Galería de relojes de los lectores (8 y una investigación)

Un mes más, y nueva Galería de relojes de los lectores, su octava entrega. Hoy con una interesante novedad. Siempre me ha gustado mucho esta sección, permite ver relojes poco comunes, aquellos que están fuera de los escaparates y las tendencias. Si no fuera por este espacio permanecerían completamente invisibles y desconocidos.

mil_vil ha hecho una extraordinaria tarea de arqueología relojera, indagando sobre los orígenes y la historia de un reloj al que hasta entonces, no le había dado mucha importancia. Con su autorización la pongo a continuación de su participación, y por descontado, haré lo propio por entrar en contacto con esa marca y así traerlo a las entrevistas a marcas de relojes españolas.

Sergi

Menos mal que quería un solar…

Orient tres estrellas a precio de Lotus básico. Sobre Parker Jotter y lienzo propio (interpretación de Venecia o la noche que amé).

Gracias Javier por la galería.







Alf Monqui

Este lo compre por la reseña que leí en tu pagina, un saludo a todos.







Alberto Orozco

Reloj Duward Aquastar. Con 50 años y funcionando.













Reloj Slava CCCP. 26 KANHEM.













Ricardo

Para la Bitácora de mayo Guti, muy buen reloj Citizen en acero inoxidable. Gracias por el espacio.

Saludos.







Guardatiempo

Formex Pilot Chronograph y Formex REEF Automatic 300m.







Potens Tokyo.







mil vil

Reloj de aluminio con resistencia al agua de 5 ATM Valentín Ramos.































Este reloj me lo regalaron en 2004/2005. La verdad es que nunca me fijé en la marca, hasta ahora, que lo he vuelto a rescatar para la galería. En su momento se paró y nunca lo llevé a cambiar la pila.

He buscado en internet algo de información y resulta que esa marca tenía miles de referencias y era una franquicia con muchas tiendas. Que yo recuerde jamás he visto una y ni siquiera me sonaba el nombre. Según el BOE 146/2019 (https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9208.pdf) se le revoca el NIF (VALENTIN RAMOS GOLDRING SL. 26-03-2019 REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA).

He encontrado algunos artículos interesantes.

Un marquista actual

Valentín Ramos Sánchez (Niebla, 1947), empezó haciéndose cargo de la tienda de comestibles de su familia. A los 21 años, adquirió un solar en el centro y edificó un centro comercial de cinco plantas en una localidad de 4500 habitantes, convirtiéndolo en foco de la zona.

En 1977 viaja a Alemania y contacta con la empresa Goldring, dedicada a la venta de bolígrafos para marcas, emprendiendo así la distribución en España y la génesis de su negocio más conocido, “Valentín Ramos Goldring, S.L.” que se basó en la diferenciación, acompañándolos de un reloj y presentados en un estuche basto de madera, que a partir de entonces será característico de la marca.

La posibilidad de realzar la imagen diferente de su producto y de la caja de madera que constituye su envase, le lleva a la idea de constituirse como franquicia de establecimientos exclusivos para la firma, con un “merchandasing” distintivo. La franquicia piloto se abrió en el centro de Sevilla en 1995 y, tras un año, se inauguraban 10 tiendas, llegando a inicios del 2001 a contar con 73 establecimientos franquiciados repartidos por toda la geografía nacional. Además, en 1998 la concesión de franquicias se completó con la apertura de tiendas propias (hasta una docena) centradas en Andalucía y la «Ruta de la Plata».

La fórmula consistía en vender calidad media a precios bajos a un público joven, con una gran variedad de diseños, a través de pequeñas tiendas exclusivas y ubicadas en zonas comerciales de moda.

La expansión internacional empezó en 1998 con una franquicia en el Algarve portugués (por su cercanía a Niebla), llegando a haber seis en Portugal en 2002. Siguieron Francia, Holanda, Grecia, Italia y Méjico, y tiene presencia en Alemania, Finlandia, Malta, Rusia, Estados Unidos, República Dominicana, China, Israel, Japón, Marruecos y Nigeria.

Sus proveedores son fundamentalmente cuatro empresas situadas en Hong Kong, que le surten componentes que ensamblan en la central.

Con la crisis, la marca ha aumentado la gama de productos incorporando: perfumes relacionados con la madera (de limón, de romero, etc.), marroquinería de piel, joyería en plata de ley, bisutería, bolsos, gafas de sol, zapatillas, etc. También ha ampliado sus canales de distribución a “corner franquicias” (mini puntos de venta en otros establecimientos), gasolineras, quioscos, internet y regalos de empresa.

Ha sido premiado con el Galardón Emprendedor del año 2000, con el Reconocimiento Empresarial Junta de Andalucía 2002 y con el Empresario del Año de la Federación Onubense de Empresarios, entre otras distinciones.

VR se inició con los bolígrafos y plumas, pero los relojes, que inicialmente fueron “de acompañamiento”, llegaron a ser absolutamente protagonistas en la marca (84,5% frente al 0,03%).

Pero nunca ha dejado de comercializar escritura.

Aunque con los tiempos han evolucionado de estilo, pasando de ser muy característicos y reconocibles, a muy “globalizados”….

