caja de acero pavonada, esfera negra y correa de cuero negra.

: Bisel y caja de acero pavonada, esfera negra y correa de cuero negra. R40004 : Bisel de acero pulido, esfera champán y brazalete de acero.

: Bisel de acero pulido, esfera champán y brazalete de acero. R40005 : Bisel de acero pulido, esfera azul y brazalete de acero.

: Bisel de acero pulido, esfera azul y brazalete de acero. R40006 : Bisel de acero pulido, esfera blanca y brazalete de acero bitono plateado dorado.

: Bisel de acero pulido, esfera blanca y brazalete de acero bitono plateado dorado. R40007 : Bisel y caja de acero envejecido, esfera azul y brazalete de acero envejecido.

: Bisel y caja de acero envejecido, esfera azul y brazalete de acero envejecido. R40008: Bisel y caja de acero envejecido, esfera gris y brazalete de acero envejecido.

Se podría decir que tienen un reloj para cada gusto, lo cual es admirable para una marca que está recomenzando desde cero.

Presentación

Se recibe el reloj acompañado de una bolsa de cartón con asas textiles. Es de color azul y en blanco nos muestra el lema «Rodania Swiss Since 1930«, un tributo a su dilatada historia que a cualquier aficionado a la relojería le transmitirá una emoción especial.

Al abrir el envoltorio encontramos un «watchroll» de lo que parece cuero genuino tintado en color azul. Es diferente a lo que estamos acostumbrados, lo cual ya es algo interesante. Además es una forma de tener un buen estuche de viaje para transportar nuestros relojes bien protegidos y de forma elegante.

El cierre es un velcro también azul, no hay duda que es práctico, pero quizás demasiado moderno en comparación con un cierre metálico más convencional. Todo el interior está forrado de terciopelo gris, muy agradable y de alta calidad.

La dotación es demasiado escueta, la tarjeta de garantía y nada más. Se echa en falta un manual de instrucciones, algo que ni siquiera está disponible de manera online en formato digital.

Por otro lado creo que desperdician una oportunidad de oro, porque a diferencia de otras marcas que se ciñen a lo que establecen las nuevas directrices europeas en materia de garantías (en vigor desde enero de 2022), obligando a que éstas tengan una validez de 3 años en vez de los anterior 2 años, Rodania ofrece una ampliación gratuita hasta un total de 5 años, es decir, 2 años adicionales. Lamentablemente no enfatizan en la tranquilidad que nos proporciona esos 5 años de cobertura en total, sin tan siquiera mencionarlo en la tarjeta.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, en Rodania se sienten orgullosos de emplear solamente los mejores aceros. Es algo que sólo se podrá verificar con el paso del tiempo, pero sí que se confirma que sus acabados son muy buenos, algo que se aprecia sobre todo en los pulidos que ocupan casi toda la caja, y en el cepillado que se aprecia en la parte superior de las asas. Tiene 42 milímetros de diámetro, que en lo que a relojes sólo hora se refiere es mi favorito, si bien la cifra habitual suelen ser los 40mm. En donde resulta sorprendente es en el grosor de tan sólo 8,9mm de espesor convirtiéndose, y con cierta ventaja en el reloj más delgado que ha pasado por estas páginas. El anterior fue el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik All Blue con 10mm.

La corona es de acero inoxidable brillante, va firmada con el logotipo de la compañía y es roscada o enroscable. El ajuste es suave, sin ningún tipo de holgura.

Gran parte de ese logro lo consigue porque el cristal es completamente plano, y va enrasado sin que sobresalga del bisel. Es de zafiro plano y ofrece una claridad de lectura y transparencia magnífica. No indican si lleva tratamiento antirreflejante o AR, me da la impresión que sí, lo cual es más de lo que ofrecen sus rivales, aunque tampoco me parece que sea de los más sofisticados que he probado.

