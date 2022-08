El lujo de poder llevar un Casio de resina

Hace muchos años que perdí la capacidad de disfrutar un reloj Casio de resina. No porque me dejaran de gustar, sino por lo delicados que son y que te obligan a ir con mil ojos y te incitan a pensar en que tarde o temprano se romperán y no encontrarás recambios.

Los relojes Casio siempre se consideraron guardatiempos resistentes y robustos, pero al mismo tiempo unos relojes que generalmente eran objetos de usar y tirar. Resinas que con el tiempo se descomponen y que acabas primero con una correa de resina de resina rota, luego si es un G-Shock con el bisel destrozado, y finalmente desgastando la caja.

Por más que de tanto en tanto sigo usando mi Casio G-Shock DW-5600C (módulo 691) o el Casio F-87W, lo hago muy puntualmente y en entornos obsesivamente controlados. Preferiblemente en días no demasiado calurosos para evitar el sudor, en días que no llueve y especialmente, protegido bajo una manga. El resto del tiempo lo pasan en una caja cerrada dentro de un armario con el afán de controlar la temperatura lo máximo posible, y por supuesto rodeados de bolsitas de gel de sílica desecante para reducir la humedad. Y es que un Casio vintage es una responsabilidad y además una tortura. Si a ello agregamos que la marca no se caracteriza precisamente por disponer de piezas de recambios, y que su SAT oficial deja bastante que desear, la cosa se complica sobremanera.

Fue todo eso lo que me llevó a dejar de comprar Casios de resina. Son relojes que tienen muchísimo encanto y que indudablemente me siguen gustando, pero que tristemente no son para siempre. Y es que los aficionados a cualquier cosa tenemos ese problema, cuando algo nos gusta queremos que nos dure toda la vida, y muy a nuestro pesar, en los relojes Casio eso no es posible.

En 2012, hace diez años exactamente adquirí mi Casio HDD-S100, un reloj que desde el primer momento me enamoró. Una obsoleta tecnología Batteryless que me encanta, y una resistencia muy superior al de sus primos los AL-190W. Pero como ellos, construido íntegramente en resina con la excepción de su tapa trasera atornillada de acero inoxidable y su cristal mineral.

Por pura casualidad me topé en Wallapop con una unidad del HDD-S100 que sin ser NOS, si que se encontraba en un estado de reestreno o «mint». Lo conseguí a 35€, un precio asequible para casi todos, pero muy afortunado si pensamos que las ofertas que se encuentran a nivel global, si sumamos las importaciones y los impuestos rozan los 200€. Un precio muy irónico porque es exactamente el mismo por el que lo conseguí aquel 2012. Si la memoria no me falla el reloj tenía un PVPR de 49€, pero los señores de Amazon, en favor de los amantes de la relojería y en prejuicio de las tiendas.

Te sientes genial pudiendo disfrutar un reloj que te gusta sin miedo, porque racionalmente sabes que tienes otro guardado en casi perfecto estado. La cruz es la tristeza de saber que no será para siempre y que relojes como ese, no se volverán a fabricar. Un reloj que pasó con más pena que gloria pero que por su escasez e irrepetibilidad se cotiza, aunque no lo suficiente como para que en Casio hayan tomado medidas.

Es todo un lujo y un privilegio llevar un reloj así, porque no se produjeron muchos, y su duración sin recambios para él será efímera. Aunque pueda parecer que esos 200€ o 150€ a los que se encuentran a la venta no son demasiado dinero, si consideramos que según la marca esas correas aguantarán entre 2 y 4 años de uso continuado, su coste de propiedad (cost of ownership) es ciertamente elevado. Vendrían a ser del orden de 50€/año, más de lo que te costaría un Certina DS Action por poner un ejemplo.