Boderry Urban Series Titanium BDA002T

Boberry es una marca china totalmente desconocida, pero que sorprendentemente, tiene una pieza muy interesante. Se trata de su Boderry Urban Series Titanium que con referencia BDA002T nos ofrece por 120€ un reloj con caja de titanio y un también desconocido movimiento mecánico de carga automática Hangzhou 7200 que late a alta frecuencia (28.800 vph), y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Lo del titanio es algo que ya me atrajo con el Z Factory Tudor Pelagos 25600TB, mientras que lo del nuevo calibre, es algo que no tengo ocasión de probar desde el Starking AM0184. ¿Será el Boderry Urban Series otro BBB (Bueno, Bonito y Barato) como el Addies 1968 (Steeldive AE1968/SD1968)?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Titanio. 41,5mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de titanio Esfera Plateada Bisel Fijo de titanio Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Roscada de exhibición Correa Cuero marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 69g Movimiento Hangzhou 7200. 28.800 vph, 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 72h de reserva de marcha. -20/+30 segundos/día Origen Made in China. Garantía 2 años PVP 189$. Oferta 117€ Distribuidor Boderry / Aliexpress

Presentación

La primera impresión es al igual que con el Invicta Pro Diver 9094OB increíble para su precio, puesto que nos llega en una caja de transporte personalizada por Boderry. Para evitar problemas de aduanas viene declarada como lo que es, un reloj mecánico, puesto los de cuarzo al tener pila son más susceptibles de ser inspeccionados; el valor es de 15$.







Al abrirla nos encontramos una bolsa de papel como las que nos entregan muchas tiendas de ropa de moda.







Y dentro de la bolsa, una caja de cartón de buena calidad con tapa. Muestra en caracteres blancos el nombre de la marca escritos tanto en alfabeto latino como en chino.







Cuando la abrimos vemos otra caja. Esta es de símil piel, muy aparente toda de color negro incluyendo las costuras. En letras doradas replica lo que anteriormente vimos en blanco.







La caja interior está muy acolchada. Además de con el color negro y el oro juega con el rojo, un toque muy atractivo del estilo a la furgoneta del Equipo A.







A diferencia de muchos objetos en donde todo es decorativo, como si fuera cartón-piedra o atrezzo, incluso las zonas que no se ven están bien acabadas. Como ejemplo el almohadillado superior con el logotipo.







Y la dotación sigue estando a la altura: una bonita tarjeta de garantía, una tarjeta de bienvenida a la marca, y un manual de instrucciones más que decente. Todo ello en inglés y chino.







Es una presentación que sobrepasa a la ya de por sí buena del WQT Watches Eclipse N.03. Terminado el «unboxing» no puedo evitar preguntarme si el resto, lo que de verdad importa el reloj, está a la altura de su envoltorio, porque lo cierto es que parece que uno hubiera comprado un reloj de 500€ más que uno de 120€.

Introducción

Boderry es una marca que ya de entrada me parece honesta. Ellos mismos reconocen que a diferente de otras firmas, ellos no tienen un pasado lleno de gloria. De hecho fundaron la empresa en 2017 a raíz de la experiencia de su desconocido fundador en la industria relojera. No son como Holluns o Starking que pretenden rodearse de un aura de tradición relojera suiza. También nos explican que la «BD» de su logotipo simboliza en China la paz, la felicidad y la riqueza. Se encuentra también la referencia BDA002 algo más económica puesto que con caja de acero en vez de titanio sale a un PVP 159$ (unos 100€ en oferta) y con caja y brazalete de acero a unos 149$ (105€ en ofertas).

Ellos mismos afirman que china es el productor más competitivo a la hora de manufacturar relojes con buena relación calidad-precio, pero que su problema está en los movimientos, de manera que optan por maquinarias de cuarzo suizas, que ofrecen combinadas con cristales de zafiro por unos 50€, o relojes mecánicos con maquinarias chinas por unos 100€. En cuanto a los calibres chinos los definen como calibres domésticos de alto rendimiento.







Diseño y construcción

El diseño general del Boderry Urban Series Titanium (BDA002T) no parece tener demasiada personalidad, es demasiado anodino y convencional y siendo sinceros no es algo que me atraiga especialmente de este Boderry. Una mezcla de reloj deportivo y de buceo que acaba sin ser ni una cosa ni otra. La caja tiene 41,5mm de diámetro sin contar la corona. Es un tamaño perfecto para el concepto del reloj. El bisel aunque imita a los tipo diver es fijo, lo cual no es problema, y también de titanio. Gracias a ello, e incluyendo la correa su peso se queda en 69 gramos. Todas las superficies están cepilladas salvo los laterales del bisel que están pulidos a espejo. No indican el grado del titanio y si lleva o no algún tratamiento de endurecimiento.







La corona es a presión, también de titanio y va firmada. Tal vez ese sea el motivo por el que su resistencia al agua es de 5 ATM / 50M, lo cual me parece consistente con un reloj que va equipado con una correa de cuero.







Sobre la esfera, no sólo es que me gusten en colores claros, sino que siendo el protagonista del reloj el titanio, una de color plateado parece la opción perfecta para este BDA002T/Titanium/72h Power. Su aspecto es como si fuera de aluminio anodizado sin pulir. Los índices son del estilo reloj de buceo, tienen el contorno metálico plateado y van aplicados al igual que el logotipo. Los marcadores minuteros, al igual que el «BODERRY» y el «AUTOMATIC» están impresos en color negro. El fechador a las 3 tiene un buen tamaño, mucho más grande que el de un Seiko NH35 o un ETA 2824, queda bonito y para los que cada vez tenemos peor agudeza visual se ve muy bien. Otra de las virtudes de su calibre.







