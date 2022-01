Lo más popular de 2021. El top 10

Hacer balance del año, dicen los psicólogos que es una actitud saludable que nos va a permitir iniciar el siguiente habiendo aprendido la lección, y por tanto con más fuerza. En los contenidos web de mayor actualidad se suele hacer un inventario de todo aquello que ha ido ocurriendo, y por supuesto de las noticias más populares. Fue a raíz de una sugerencia de Sergi, que me atreví a desgranarlos como en su momento hiciera con Estadísticas de comentarios.

Vayamos a las cifras, porque en este 2021 hemos visto como la audiencia, o sea todos vosotros, ha querido que esta sea la web número uno de relojes en español, un referente que ya empezó a establecerse en 2016.

Durante 2021 publiqué 272 artículos, en comparación a los 232 del año anterior. Vosotros, os encargasteis de generar 7.727 comentarios casi el doble de los 4.095 que hubo en 2020. Eso da una media de más de 28 comentarios por entrada lo cual está muy por encima de las cifras del resto de la industria y refuerza la idea que no sólo son importantes las cifras de audiencia, sino también su implicación, o sea, la vuestra.

Según Google Analytics, durante todo el año ha habido un total de casi 700.000 visitas a página con interacción, es decir, excluyendo todos aquellos usuarios que no han hecho ninguna acción al entrar. La cifra ponderada nos da entonces una media de casi 2.600 lecturas por artículo publicado. Pese a todos los problemas ocasionados con el cambio de hosting esas cifras arrojan una media de unas 60.000 visitas con interacción al mes, una suma que agregando aquellos que no han realizado ninguna acción, llegaría fácilmente a las 80.000. Comparado con las casi 500.000 que se contabilizaron durante 2020, tanto con, como sin interacción. Se desprende un incremento de casi el 40%, algo de lo que me siento orgulloso a tenor de la actual crisis de la web.

Lo más visto en 2021

En este apartado os muestro las 10 entradas con mayor cantidad de visitas durante el presente año. Algunos son artículos antiguos, mientras que otros son contenidos creados en 2021. Un claro ejemplo de lo que le interesa a la gente, o al menos de lo que se busca en Google. En primer lugar tenemos los compendios, el recopilatorio sobre pilas de botón, frases de relojes o el listado de marcas deportiva españolas. En el segundo grupo aparecen las denuncias en negativo, como el caso de Relojes Wollku, FedEx o Stuhrling. Finalmente aparecen reseñas individuales, generalmente de productos de precio medio-bajo y buena relación calidad-precio como los perfumes de Mercadona, el Amazfit Neo, o el Orient Kamasu.

Lo más visto de 2021

Por hacer justicia con el apartado anterior, aquí los contenido más vistos durante este 2021, pero sólo aquellos que se lanzaron durante el año. Suele ser el valor habitual, aunque personalmente no congrego demasiado con él. Los artículos que se publicaron en enero tienen mucha más ventaja que los de diciembre, pero ahí queda.

Lo más comentado de 2021

Este es la sección que encuentro más interesante. No se refiere a aquellos que acceden a la página y se van, sino a aquellos que permanecen, a los contenidos que realmente se prestan a opinar y a colaborar. Estos son las publicaciones creadas en 2021 con mayor cantidad de comentarios: