Galería de relojes de los lectores (21)

Damos paso a la nueva galería de relojes de los lectores. Como ya es habitual en esta sección unas fotografías muy variadas que nos permiten contemplar relojes fuera del círculo mainstream que se muestran en multitud de lugares.

Se nota que con la llegada del buen tiempo ya estamos todos pendientes de otras cosas, así que en adelante además de la periodicidad mensual, fijaremos la condición de tener también 10 participantes, o 20 fotografías, guardándose todo lo que enviéis hasta el mes siguiente.

Bia Namaran

G-Shock GA-900. Hacía tiempo que un reloj en general, y un G-Shock en particular, no me transmitía tanto. Un modelo que gracias a su enorme display digital es uno de los mejor conseguidos dentro de los ana-digi de G-Shock, eso unido a una pila de 7 años de autonomía lo hacen, en líneas generales, una gran opción como modelo habitual. Unido a la resistencia y robustez de G-Shock lo convierten en una alternativa muy interesante.

Sergio RV

Arsenal militar de Ferrol.

Recuerdos de infancia…

Sergi

Estrenando el Glycine por las dunas…. Reloj espectacular en todos los sentidos.

Mis gracias a Javier por facilitar la compra.

Os muestro también un curioso regalo que he hecho, un Casio Geotrail del que en breve os explicaré la historia.

Oscar Hostyn

Hola Guti te pongo aquí el Certina DS y el Jaguar. La caja del certina parece de madera muy bien hecha se nota la calidad. Le he cambiado la correa por una de caucho fluorado marrón para el verano y porque es mejor para el sudor. Yo siento que no le queda nada mal.

Guardatiempo

Como Guardatiempo suelo mostrar dos piezas recientes en este apartado. Para esta ocasión he decidido concentrarme con una de las revelaciones, el Tempore Lux Ocean 200, del que eso sí, he escogido dos imágenes, la del conjunto de toda la gama, y unas de mis versiones favoritas en rojo.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.