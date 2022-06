En qué fijarte cuando recibes un reloj

Hay bastantes artículos y vídeos que nos explican qué cosas deberíamos tener en cuenta antes de comprar un reloj. Sin embargo, he encontrado muchísima menos información en cuanto a los aspectos a los que debemos prestar atención una vez ya lo hemos comprado, cuando ya lo tenemos en nuestro poder. Son consejos importantes en los relativo a aspectos a verificar cuando tienes un reloj, algo importante si es de segunda muñeca (usado), pero también si es nuevo, especialmente en marcas asiáticas con escasos controles de calidad.

No es una lista exhaustiva, pero si que es un buen punto de comprobación para no dejaros nada.

Empaquetado

El packaging del reloj debe ser el que indica la marca. Por supuesto puede haber variaciones en el caso de que provenga de un mercado que no es el nuestro, pero lo usual es tener una caja firmada por la marca, un manual de instrucciones, una tarjeta de garantía… Si la garantía no está sellada tendremos que asegurarnos de tener una factura que justifique la compra y que nos permita hacer uso de ella en caso de ser necesario.

Acabados

Los acabados que vemos en el exterior deben ser de la calidad esperada al precio del reloj. El pulido o cepillado del metal debe ser homogéneo; el lume debe estar bien aplicado sin mostrar goterones o bolsas y el metal de las manecillas debe estar terminado bajo el mismo estándar que la caja.

Caja

En cuanto a la caja es revisar lo evidente, no debe tener golpes ni partes oxidadas. Para observarla con atención es conveniente limpiarla previamente con un trapo ligeramente húmedo que nos permita retirar el polvo y la suciedad.

Cristal

De manera similar a la caja y tras limpiarlo, no debe tener arañazos ni golpes. Debe ser transparente y no mostrar vaho en su interior. Tampoco debe verse entelado.

Correa

El reloj debe traer la correa original, suelen tener el cierre o la hebilla grabadas. Si es un brazalete los signos de uso en el desplegable deben ser los habituales y tener los eslabones sobrantes. La correa de cuero puede tener pliegues de estar guardado en la caja o usado, pero nos dará una idea clara de cuanto uso ha tenido.

Corona

Si la corona es enroscada debe abrirse y cerrarse fácilmente. Al extraerla, la tija debe tener bien marcadas las posiciones de extracción. Cuando la giramos para ajustar la fecha o la hora no deben percibirse movimientos en la esfera ni en ningún otro componente externo del reloj.

Calibre

El calibre debe funcionar correctamente, sin hacer ruidos extraños ni al moverse ni al cargar (si es automático), ni al darle cuerda (si permite remonte manual). La segundera debe moverse con fluidez, y la masa oscilante en los automáticos girar libremente.

Esfera

Los elementos aplicados deben estar correctamente fijados y en la posición adecuada. Los elementos pintados deben ser claros y sin borrones. Es interesante poderlos examinar con una lupa.

Un detalle crucial es la alineación del fechador con la ventaja a tal efecto. La fecha debe quedar centrada en ese espacio, demostrando en caso contrario que el calibre o la bata no están colocados en su posición ideal.

Manecillas

Poniendo la hora a las 12 en punto, las manecillas deben quedar perfectamente alineadas en esa posición. En caso de no hacerlo puede indicar un defecto de montaje o un golpe. Tienen que girar uniformemente, sin trabarse.

Bisel

Si el bisel es rotativo gira como se espera. Si además es unidireccional, los clics deben quedar alineados en la posición correcta sin bambolearse. Al presionarlo no debería haber holguras. El sonido al girarlo debe ser consistente y oponer cierta resistencia.

Trasera

La tapa trasera debe estar correctamente cerrada y no moverse si la apretamos o la intentamos girar, no importa que sea a presión, atornillada o roscada. No debe apreciarse la junta tórica, esa goma negra que indicaría que el reloj ha sido abierto y mal cerrado. Las muescas de apertura, los tornillos, o las hendiduras de apertura deben estar en buen estado.

Funcionamiento

Por supuesto el cambio de fecha, el ajuste horario o el reseteo del cronógrafo deben funcionar bien. Hay que prestar más atención a estos aspectos cuantas más complicaciones tenga. Por ejemplo validar que la carga solar es efectiva, que el acumulador está a plena carga, que la señal horaria se radiocontrola, que el termómetro funciona, que el indicador de fases lunares avanza correctamente, etcétera.

Rendimiento

Ya comprobado que todo funciona correctamente, su rendimiento debe ser asimismo el que indica el fabricante, tanto en lo relativo a precisión como a reserva de marcha.