Llama la atención que se recurre a una lupa de aumento o cyclops para el fechador. Salvo Rolex, es una solución que apenas se estila actualmente en relohjes que no son de estilo buceo. A primera vista queda claro que el aumento funciona muy bien, es la mejor lupa que he tenido ocasión de probar, ofreciendo una buena legibilidad desde muchos ángulos. La convexidad hace aumentar la altura del orden de 1,5mm, por lo que el grosor del reloj no ha contabilizado este elemento. A destacar que la lente está fabricada también en zafiro, no es un apéndice de cristal mineral que vaya añadido al cristal de zafiro, sino que éste es del mismo material. Si forma parte del propio vidrio o se ha adherido con posterioridad es algo que no puedo determinar. Tanto al tacto como al ojo parece una sola pieza, así que si va pegado los de Rodania han hecho una gran labor de integración.

La esfera es sobria y elegante, de un color casi negro como el fondo marino. Sin embargo en cuanto incide la luz sobre ella empezamos a percibir las tonalidades azuladas en un efecto tornasolado o rayos de sol de configuración radial. Maravillosa, exultante; no tengo palabras para describirla.

Los índices tienen contornos metalizados pulidos y van aplicados. El resto de inscripciones están impresas en color blanco: El nombre de la marca a las 12, el Swiss Made de las 6, el resumen de características en tres líneas sobre él y los marcadores minuteros. Están ahí para cumplir su cometido, pero sin distraernos ni destacar excesivamente.

Las agujas están facetadas, lo que unido a su acabado también de metal espejado refuerza la elegancia y contribuye a la legibilidad. Parecen más cortas de lo que debieran, especialmente en el segundero.

Manecillas e índices tienen aplicado material luminiscente para poder ser visibles en la oscuridad. A falta de detalles oficiales parece tipo Swiss Super-LumiNova® C1 que refulge en un color verdoso y a la luz del día es blanco. Si juzgamos al Verbier como reloj de vestir, su luminiscencia está por encima de la mayoría de relojes, muchos de ellos sin ni siquiera disponer de lume. Si lo hacemos con el criterio de reloj deportivo, entonces se queda algo corto, no tanto por su brillo sino por su duración. Un color BGW9 habría ofrecido un desempeño más elevado manteniendo la estética.

Monta un brazalete o armis de acero inoxidable que está cepillado salvo los eslabones centrales que van pulidos. Tiene 22mm de ancho en las asas. Monta un cierre que es desplegable con pulsadores firmado por Rodania y bloqueo de seguridad. Ofrece tres niveles de microajuste.

La trasera es de acero inoxidable, lo correcto en un reloj que ofreciendo una resistencia al agua de 10 ATM es apto para el uso acuático. Está pulida con un grabado de buena calidad mencionando las especificaciones fundamentales. Cuenta con una ventana de exhibición marcada por la marca, espacio que también aprovecha para mencionar el modelo en concreto (R40005), cosa útil para referencias en el futuro. Al igual que la mayoría de relojes de este precio es de cristal mineral y no cristal de zafiro.

Según mi balanza de precisión el peso con todos los eslabones es de 150 gramos.

Movimiento

La web oficial de la marca no proporciona ninguna información acerca del mecanismo que usan sus relojes. Genéricamente mencionan que suelen equipar calibres de origen ISA o Ronda, pero no puede ser el caso, puesto que si nos restringimos a movimientos suizos de carga automática que ofrezcan 26 rubís tal y como viene inscrito en el rotor de carga personalizado, sólo tenemos los Sellita y los Swiss Technology Production. Los dos son versiones del legendario ETA 2824-2, por lo que se parecen enormemente. Comparando imágenes, me decanto más por el STP1-11 que por el SW200-1.

Como decía, tanto el SW200 como el STP1-11 tienen 26 rubís, una frecuencia de 28.800 vph y ofrecen parada de segundero y remonte manual. De hecho son maquinarias intercambiables. Sin embargo por informaciones que me hicieron llegar desde Rodania en Suiza, me confirmaron que si bien el plan inicial era montar STP como yo había anticipado, finalmente optaron por calibre de SOPROD (Société de Production Horlògere) P024, el nuevo movimiento también intercambiable con el ETA 2824 que lanzaron en el año 2020.

Sus prestaciones son análogas a los 2824 estándar, es decir 28.800 vph, 25 rubís y una reserva de marcha de como mínimo 38 horas. Vienen ajustados en 2 posiciones con un desfase medio de +/- 12 segundos por día y máximo de +/- 24.