El reloj como complemento

Tiene 150 tiendas en España y el deseo de llegar a Estados Unidos



11 JUN 2001

Valentín Ramos, que actualmente tiene 54 años, decidió en 1968 abrir una gran superficie comercial en su pueblo, Niebla (Huelva): un edificio de cinco plantas, con todo tipo de productos, en una población de 5.000 habitantes. Hubo vecinos que pensaron que Valentín se había vuelto loco. Pero el joven empresario, de tan sólo 21 años, tenía miras más ambiciosas: abastecer con sus productos a toda la comarca del Condado onubense. Así ocurrió. En ese tiempo no existían aún las grandes superficies comerciales de la actualidad. Valentín Ramos se adelantó, pues, a su tiempo…

Brutal agresión a Valentín Ramos en el asalto a su vivienda

J. R. / HUELVA21 Junio, 2011



El empresario iliplense fue dado de alta ayer tarde en el Hospital Infanta Elena tras sufrir graves heridas. Fue retenido durante casi siete horas la madrugada del lunes junto a su esposa en su chalet de Niebla…

Valentín Ramos abrirá 50 tiendas en cuatro países el próximo año

La empresa de venta de relojes Valentín Ramos, ubicada en Niebla (Huelva) se volcará el año que viene en su expansión exterior con la apertura de 50 tiendas en el exterior, concretamente, en México, Francia, Grecia y Holanda. Para ello, la empresa ha elegido la fórmula de franquicia.



7 DIC 2001

Valentín Ramos ha tardado apenas cinco años en cubrir con sus tiendas las principales ciudades españolas. Con 135 locales abiertos en distintas localidades españolas, la gran mayoría a través de franquicias, la empresa ha decidido lanzarse de lleno al exterior, una aventura que inició hace un par de años con varias aperturas en Portugal y Francia, pero que ahora se ha convertido en casi la única vía de crecimiento. «En España nos queda ya poco margen de expansión», reconoce el gerente de la sociedad, Daniel Ramos…

Valentín Ramos crea marca propia con nuevas gamas de productos

La cadena de tiendas de relojes Valentín Ramos, que cuenta con 132 establecimientos y comercializa sus artículos con marca propia, ha orientado su crecimiento en dos direcciones, diversificación de productos y apertura de nuevos establecimientos. La enseña prevé abrir más de 30 puntos de venta este año y crear una plataforma logística en Francia para desarrollar este mercado. A la vez negocia con varios fabricantes para lanzar una colección de gafas de sol que se sumará a los artículos de bisutería y complementos que ya vende bajo la marca Valentín Ramos…

Resumen

Valentín Ramos Goldring S.L., única franquicia europea del sector relojero, y una de las primeras 25 primeras empresas que operan en España por número de establecimientos franquiciados y facturación, según los datos de la consultora Tormo & Asociados, constituye un caso singular de desarrollo empresarial en el suroeste andaluz.

Valentín Ramos apuesta por relojes de reducido precio, con más del 80% de su gama entre los 18 y los 33 euros, y una extensa gama de productos que comprende relojes clásicos, de aluminio, de titanio, de acero, antialérgicos, diseños exclusivos, ediciones limitadas, brazaletes, llaveros, anillos, cronógrafos, despertadores, relojes de cocina, gigantes, etc.

Ya en el inicio de su actividad comercializadora de relojes, Valentín Ramos opera bien a través de mayoristas y distribuidores o vendiendo a las tiendas directamente, alcanzando, en pocos años, una cartera de más de 3.000 clientes. Por otra parte, la demanda del mercado provoca la adaptación de Valentín Ramos hacia una oferta de relojes cada vez más amplia, con lo que llega a tener más de 3.500 referencias diferentes. Tal variedad de productos se convierte en uno de los puntos fuertes de la enseña, que, sin embargo, no puede trasladar al cliente, ya que en las relojerías conviven un gran número de marcas y, difícilmente, pueden exhibir más del lO% del total de la gama de relojes de Valentín Ramos.

He buscado algo en tu bitácora y sólo aparece una referencia a un “Grupo Valentín” (no sé si será el mismo) en esta entrada:

Neckmarine inicia su andadura en 2002. ¿Por qué decidís iniciaros en el sector joyero y relojero? ¿Cuál vino primero?

Nuestros inicios vienen del sector relojero, empezamos en el año 1994 con la marca Time Force. Siempre nos atrajo la relojería y empezamos a visitar las principales Ferias del sector; Basilea y Hong Kong. Eran otros tiempos, no existía internet y acceder a la información era mucho más complejo que hoy en día.



En el año 2001 después de un crecimiento espectacular vendimos la marca al Grupo Valentín y empezamos una nueva etapa con la marca Neckmarine…

Con el dato de Time Force he ido a su página y sale esto:

España, un mercado mundialmente reconocido por su moda y elegancia en varias industrias, se convirtió en la nueva fuerza creativa principal en la historia de TIME FORCE. Grupo Valentín, una corporación familiar predominante con sede en la capital española de Madrid, revitalizó la marca al incorporar parte de su cadena interna de suministro con una fuerza laboral de varios cientos y una colosal inversión de marketing que impulsó el estado de la marca a una nueva era. Durante este período surgió la creación de un nuevo logotipo y el primer eslogan que tenía como objetivo preservar la visión inicial que surgió dentro de la cabaña de madera en Wallbach como «Ultimate Concept Watches».

…



Durante 2014, España y la corporación a cargo de TIME FORCE sufrieron considerables desafíos económicos externos y disputas internas que finalmente los obligaron a dejar de operar, lo que resultó en uno de los períodos más inciertos para la marca. Afortunadamente, dada su gran reputación y demanda de consumo internacional, la familia de la industria relojera suiza Trusendi, bajo la corporación americana Time Products Corp, que durante mucho tiempo compartió una historia exitosa con TIME FORCE, adquirió por completo la marca durante el 2019 para garantizar su continuidad y preservación de valores centrales como relojes «Ultimate Concept” que nuevamente vuelven a sus raíces en Suiza.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.