Flojim: Material escolar y de oficina

Entre los que nos gusta la industria española, nos vamos chivando nuevas marcas. Así fue como Xabier me escribió por Telegram. Me comentaba que había visto en un comercio unos Gomets de la marca Escribo/Escribo Line de Flojim, y que en el envoltorio aparecía un Made in EU. Me decía además que Flojim eran de mi tierra, en concreto de Barberà del Vallés (Barcelona). Aquello picó más mi curiosidad. ¿Cómo podía ser que no los conociera?

FLOJIM, S.L. lleva más de 30 años en el negocio. Se trata de una empresa familiar que ahora está a los mandos de Quino Flores, el hijo del fundador. Empezaron suministrando material de oficina, hasta que finalmente decidieron registrar su propias marcas y centrarse en la distribución de material escolar, de oficina y de decoración. Por ello, combinan las marcas de terceros como Pelikan, Staedtler y >Milan; con las propias: Escribo Line®, Flofix® y la nueva Tiz Pas®.







Siguiendo con las reseñas de escritura me centraré en sus productos en ese ámbito, en los que engloban dentro del catálogo de escritura y corrección.







Lo que me ha llamado la atención es que a diferencia de marcas como Alpino, Flojim fabrica en España, y esto lo veremos con sus rollers de marca Escribo Line.

Como sabéis soy aficionado a la escritura más clásica en forma de plumas estilográficas, pero algo que me agrada de Flojim es que además de ofrecer sus rollers en diferentes grosores de trazo (0,5mm y 0,7mm), los combinan con diferentes tipo de punta (aguja -N5- o fina -F5-), lo que nos permite personalizar la escritura.

En todos ellos el cuerpo es de plástico con formas redondeadas agradables a la vista e incluye una mirilla para comprobar la cantidad de tinta disponible. El clip es metálico y va firmado por EscriboLine®. Unos resaltes horizontales en el extremo ayudan a que cuando está posteado el capuchón no se caiga. El agarre siempre es transparente.

Blister 3 Rollers Azules y Negro – 0,5 mm







Tres rollers, 2 azules y 1 negro con punta fina (F5) y grosor de trazo medio (0,5mm). Referencia 92425. Se venden a 2,20€ el blister de 3 unidades.

Probablemente la opción más popular para escritura a mano. Un grosor similar a una estilográfica F, suficientemente delgado y preciso, pero sin dejar demasiados rastros de tinta. El color azul es tipo azul real, muy bonito, ni demasiado claro ni demasiado oscuro.







Blister 3 Rollers Azul, Negro y Rojo – 0,7 mm







Tres rollers, 1 azul, 1 negro y 1 rojo con punta fina (F7) y trazo grueso (0,7mm). Referencia 92448. Se venden a 2,20€ el blister de 3 unidades

Un trazo grueso que se asemeja al grosor M de pluma estilográfica y que resulta cómodo para escribir de manera más pausada. Tienen buena cobertura, aunque el color rojo lo encuentro demasiado oscuro para mi gusto, casi granate.







Blister 3 Rollers Azul, Negro y Rojo P.Aguja 0,5mm







Tres rollers, 1 azul, 1 negro y 1 rojo con punta de aguja (N5) y trazo medio (0,5mm). Referencia 92468. Se venden a 2,20€ el blister de 3 unidades.

El color del cuerpo indica el color de la tinta, algo que no utilizan el resto de modelos y que ayuda mucho a identificarlos rápidamente. Un trazo fino con punta muy precisa que es más recomendable para dibujar o diagramar que para la escritura.







Son instrumentos de escritura de uso agradable, con calidad Made in Spain, pero a precios muy competitivos. Haciendo números el roller sale a 0,70€. La calidad de la tinta es buena, aunque me gustaría una mayor variedad cromática, el verde que tenemos en Stardtler o Pilot por ejemplo falta en el catálogo de Flojim. Puesto que la escritura con bolígrafo de gel o roller, es más informal que con pluma, el color es una buena forma de aportarle dinamismo.

Para los que no gustan de rollers cuentan también con bolígrafos convencionales. El Escribo Line BASIC BallPoint inspirado en el clásico Inoxcrom Sierra por 0,12€, el Escribo Line EASY BallPoint a 0,23€ tipo Pilot Super Grip

En pedidos de menos de 20€ se aplica una tarifa de envío a toda España de 4,99€, independientemente de su volumen. Es decir, será ese importe tanto si compramos por ejemplo un bolígrafo EscriboLine Basic de 0,12€ la unidad, como si compramos 15. Lo bueno es que a partir de 20€ el envío es totalmente gratis. Por cierto que con el código promocional «BIENVENIDO/A» nos aplicarán un 10% de descuento en todos los pedidos.