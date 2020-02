Evitar el uso de un plugin SMTP en WordPress

Llevo mucho sin escribir sobre informática en este espacio. Como si los relojes se lo hubieran comido todo.

En este artículo os voy a explicar como prescindir de plugins SMTP de WordPress. Son nombres que si usas WordPress conocerás: Easy WP SMTP, WP Mail SMTP, WP SMTP, … El problema con los plugins de WordPress es que acaban cargando el servidor, al final las páginas tardan más en cargar, y el servidor necesita más potencia. Hoy en día los algoritmos de Google valoran el tiempo de respuesta, así que un plugin de menos, es un acceso más rápido. Un poco lo que ya explicaba en ¿Por qué deberías instalar Jetpack para WordPress?, que cuantos menos complementos o plugins uses, más rápida responderá tu web con WP.

En el fondo, WordPress envía emails con la función wp_mail() un código PHP que se basa en la librería PHPMailer. Sin embargo el propio PHP ya tiene una función nativa de envío de emails, ésta es mail() y que debería ser válida para la mayoría de usuarios. No es tan visual como un plugin, porque debe ser configurada mediante directivas en php.ini. De hecho en muchos alojamientos o hostings, no se puede editar php.ini, pero a grandes males, grandes remedios. No hay más que incluir en nuestro archivo de configuración de WordPress (wp-config.php) lo que queramos alterar:

Y listos, ya hemos evitado cargar un plugin más.