Dejando atrás el bonito Davosa Argonautic BG volvemos con los chinos. Porque los de Heimdallr parece que han encontrado su hueco en el mercado. No puede decirse que sean muy creativos, a tenor de que sus lanzamientos consisten en copiar los diseños descatalogados de modelos de diferentes marcas, sobre todo de Seiko. Pero sí que es cierto que logran hacer las cosas bastante bien y a un precio ridículamente bajo.

Habiendo versionado los Seiko Marinemaster, Seiko SKX007 y otras leyendas de la marca, era previsible, y además muy esperado por la comunidad de aficionados que terminaran lanzando un homenaje al Seiko Monster. Personalmente me sorprendió un poco que el elegido fue el modelo de segunda generación (SRP309) en vez de la variante inicial (SKX781).

Ahora que los de Seiko han actualizado el modelo a su cuarta generación, el SRPD25K1 o SBDY033 en Japón, y que en nuestro país se vende a un PVP de nada menos que 480€, en Heimdallr lo hacen a 150€, por supuesto con gestión de aduanas a parte. Pero con ofertas puntuales tan bajas como 107€, hacen que este Heimdallr Sharkey Ocean Monster (HMSK01) sea un candidato muy tentador.

Así que después del Heimdallr Kermit SBDX001 (Marine Master), hoy le toca su turno al Heimdallr Monster o como ellos lo llaman, el Heimdallr Sharkey Ocean Monster, el último lanzamiento de la marca china.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41,6mm de diámetro sin contar la corona. 13,6mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Naranja Bisel Rotativo unidireccional de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 20 ATM Peso 192,8g Movimiento Seiko TMI NH36A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. Ajustado a +/- 15 segundos/día Origen China Garantía 2 años PVP 360$ (300€ al cambio). Oferta 107€ Distribuidor Heimdallr Watch Company / Aliexpress

Presentación

Empezamos con una presentación que es diferente a la de mi otro reloj de esta marca. Una caja de embalar que ya viene externamente personalizada por Heimdallr.







Dentro una cajita de cartón de forma alargada y firmada por la marca. Mucho menos aparente que la del Heimdallr SBDX001, pero que cumple su cometido durante el transporte. Claro que a diferencia de aquella, a la hora de reutilizarla para otro propósito, su utilidad es nula.













Llama la atención que viene con un manual de instrucciones/tarjeta de garantía que resulta mucho más completo de lo que podríamos esperar.







La documentación especifica el calibre NH35A la variante sin calendario de SII y que en efecto no corresponde con el NH36A que equipa este reloj. Un error, bien de confección del manual, o bien porque incluyeron las instrucciones equivocadas. Estos detalles hacen que uno eleve la guardia, si nadie se ha dado cuenta que el manual, algo que se aprecia a simple vista, es incorrecto, ¿habrán puesto cuidado al resto de componentes del reloj?.







Introducción

Hace seis años yo me relacionaba de manera bastante cercana con entusiastas de la marca Seiko. Los japoneses habían sido una de mis enseñas favoritas durante los años 80, si bien poco a poco les fui cogiendo algo de tirria.

En 2013 aproximadamente los Seiko Monster de segunda generación (SRP309) se podían conseguir por incluso menos de 150€, todo ello gracias al mercado gris y los «mercantes». Llegué tarde y en 2014 rozaban ya los 250€. Si bien la primera y la segunda generación eran estéticamente mis favoritos, decidí invertir un poco más e ir a por el recién presentado Seiko Monster tercera generación (SBDC023). Se decía que era un modelo mucho mejor, que el calibre 6R15 era de gama alta y que a diferencia de los anterior donde había versiones japonesa y versiones producidas en Singapur, en el nuevo todo era japonés.







En la reseña de ese Seiko Monster ya explicaba que nada de eso fue así. El 6R15 no dejaba de ser un 4R35 con algunas modificaciones, prueba de ello es que Seiko lo ha descatalogado en favor de su ahora nuevo 6R35, el cristal seguía siendo Hardlex que según ellos era mejor para un reloj de buceo, aunque tras pocos meses se me desconchó y lo tuve que cambiar por un zafiro plano, etcétera. Sólo recordar que todo eso con una etiqueta de precio japonesa marcada a 60.000 yenes (500€ más impuestos).