En el cronocomparador con el reloj totalmente nuevo y cargado al completo he registrado +14 segundos al día. Efectivamente dentro de los parámetros de SOPROD. No es una mala medición como sí hemos visto en otros relojes, incluso con calibres suizos, pero tampoco es brillante.

Puesto que los de Festina Group parece que aún no han puesto a disposición del público la documentación técnica del nuevo P024, os la dejo para que podáis descargar aquí (962 KB. en formato PDF).

Sensaciones

Cuando miro el reloj lo primero que veo es su esfera, a veces casi negra y otras de color azul marino. Me resulta cautivador el azul profundo que transmite calma y sobriedad. Es un detalle que demuestra la doble vertiente de este reloj, el clasicismo del negro con los resaltes deportivos del azul. Lo segundo que me atrae es el «Rodania» de la esfera, una representación actual del «Savoir faire» relojero. Un lazo íntimo que te une con el reloj.

Dejando de lado las emociones personales que podrán ser o no compartidas, es un reloj extremadamente cómodo. No recuerdo ningún guardatiempo de 42 milímetros de diámetro que se lleve tan bien en la muñeca como este, menos aún dotado de armis de acero inoxidable. Analizándolo racionalmente me parece que se debe a lo plana que es la caja y a la ligera curvatura de las asas, haciendo que sean algo cóncavas y se adapten a la parte superior de la muñeca.

El aumento sobre el cristal funciona a la perfección, es el mejor de todos los que han pasado por estas páginas. Podemos girar nuestra muñeca y seguir leyendo la fecha sin problemas. Incluso cuando la segundera barre por debajo de la lupa, no se distorsiona ni produce aberraciones. Hablando de la segundera la encuentro particularmente corta, sé que es una cuestión subjetiva y de diseño, pero da la impresión de no apuntar a ningún lado, como si fueran las saetas de un reloj de 38mm o 40mm. Ocurre lo mismo con la minutera, que apenas se queda a la altura del primer tercio de los índices horarios.

El Verbier Automatique mantiene una filosofía relojera que es mi favorita. La de un reloj que igualmente podemos usar de manera elegante como deportiva. Con el que podremos nadar en la piscina si así lo deseamos, pero también vestirlo bajo la manga de la camisa con un traje. Todo ello y con gran mérito, sin renunciar a un tamaño actual que facilite la lectura.

Conclusiones

Por posicionamiento de marca Rodania 1930 juega en una liga parecida a Roamer of Switzerland. Marcas menos conocidas y que por ello se ven obligadas a dar un valor adicional que les ayude a diferenciarse. Me parece que tanto Rodania como Roamer tienen unas calidades comparables, si bien Rodania la encuentro más acertada en los diseños, nos da 5 años de garantía y unos ofrece unos precios más competitivos. Si comparamos el Rodania Verbier con un Tissot Visodate, queda claro que el Rodania se sitúa por encima en todos los aspectos, puede que no en el calibre, pero sí en el rendimiento del mismo. En el otro extremo podemos mencionar los TAG Heuer Carrera Calibre 5 WBN2112.BA0639 y WBN2012.BA0640 a 2.550€ y 2.750€ respectivamente que quintuplican el precio sin ofrecer un reloj indiscutiblemente superior al de Rodania. Pero también tenemos a Glycine que a precios oficiosos ofrece una calidad superior a un precio equivalente al de Rodania, eso sí, faltándole un modelo con el carácter elegante y deportivo del Verbier Automatique.

La nueva Rodania demuestra sus posibilidades con este modelo, rozando la perfección en aquello que es más complicado de hacer, pero con opciones de mejora en los elementos más sencillos. Si se atreven a escuchar a los clientes, preveo que será una marca que veulva a dar mucho que hablar en el sector.

Para los que nos identificamos con los relojes Swiss Made, con un diseño interesante, pero además valoramos una marca con historia, alejada de las opciones «mainstream» que todos conocen; me parece que está entre las mejores opciones disponibles que podemos encontrar.

▲ Más ▼ Menos Calidad Swiss Made a muy buen precio

Esfera muy lograda Longitud de manecillas escasa

Dotación e información disponible poco completa

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 7 MEDIA 7,4

Vídeos

Galería