Las agujas son de tipo spade, pero con una pequeña superficie en los extremos en donde va aplicado el lumen. Son metálicas con toda la superficie pavonada, mejorando así el contraste de lectura. Es una solución que también incorporan los modelos con esfera verde y azul, mientras que en la negra las manecillas son plateadas. Es por eso que los contornos de los índices también en negro en vez de plateado hubiera quedado más bonito y aún más legible. No obstante ya digo que no hay ningún problema en cuanto a legibilidad.







El lumen en los índices y las manecillas tiene una luminosidad superior a la otros relojes deportivos, en cambio su duración es demasiado corta. Se comporta muy parecido a la de los recientes Vostok Amphibia.







Va cubierta por un cristal de zafiro plano, para mi la mejor opción. No se sabe si lleva tratamiento antirreflejos, pero debe ser así y de buena calidad, puesto que éstos apenas se producen.







La trasera es roscada y de titanio, con una ventana de exhibición que nos deja contemplar, o mejor dicho deleitarnos con su maquinaria, bonita y bien decorada, sobre la que Boderry le ha agregado un rotor personalizado dorado.







La correa tiene 20mm de ancho a la altura de las asas, parece piel genuina teñida en marrón y de buena calidad, algo que no solemos ver en relojes chinos, ni en piezas de este precio. Es de nobuck con las costuras en blanco y otro detalle más, va firmada. La hebilla de acero inoxidable también va firmada por Boderry.













Movimiento

El Swatch Sistem51 (ETA C10.111) logra 90 horas reduciendo su frecuencia a 21.600 vph

igual que las 80 horas de los Certina/Tissot Powermatic 80 (ETA C07.111) o el Longines L888 (ETA A31.L01) que las reduce a 25.200 vph. En cambio los de Hangzhou Watch Company han conseguido con su 7200A o HZ7, ofrecer una reserva de marcha de hasta 72 horas, manteniendo una alta frecuencia de 28.800 vph.







Es extraño que apenas se conozcan detalles de este movimiento, algunos afirman que se trata de un Dandong/Liaoning Peacock SL-6600, algo que pese a que comparte frecuencia y reserva de marcha no es posible, puesto que el Peacock cuenta con 30 rubís y no 21. Por descarte se me ocurre que el Hangzhou 7200A pueda ser un PTS-7200 de PTS Resources Limited que declara 75 horas de reserva de marcha con una precisión de +/- 30 segundos/día, pero fabricado en China en vez de en Hong Kong. Podría cuadrar, puesto que el Hangzhou depende de dónde lo leamos, indica 72 horas de reserva de marcha o bien 80.







En cuanto al resto, sus especificaciones parecen casi increíbles: parada de segundero, y posibilidad de remonte manual. No se le puede pedir más, no ya a su precio, sino incluso al doble. Debe ser además fiable, la maquinarias de Hangzhou las hemos visto entre otros en el Neckmarine Automatic Sport además del mencionado WQT Watches Eclipse. Su punto débil es el control de calidad, razón por la que su tolerancia de entre -20/+30 segundos/día es bastante elevada, algo que ya hemos visto en otros calibres chinos como el A-2824 del Z Factory Pelagos.







Durante el uso se muestra algo ruidoso, como un Miyota 8215, lo que me hace pensar que su rotor de carga automática es unidireccional en vez de bidireccional como he leído en algunos sitios. El remonte manual es muy suave, más todavía que en los calibres de Orient Watch.







La decoración que podemos apreciar tras el fondo visto parece de un reloj mucho más caro. Quizás el HZ-7200 no sea tan bonito como un Asian 6498 del Geervo Classic GR09-20, pero está mucho mejor decorado.







Sensaciones

Si en las primeras impresiones el BDA002 / BDA002T me parecía no aportar mucho estéticamente hablando, a medida que lo he ido llevando me va gustando más. No diría que tenga nada de especial en cuanto a lineas, pero es cierto que por ese motivo no cansa. La ligereza del titanio lo convierte en una pieza cómoda de llevar. La esfera es muy legible gracias a sus manecillas oscuras; lástima que no hayan pavonado también los índices como en el Certina DS-1 Day-Date.







Siendo un reloj automático es relativamente plano, así que se lleva sin dificultad bajo cualquier tipo de prenda. La correa me parece comodísima, además de que la zona exterior en piel vuelta resulta muy agradable al tacto.







Conclusiones

Con sus materiales, sus acabados mucho mejores de lo que cuesta el reloj, y lo aparente del conjunto me quedo con un buen sabor. Sólo me falta una versión con brazalete también de titanio. El Boderry Urban Titanium Series me vuelve a demostrar lo que mencionaba en ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj en China?, que son precios tan competitivos que fácilmente podrían cobrar 250€ por un reloj así, tanto en apariencia, como en cuanto a cualidades reales. Pese a los pequeños detalles, es sin lugar a dudas, un Bueno, Bonito y Barato (BBB).







▲ Más ▼ Menos Precio muy atractivo

Titanio y reserva de marcha Diseño algo anodino

Duración del lumen