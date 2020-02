Esta sección relojera, aunque esté mal que yo lo diga, cada vez me gusta más. Se está convirtiendo en un crisol de culturas. Hemos tenido relojes rusos, lituanos, americanos, chinos, finlandeses, estonios, japoneses, españoles, alemanes, hongkonianos, singapurenses, portugueses y por supuesto suizos. Pues bien, hoy iniciamos, esperemos que sea el primero de muchos, con los belgas.

Time2Give SPRL es una compañía con sede en Rosières (Bélgica) que desde 2010 se dedica a crear relojes personalizados y a medida (private label), es decir, la producción de relojes para terceros. En 2011, liderados por Michael Happé decidieron lanzar su propia marca: GAVOX Watches, centrada en los relojes instrumento y de tipo militar. Desde 2014, Gavox proporciona los relojes varios escuadrones de la fuerza aérea belga, con más de 500 pilotos llevando sus relojes en vuelo.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona. 12,8mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Interno rotativo Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Silicona de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, segunda zona horaria con bisel interno Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 9015. 28.800 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 42h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen Bélgica Garantía 2 años PVP 650€ Distribuidor Gavox Watches (Time2Give SPRL)

Presentación

Recibimos el Gavox Avidiver en una original caja de madera natural en color claro, con un aspecto rústico como si fuera una antigua caja de municiones. Una tira de cuero marrón con una protuberancia metálica actúa a modo de cierre de la misma. Materiales naturales de máxima calidad, pero con un toque funcional.













Al abrirla encontramos el reloj en un interior más convencional y almohadillado con espuma gris oscura. Un contraste que refleja esa dualidad entre reloj táctico y reloj de uso diario.







La dotación cumple sobradamente, un pequeño manual de instrucciones, así como el documento de garantía y condiciones de la misma.







Introducción

Suelo comenzar con esta sección de introducción poniendo un poco en contexto el reloj. Lo fácil sería siguiendo su origen, pero aunque he visitado Bélgica en un par de ocasiones, solamente conozco su capital: Bruselas.







No obstante, cuando pienso en ese país, me viene a la memoria Tintín, de los pocos cómics que me han gustado.







Pero todo eso es la «vieja» Bélgica, porque la nueva se parece más a los habituales días lluviosos del país a bordo de un helicóptero militar, y por supuesto con un Gavox en la muñeca.







Quizás por eso el logotipo de Gavox Watches sea un V que alargada por unas alas, representa un fuselaje (gaVox).







Diseño y construcción

Después del también mecánico y espectacular Gavox Aurora, las intenciones de la marca con el Avidiver quedan claras desde su propia denominación, que mezcla la palabra «Avi» de Aviation y «Diver» de buceo. Un reloj capaz de resistir un vuelo en avión, como una inmersión en el mar, y por supuesto, estar en el suelo. Un reloj mar-tierra-aire. La familia Gavox Avidiver consta de las siguientes variantes:

– Avidiver White PVD (referencia GA-AVD-115.1) con caja de acero inoxidable PVD, la esfera blanca y la correa de caucho negra.

– Avidiver White Steel (referencia GA-AVD-115.0) con caja de acero inoxidable, la esfera blanca y la correa de caucho naranja o negra.

– Avidiver Black PVD (referencia GA-AVD-111.1) con caja de acero inoxidable PVD, la esfera negra y la correa de caucho naranja o negra.

– Avidiver Black Steel (referencia GA-AVD-111.0 ) con caja de acero inoxidable, la esfera negra y la correa de caucho negra.

– Avidiver Blue PVD (referencia GA-AVD-114.174) con caja de acero inoxidable PVD, la esfera azul y la correa de caucho azul.

– Avidiver Blue Steel (referencia GA-AVD-114.0) con caja de acero inoxidable, la esfera azul y la correa de caucho azul.







En el GA-AVD-115.0, la caja es de acero inoxidable 316L, está cepillada en acabado mate, evitando así reflejos que podrían ser peligrosos durante un vuelo. Tiene 43mm de diámetro sin contar la corona. La principal particularidad es que vemos dos coronas, ambas roscadas y firmadas. La primera situada a las 2, nos permite rotar el bisel interno de forma bidireccional. Hace las veces de segunda zona horaria, pero se puede usar también como cronógrafo. La otra, a las 4, es la corona que diríamos normal. Para identificarlas fácilmente, la de la zona horaria, va grabada en naranja con el símbolo de un triángulo. Ésto es importante porque su funcionamiento es bien sencillo a la par que original. En la esfera el triángulo invertido a las 12, puede girar hacia la izquierda y la derecha. Si lo movemos hasta las 6, para nosotros querrá decir que en el segundo huso horario, esas 6 serán en realidad las 12. De esta forma ya hemos modelado nuestro horario principal, y otro a +/-6 horas.







Precisamente Michael, el máximo responsable de la marca, nos lo muestra en Youtube:



Aunque está garantizado su hermetismo al agua hasta los 200M (20 ATM), entre otras cosas, porque incorpora dobles juntas. Antes de abandonar el taller de Gavox, se prueban a 50 ATM de presión, un plus adicional muy interesante.

