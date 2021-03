Galería de relojes de los lectores (6)

Nueva entrega de la Galería de relojes de los lectores.

Un Relojista

Festina F8840/1.







Sergi

A por el diez: mi Casio y Kaweco Sport.







Sorin

El Casio G-Shoock GA-2100-1AER es uno de mis favoritos entre los 3 G-Shoock que tengo actualmente

Es un reloj muy personalizable y creo que el más compacto G-Shock con manecillas y muy legible, pero LCD pequeño y poco legible, al menos para mi. Pero no supone un problema para mi. Me gusta y me complace la excelente legibilidad de las manecillas de este modelo y con 5 años de garantía por si acaso. Le he puesto al reloj Cristal Templado igual que el que ponemos en nuestros moviles para proteger el original. Aun con el cristal colocado queda un pelin rebajado frente al borde. En las fotos esta con el Cristal Templado puesto. Espero que sea buena idea.

















































Hoy llevo puesto esto:







Guardatiempo

Soldat Promessa.







Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.