Entonces vienen los de Heimdallr Sharkey, toman uno de los diseños más populares, el de segunda generación, le montan ese mismo calibre 4R36 que llevaban, sólo que esta vez el suministrado por TMI NH36, le ponen cristal de zafiro y un lumen proporcionado por Nemoto & Co. Ltd. que debería ser equivalente al Lumibrite. Todo lo que yo quise tener en 2013 e incluso a un precio bastante menor que aquellos 150€. Y si con Seiko teníamos que armarnos de paciencia para sus variantes en diferentes colores que aparecían con cuentagotas, los de Heimdallr Sharkey, han lanzado de golpe las versiones negra, azul, roja, verde y naranja. De hecho han anunciado que en breve pondrán a la venta versiones con cajas en acabado PVD negro.







Con lo visto en el Addies 1940 (IWC Mark XVIII) o el Steeldive SD1953 (Rolex Submariner) que lleva bisel cerámico y compré a 65€, los 101€ del Ocean Monster pueden parecernos incluso caros.

Como estamos acostumbrados a ver en cuanto a relojería china, su fabricante es Astar (Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.)

Diseño y construcción

Este Ocean Monster con referencia HMSK01 lleva una caja de acero inoxidable 316L en acabado cepillado. Sólo las hendiduras del bisel son pulidas, siguiendo así el esquema del Monster de Seiko. Algunos datos indican un diámetro de 43,5mm sin contar la corona, otros de 41,6mm. Esta segunda medición es la que encaja con las que yo he tomado (con la corona son 45,3mm). La altura es de 13,6mm, un grosor que no es excesivo en un reloj de estilo buceo.













La corona es roscada, de 7mm de diámetro. El frontal va pulido a espejo sin firmar. Es un detalle que se justifica en un reloj de 100€, pero que no deja de ser lo mismo que en el Seiko Monster 3, que pese a su precio más elevado era también estéril. Mantiene sus clásicas estrías, lo que da mucho agarre y refuerza su carácter «monstruoso».







El bisel es de acero inoxidable en vez de cerámico, de nuevo siguiendo el esquema del modelo homenajeado, lo cual supongo que es uno de los motivos por los que el precio es más asequible. Rota unidireccionalmente 120 clics.







Las manecillas son también muy parecidas al Monster genuino. Unas agujas con la horaria tipo flecha y la minutera tipo espada. Todas las saetas tienen los contornos en negro, algo que además de deportivo ofrece muchísimo contraste de lectura.

Los índices horarios van aplicados, manteniendo el color del contorno, que igual que el resto de elementos impresos proporcionan un resultado monocromático y sin estridencias, muy de reloj instrumento.







Indican que tanto las manecillas como los índices y la perla situada a las 12 llevan lumen japonés. Como fabricante japonés sólo puede tratarse del Nemoto LumiNova, en principio el mismo compuesto que tomó Seiko como base para su LumiBrite, y que también está disponible en la versión suiza de RC Tritec Swiss-Super-LumiNova. El rendimiento me ha sorprendido agradablemente, porque en cuanto a brillo es igual o mejor al del Monster Tercera Generación y la duración es comparable, tal vez levemente inferior, pero indistinguible y excelente en cualquier caso.













La esfera me encanta. El color naranja es alegre y optimista, además del más legible en condiciones subacuáticas. Es un tono plano y homogéneo sin reflejos.







El cristal es de zafiro ligeramente curvado y lleva tratamiento antirreflejos o AR, justamente el tipo de cristal que los de Seiko rechazaban y que tenemos que encontrarnos en un reloj chino low-cost. No sobresale del bisel, otra cualidad que han logrado los chinos y que no consiguieron los japoneses, así que está más resguardado.







El conjunto es estanco hasta 20 ATM o 200M, la misma cifra que el original.

La trasera es de acero inoxidable roscada. Lleva grabado a laser el tiburón (Sharkey) de Heimdallr y está bastante bien, aunque no se acerca ni de lejos al grabado verdadero que tiene el Monster.













