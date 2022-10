Conocí en los tiempos de DOS el GFA-Basic, el lenguaje de programación, y entorno de desarrollo creado por el alemán Frank Ostrowski de GFA Systemtechnik GmbH / GFA Software, el mismo que firmaría el Turbo-BASIC XL en 1985. EL GFABASIC Fue una herramienta de programación lanzada inicialmente en 1986 para plataforma Atari ST, aunque rápidamente le seguirían el Amiga y el PC-DOS.

Llegué a trastear una versión previa, quizás la 2 o quizás la 3 del GFABASIC para DOS, y me encantó como era capaz de crear programas gráficos con cosas que eran impensables para PowerBasic/TurboBasic de Borland o QuickBASIC/PDS de Microsoft. Lo dejé de lado, creo recordar, porque mi distribución pirata no debía estar completa y carecía del compilador GFA2EXE, GFACOMP/DGEN y sus runtimes GFABA500.OVL, así que quedaba condenado a una lenta ejecución en modo interpretado.

En la última versión que he encontrado, la 4.55 para DOS de 1996, se soportan comandos como Alert y FileSelector muy en la línea de VBDOS, pero disponibles no sólo en modo texto, también en modo gráfico, que llegaba incluso al VGA de 640×480.

Éric Chahi confirmó que cuando desarrolló su Another World/Out of this world publicado en 1991 lo hizo con un Commodore Amiga 500 usando Deluxe Paint, y un programa escrito en GFA-Basic para editar las escenas del juego

Volviendo a investigarlo, dos cosas me sorprendieron. La más desagradable fue descubrir el fallecimiento de su autor en 2011. La más agradable, conocer que hubo una versión de GFA para Windows 3.x (Win16), y otra para Win32 que aún sigue actualizándose. Por supuesto no de la mano de GFA Systemtechnik puesto que quebraron en 2002, sino de aficionados que han seguido manteniendo su GFA-BASIC 32.

El concepto es muy parecido al de GRASP/AfterGrasp, un lenguaje de programación sencillo y conocido, un dialecto de BASIC, pero orientado a la programación gráfica. La diferencia es que los BASIC de GFA pueden considerarse también de propósito general, con primitivas de gestión de ficharos, de cálculo, de memoria o de manejo de cadenas.

Os emplazo a que vayáis a la página oficial del GFA-BASIC 32 en donde el holandés Sjouke Hamstra va publicando actualizaciones del GFA-BASIC32, y mantiene un completo blog acerca de cómo programar con él.