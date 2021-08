El misterio con Borland Turbo BASIC 2.1

Hace unas semanas me encontré en Old-DOS.ru con un hecho retro que me pareció digno de ser investigado. Ofrecían para descargar una copia de Borland Turbo Basic en su versión 2.1 y fechada en 1989. Aquello me dejó intrigado, fui un gran amante y usuario de Turbo Basic primero con la «buggy» 1.0 de 1987 y después con la impresionante y mucho más estable fechada ese mismo año. Si existiera un Turbo BASIC posterior me habría enterado. Traduzco la observación en ruso que exponían al respecto: «Extraño por el número de versión (2.1) y la fecha (1989) de lanzamiento de TurboBasic. La primera vez que vino a mí en 1994. ¿Es esta una falsificación hábilmente hecha en los años 90? ¿O es una versión «filtrada» de Borland que nunca salió a la venta? desde todo en el mismo 1989, PowerBASIC apareció bajo los auspicios de Robert ‘Bob’ Zale.»

El paquete de Turbo BASIC 2.1 era solamente su ejecutable principal TB.EXE y el archivo de ayuda TBHELP.TBH, sin el resto de complementos, un hecho que sería explicable si fuera una versión en desarrollo o beta. Podría cuadrar, ya que cuando Bob Zale abandona Borland para fundar PowerBASIC termina lanzando su Power Basic 2.1 en 1990, posterior a aquel 1989 por tanto. Huelga decir que me hacía muchísima ilusión probar algo que en su época me había perdido, más aún si era tan poco conocido como parecía.

Lo primero que hice fue compilar un programa vacío (NONAME.BAS) con Turbo Basic 2.1 y hacerlo con la versión original del 1.1 genuino. El tamaño de los ejecutables era distinto, algo más pequeño el de TB 2.1, así que tenía buena pinta, no parecía un fake.

Con un editor hexadecimal revisé los NONAME.EXE que se habían generado, con el 1.1 figuraba la firma «TURBO BASIC/Copyright (c) 1987 by Borland International/All Rights Reserved RSZale», mientras que con el 2.1 «TURBO BASIC/Copyright (c) 1989 by Borland International/All Rights Reserved RSZale»; aquello seguía cuadrando.

De pronto me di cuenta de algo extraño, la ventana de splash que hacía las veces de «Acerca de» decía «Turbo Basic version 2.1», era lógico, pero había dos espacios entre «version» y «2.1». Sonaba a parche, como si alguien lo hubiera modificado con un editor hexadecimal como hacía yo con los juegos en mis tiempos. En la 1.1 original eso no ocurría, naturalmente.

Me dispuse a utilizar las mismas armas, así que con un editor binario busqué la ocurrencia de «version «, que se mostró sin problemas.

Entonces la comparé con el ejecutable de Turbo Basic 1.1, no tenía el doble espaciado, pero había algo más interesante. La versión no estaba «hardcoded», sino que se obtenía de dos variables.

Restauré la cadena como en el genuino, para que dijera «version %x.%x» y así ver que valores tenían esas variables.

Fue sorprendente porque se identificaba como Turbo Basic 1.0, ¡Debería haberme dado cuenta! Había estado enfocado en ver las diferencias sobre el TB 1.1, pero habría pedido de vista al TB 1.0. De hecho cuando compilé NONAME.BAS no me di cuenta de ello, pero los resultados de la compilación eran mucho más sencillos en la «2.1»/1.0 que en la 1.1.

Aprovechando que tenía montado todo el entorno, decidí rescatar Power Basic 2.1 y ver cómo era. A simple vista se percibía que estaba mucho más avanzado que Turbo Basic 1.1, no menos como el «fake» 2.1. Tenía tantas mejoras que ello había introducido incompatibilidades y era incapaz de compilar el TBDEMO30.BAS sin modificaciones.

¿Por qué entonces el TB.EXE de la 2.1 era más largo entonces? Pues bueno, porque quien modificó los años de copyright y la versión también rellenó de «f» todo el final del archivo.

Finalmente se confirma lo que todos sabíamos, sólo existió Turbo Basic 1.0 (Abril 1987), 1.1 (Noviembre de 1987). Incluso la versión 1.01 que puede encontrarse en algunos lugares tiene toda la pinta de ser falsa, usando unas técnicas como las de esta 2.1.

