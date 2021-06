Galería de relojes de los lectores (9)

Nuevo mes, ya junio y toca nueva Galería de relojes de los lectores. Ya van nueve ediciones y seguimos viendo relojes poco comunes y muy interesantes. Si la entrega pasada nos sorprendió con una investigación arqueológica-relojera, hoy hay también una sorpresa, una animación que los viejos del lugar hace mucho tiempo que no contemplamos.

A. Bial le Métayer

Dos legendarios que han vivido tiempos mejores: B612 Made in Japan, y agua Perrier del manantial des Bouillens (Francia). Ahora es de Nestlé, tras la llamada crisis del benceno que casi la lleva al desastre (millones de botellas se comercializaron contaminadas por esa sustancia, que se utiliza en la fabricación del plástico de la botella).







Aficionadoalosrelojes

Hoy presento mi Orient FAC00008W0. No solo me gusta por su aspecto de reloj de enjundia sino que su precisión (+5 al día) ha superado mis expectativas.













Alberto Orozco

Reloj Boctok, año 1989 con su funda de cuero original.



















Seiko Vivace. Reloj de cuarzo cronógrafo con alarma y cristal de zafiro. Barato y cómodo.













Reloj Manrey con unos pocos de años a sus espaldas.



















Alejandro

Aquí te mando tres fotos de una curiosidad, ya que será mi primera participación (si no recuerdo mal) en la galería de tu bitácora.

Es un digital KESSEL del que desconozco el modelo concreto, que lleva desde septiembre de 2020 en mi poder (1 euro en un puesto callejero, sin correa ni pila). Pero es de la era de la crisis del cuarzo, seguramente de fabricación hongkonesa en mayor o menor parte (aún no le he visto inscripción alguna ni en el módulo, bastante limpio, impoluto… y bien montado por cierto).













La gracia la tiene por un lado su aspecto, con su frontal alegre con esas pinceladas de color en amarillo y turquesa sobre el negro brillante y esos anagramas tecnológicos tan de la época («QUARTZ CRYSTRON LC» supongo que de Liquid Crystal), la microluz halógena y cálida típica de entonces, la caja metálica (no es acero, pero resiste bien), o el botón de ajuste que requiere de alguna punta para accionarlo, y la tapa trasera a presión de acero inoxidable, en la que tampoco indica ningún dato de estanqueidad. Detalles que indican que es un superviviente nato de otra época.

Hoy dirían que es un «slow clock» digital, pues en la pantalla principal solo se ve hora y minutos. Si no fuera por los dos puntos pulsantes que indican que el reloj late, sería incluso soso a rabiar. Una de las imágenes que adjunto es un GIF animado partiendo de una ráfaga de fotos (en el que se ve marcando las 12:12 del mediodía) en el prácticamente se aprecia casi como en vivo, quizás un pelín más rápido, pero ha quedado bien para haberlo hecho probando con la función de Google Fotos en el móvil, que no deja ningún ajuste de velocidad de reproducción del .gif.







La otra parte de su encanto lo tiene en que tiene origen en Suiza. Un ingeniero suizo (un tal Kessel) fundó esta casa y empezó a fabricar allí, pero rápido tuvo que recurrir a Asia montando una fábrica en Hong Kong. Es de lo poco que he podido averiguar y de lo poco que se puede saber de la historia de la marca en su página web… la cual existe, pero se ve un tanto desactualizada y hasta casi abandonada. Esa impresión da.

Por lo demás ahí está. Su vieja pila gastada no estaba ni sulfatada ni había rastros de accidente similar, ni de óxido ni suciedad en los contactos ni módulo, que a saber los años que llevaba ahí. Era una Renata N°2 con algún punto de óxido ya, equivalente a una SR41 como la VARTA que lleva desde ayer mismo o con la LR41 alcalina y usada con la que lo probé tras la primera limpieza y con la que ha funcionado unos 5 meses. Antes de ayer aún estando limpio, le di un repaso con una gamuza y un poco de pulimento, tanto a caja, como cristal, toda la trasera y a los pulsadores como mejor pude… un brazalete de acero típico estilo al de los CASIO y muy de su época, su SR41 en condiciones nueva, y funcionando como un campeón.

No le he vigilado muy al dedillo su precisión, pero por lo visto me parece que no llega ni a los +20″ mensuales.

En fin, que una curiosidad. Estaba por entrar quizás con alguno de mis W de CASIO, o quizás con el SGW-600 o el HDD-600. O con el Festina Extra. Pero el otro día me dio por acordarme de este KESSEL y me dije «qué narices, ya que lo pongo a funcionar de nuevo y esta vez para largo tiempo, les enseño este digital tan veterano y humilde como encantador».

¡Un saludo!

Guardatiempo

Mr Jones Number Cruncher y Mr Jones Robotto Shi, dos ejemplos creativos de horas saltantes y visualización digital.







SevenseaS Monoblock RSWF Edition, con un lume que parece una linterna, aunque luego no sea tan duradero.







Me encanta la trasera del AEGAON Peacemaker 53.







