Se paró mi reloj de submarino (y cómo arreglarlo)

Hace unas semanas actualizaba la review del reloj de barco/submarino Vostok 5-ChM M3-36, efectivamente era el reloj de pared que compré en noviembre de 2015 y que tantos quebraderos de cabeza me dio con las aduanas de ADTPostales.







Tras menos de 5 años de uso continuado el reloj se paró sin previo aviso. Justo un día antes le había dado cuerda al máximo, no tenía sentido que dejase de funcionar, menos aún a plena carga. Debo decir que ese Vostok salvo los períodos vacacionales en los que me he ausentado, siempre ha estado funcionado, y siempre sin ningún problema. Como reloj de origen militar que es, se diseñaron para ser robustos y duraderos, garantizando un intervalo entre mantenimientos de al menos 10 años. Estaba claro que algo había pasado con los controles de calidad o la fabricación de la marca de Chistopol.

Si tocaba el segundero, el reloj volvía a latir durante 5-10 segundos y se paraba de nuevo. No importaba las veces que repitiese la operación, siempre era así. Comprobé todo lo que se me ocurrió, incluso algunas cosas que me sugirieron como verificar que las manecillas no se tocaban entre ellas o no rozaban en la esfera. No era nada de eso. La única explicación que quedaba era que por algún motivo hubiera venido mal lubricado de fábrica. O que quizás con el relativo calor de Barcelona, los aceites se solidificasen más rápido que en Rusia. Tampoco cuadraba que el fallo hubiera ocurrido a finales de octubre, con un clima que comenzaba a enfriarse, tal vez en julio hubiera sido una hipótesis válida, pero no fue el caso.

A falta de un relojero en quién confiar, lo que os contaba en Necesitamos verdaderos relojeros, acudí a la relojería cercana que pensé que estarían capacitados para el trabajo. No me apetecía desmontar el reloj de la pared, así que le tomé unas fotografías y fui a preguntar. Me indicaron que desmontarlo, limpiarlo y engrasarlo me saldría por unos 50€. En seguida noté que no estaban familiarizados con este tipo de relojes, piezas que según dicen los expertos son relativamente sencillas. La cantidad me pareció excesiva, por ese precio podía comprar un calibre nuevo y cambiarlo yo mismo. Otra posibilidad era que intentase realizar yo mismo la operación, requeriría comprar aceites, pero me serviría de aprendizaje. Eso sí, no quería terminar quedándome sin reloj, no quería romperlo durante el proceso. Así que a grandes males, grandes remedios.

Vi que en Komandirskie.com tenían ya los nuevos modelos de relojes de barco y submarino. El actualizado Vostok 5-ChM M4 con indicador de noche/día y el Vostok 5-ChM M3 que ahora contaba con agujas luminosas. Su precio era el mismo: 14.900 rublos que logré que el bueno de Nikolay me rebajara un poco. Como además el rublo se había ido devaluando, al cambio era mucho más favorable. Esa iba a ser la idea, comprarme un nuevo reloj e intentar reparar yo mismo el antiguo. Si lo lograba, podría regalar uno de los dos, y si durante el proceso me cargaba el viejo, ahí tendría el nuevo para consolarme.

Dos días después de hacer el pedido me daban una solución poco ortodoxa y con pocas probabilidades de funcionar. Los expertos apostaban también por fallo de lubricación. Ésta consistía en sostener la llave de la cuerda haciendo cierta presión, pero sin llegar al clic de avance. Teniendo en cuenta que el reloj estaba completamente cargado era suficiente con mover la llave hasta el final y mantenerla ahí. Entonces había que rozar el segundero con cuidado, eso eliminaría cualquier pequeña impureza o resto de limaduras. Al hacerlo, la maquinaria se puso en marcha de nuevo, en esta ocasión recorriendo unos 30 segundos antes de detenerse. Repetí el proceso y ahora duró varios minutos. Tras hacerlo 3-4 veces, la marcha se normalizó y el reloj ya no se paraba…

No entendía cuál podía ser el motivo de la impureza. El reloj cierra casi hermético, imposible que fuera polvo. Y de haber sido algún resto de la manufactura, lo habría notado en cuanto me llegó. Lo único que lo explicaba es que fuera algo que ya estaba dentro del reloj. Con los años se fue moviendo y terminó atascando la máquina. Me alegró que tras todo el periplo finalmente quedase arreglado, y también tener dos relojes Vostok ChM. De lo que me arrepiento es de no haber comprado el día/noche y así modificarlo con las manecillas luminestences. Aunque bueno, siempre podré relumear el mío, y en breve tendréis re-reseña.