El brazalete es de acero inoxidable sólido. Lleva pulsadores y bloqueo de seguridad además de 3 microajustes. Tiene 20mm de ancho en las asas, reproduciendo el diseño y la construcción del modelo original.













La marca indica un peso de 192,8g, que cuadra de forma bastante aproximada con mis mediciones usando una balanza doméstica: 195g.

Movimiento

En el interior del Heimdallr Sharkey Ocean Monster está un calibre idéntico al del Seiko Monster de segunda generación, el 4R36 que la filial Time Module Inc (TMI) comercializa como NH36A Oscila a 21.600 vph y dispone de 24 rubís. Sus prestaciones son más bien discretas, una reserva de marcha de al menos 41 horas y un desfase máximo diario de entre -20/+40 segundos por día. En Heimdallr afirman que los Seiko NH los ajuntan al rango de +/- 15 segundos/día, lo cual es un buen plus.

Según el cronocomparador, he medido una cifra de +14,5 segundos/día, así que confirma que lo están, aunque no puede decirse que hayan hecho un trabajo excelente. El Duward Elegance Tyylikas con la misma maquinaria lo bordaba. Todos sabemos que en cuanto a movimientos, más aún si son de gama baja hay bastante disparidad, algunos salen mejores que otros, y quizás el mío en concreto no fuera de los mejores. Sin embargo por mi experiencia, siempre he logrado dejarlos al menos en +/- 10.







En cuanto al resto es de sobra conocido, ya que salvo el indicador de día de la semana es idéntico al NH35A que montan Addies/Steeldive y otras tantas marcas. Decir que el fabricante ha optado por la versión de calendario en idioma inglés y chino o japonés.

Agradable de utilizar, con parada de segundero, remonte manual y carga automática bidireccional, tenéis el resto de detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







Sensaciones

Se reproduce el Diver’s 200m del Seiko Monster, esa denominación significa que está certificado ISO 6425 para relojes de buceo, algo que personalmente dudo, y que creo que es más palabrería en la esfera que otra cosa. De hecho ni la marca ni el fabricante mencionan ese aspecto. En mi caso me he duchado con él y sin problemas, no tengo previsto enfrentarlo al agua de modos más serios, para eso ya tengo un barato y robusto Casio G-Shock DW-5600E, y mi consejo es que vosotros hagáis lo mismo.







Gracias a sus dimensiones contenidas con una distancia entre asas de 46,56mm que hacen que en la muñeca sea cómodo y no se sienta enorme. Con su diámetro no es precisamente grande, pero tampoco se ve pequeño, y eso teniendo en cuenta que el bisel es bastante grueso, así que la luz, o diámetro útil apenas nos quedan 28,9mm que es bastante contenido.

Un diseño con detalles tan agresivos como el Monster merecería una esfera de mayores dimensiones, si bien ahí el fallo no es de Heimdallr, sino de Seiko que fue quien diseñó el modelo original (de la misma manera que las virtudes deben atribuirse a la marca japonesa, claro). La ventaja es que lo hace un reloj muy adecuado para el día a día, dentro de su agresividad visual, no incomoda ni está sobredimensionado.







Conclusiones

Con un precio de 107€, vamos a limitar los rivales dentro de la relojería china. Y es que esa tarifa es increíble para un reloj tipo diver que cuenta con buen lumen y con una buena resistencia al agua. Lo sorprendente es que los competidores son más baratos el Addies AE1940 (IWC Mark XVIII), pero sobre todo el Steeldive SD1953 (Rolex Submariner) que dice ser 300M son más económicos. ¿Para quién recomiendo este Heimdallr Ocean Monster? Bueno, pues para alguien como yo, a quien le gusta el diseño del Monster y que por no demasiado dinero obtiene una «réplica legal» a un precio muy competitivo.







Como anécdota final, y de esas cosas que no llego a comprender el envío que era por Aliexpress Standard Shipping, salió de Shenzen en China y llegó a Madrid. A partir de ahí el reparto me lo hizo Glovo en vez de Correos. No sé que tarifas tendrán, pero obviamente serán más caros que Correos, así que quizás hayan tenido problemas con ellos.







▲ Más ▼ Menos Diseño conocido (puede ser un inconveniente para algunos)

Buen lumen Bisel de acero en vez de cerámica