Para la esfera, en vez de usar el tradicional concepto de esfera con índices aplicados, el Avidiver usa una estructura de tipo sandwitch con cuatro capas. Es decir, una base donde va aplicado el lumen, y luego una cubierta en color blanco con huecos que componen los numerales. El resto de elementos en color negro, los índices, la marca y las leyendas «Automatic 20 ATM», van pintadas.

Esta técnica, popularizada por Panerai facilita la cobertura del lúmen. Combinado con que han usado Swiss Super-LumiNova C3, no debería extrañarnos que su rendimiento sea tan bueno.







Las manecillas de tipo piloto son de color negro. Las tres llevan los extremos con el contorno naranja, a juego con la correa y el triángulo GMT; mientras que la segundera mantiene el color negro, pero le añade el bonito contrapeso con la silueta del avión característico de Gavox.

El cristal es casi plano, con una doble convexidad que sólo se aprecia de perfil. Es de zafiro y lleva tratamiento antirreflejante (AR).







En la parte trasera nos encontramos una tapa de acero roscada con ventana de exhibición. Ello nos permite deleitarnos con las Côtes de Genève de su decoración, y el rotor de carga personalizado con el logotipo y firmado por Gavox Watch Company. Las inscripciones en el acero nos proporcionan la información básica que necesitamos, pero también un número de serie único para nuestro reloj, en mi caso el Nº 030. Ello quiere decir que aunque no sea de tirada limitada, cada unidad está perfectamente identificada y clasificada en los archivos de la marca.







La correa es de silicona, en un llamativo color naranja que me encantó desde que la ví. Tiene 22mm de ancho a la altura de las asas, y una hebilla que como no podía ser menos, es también de acero inoxidable mate y firmada, al igual que la parte interior de la correa.













Movimiento

En Gavox han optado por incorporar en los Avidiver un calibre automático de origen Citizen, el Miyota 9015. Un calibre que prometía rivalizar con los suizos, pero que por una gestión un tanto incoherente por parte de los japoneses, apenas se monta en favor de los omnipresentes NH35 y NH36. De base es una maquinaria muy precisa gracias a su elevada frecuencia de 28.800 vph. Cuenta con 24 rubís, parada de segundero, remonte manual, y su única carencia es que el rotor de carga es unidireccional. Es un movimiento fiable y muy agradable de utilizar, si bien más ruidoso de lo normal a la hora de cargar.







En cuanto a prestaciones oficiales, acreditan una desviación media de -10/+30 segundos/día, y una reserva de marcha de 41 horas. El punto destacable es que la marca los ajusta uno a uno antes de introducirlos en la caja del reloj, mejorando así su precisión. Como ya vimos este calibre en el Circula Classic Automatic, y las especificaciones técnicas (599 KB. en formato PDF) proporcionan todos los detalles, no me extenderé más en este sentido.







Sólo mencionar que aunque el acabado del mecanismo es el habitual en un ebauche, el rotor sí que está personalizado.







Sensaciones

Ciertamente es de grandes dimensiones, no en vano tiene 50,8mm de distancia entre asas, sin embargo, con 12,8mm de altura, es muy plano teniendo en cuenta que ofrece una gran resistencia al agua y que monta un calibre de carga automática. Tal vez su estética no sea la más adecuada para llevar con camisa, pero sus dimensiones lo permiten sin ningún problema. Ello, unido a su ligereza, contribuye a que sea muy cómodo en la muñeca.







La correa de silicona es comodísima, y al mismo tiempo lo hace bastante ligero. La visibilidad es buena, pero cuando empieza a oscurecer y el lumen todavía no surte efecto, el contraste de los numerales tipo sandwitch no es el ideal. Por suerte tenemos los marcadores negros en el perímetro que esos si nos dan una referencia clara. El lumen de diferentes tonos es muy eficaz, pero al tiempo resulta espectacular de contemplar.







El vistoso y alegre color naranja de la correa y los detalles de la esfera, aporta un extra de energía. Para esos días en que necesitamos un empujoncito.







Conclusiones

La calidad del reloj es muy buena, y su diseño cuenta con elementos muy originales. En ese sentido el precio de 650€, lo sitúa en una franja alta, competencia directa con los relojes suizos. Tal vez con un calibre de mayores prestaciones y prestigio como el Swiss Technology Production STP1-11, la cosa sería distinta. Sin embargo si lo comparamos en cuanto a concepto, un reloj de inmersión y de aviación al mismo tiempo, la competencia es casi inexistente. Algunos modelos de Casio G-Shock, en general algo más económicos, y algunos de Breitling todos ellos mucho más caros.







Está plagado de detalles que lo hacen único para la marca, empezando por el segundero, y terminando por el segundo huso horario. Para aquellos que busquen un reloj, no solamente de inspiración aeronáutica, sino con experiencia demostrada, con el que se pueda bucear, y que valore los relojes mecánicos, el Avidiver es una opción muy recomendable.







▲ Más ▼ Menos GMT ingenioso

Diseño bonito Precio elevado

Contraste de los numerales