Bomberg BB-01 Automatic Spartan. Review inédita

Hace unos días publicaba la Entrevista a David Sánchez de Bomberg Watches, él propio CEO de la marca llevaba puesto su Bomberg Spartan, y yo coincidía en ser mi modelo favorito en la colección actual de la marca. Hoy tengo el enorme placer de traeros una nueva review, por supuesto protagonizada por el Spartan. Pero no sólo eso, se trata de un hito histórico, no solamente en español sino en cualquier idioma, puesto que el modelo pertenece a los últimos lanzamientos de la marca, y será además una reseña por partida doble, es decir, cubrirá la gama BB-01 Automatic Spartan en su totalidad. Con todos vosotros: ¡Los Spartan!

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de grosor Corona A presión de acero Esfera Negra-Azul/Negra-Roja Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada con cristal de exhibición Correa Caucho y cuero negro-azul/negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 134g Movimiento Sellita SW200-1. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Rotor de carga bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 1995€/1995€ Distribuidor Bomberg Watches/Park Lane Partners SA

Introducción

Bomberg Watches nace en Suiza en 2012 de la mano de Pieric Joel Vaucher De La Croix, más conocido por Rick De La Croix. A partir de 2018, como el propio David Sánchez nos explicaba, él toma las riendas de la marca, y poco a poco empieza a encaminarla hacia lo que hoy en día es su esencia. No me extenderé en ese aspecto ya que en la mencionada entrevista lo tenéis todo explicado de su propia voz.

Para contextualizar este modelo, debemos explicar que se engloba dentro de los BB-01 Automatic, como su nombre indica, una familia de relojes con movimientos de carga automática y caja de 43mm de diámetro. Es la predecesora de la BB-01 a secas que con una maquinaria de cuarzo se lanzó en 2018.

Sobre esa base, a partir de 2020 se desarrollan una infinidad de modelos, cada uno de los cuales se produce en serie limitada y además irrepetible, es decir, que ese modelo exacto no se reeditan una vez agotado. Para que os hagáis una idea, estas son las referencias actuales.

Como se puede ver, aunque comparten caja, se alterna entre recubrimientos y acabados (PVD negro, dorado, cepillado o pulido), biseles internos en diferentes colores o diferentes correas. Incluso elementos como las manecillas que ostentan la misma forma, se combinan con diferentes acabados y lumes. Todos ellos comparten la reconocible corona situada a las dos, pero lo que verdaderamente impacta y es por completo diferente de modelo a modelo es su esfera.

Los relojes Spartan, se inspiran en los valores de valentía, autodisciplina y audacia de la ciudad-estado de Esparta. Junto a Atenas, Tebas y Corinto, una de las polis griegas más poderosas del momento. Ubicada en el período histórico entre el siglo X a.C. y el año 146 a.C; fue a partir del 650 a.C. que sería considerada una potencia militar dentro de la Antigua Grecia. Los espartanos, recreados en multitud de películas cinematográficas y series de televisión además de en los libros de historia. Según la propia marca, la inspiración parte de la cita «Μολών Λαβέ» (Molon labe), cuyo significado es «Ven y tómalas», atribuida (entre otros) a Leónidas el rey de los espartanos, dicha a Jerjes I, el rey de los persas durante la famosa batalla de las Termópilas en el año 480 a.C.

Los BB-01 Automatic Spartan están disponibles en dos variantes:

– BB-01 Automatic Spartan Blue (Spartan I) (referencia CT43APBA.31-1.11): Caja PVD negra con esfera negra con detalles en azul y correa de cuero negra con detalles azules.

– BB-01 Automatic Spartan Red (Spartan II) (referencia CT43APBR.31-2.11): Caja PVD bronce envejecido con esfera negra con detalles en rojo y correa negra.

Y tal y como os comentaba al principio, en esta review no he tenido que escoger una de las variantes, ¡sino que podréis leer acerca de las dos!

Sólo habrá 250 unidades disponibles de cada modelo, 500 entre los dos Spartan, lo que aporta un grado de exclusividad típico de la alta relojería o de las micromarcas, pero con toda la garantía de una gran relojera.

Presentación

Empezamos con un empaquetado misterioso y que mantiene el interés, ya que ambas cajas van tapadas por una cubierta deslizante de cartón blanco sin ningún logotipo ni motivo identificativo. Están hechas para proteger al envoltorio, nada más.

Al retirarlo encontramos las cajas propiamente dichas, son de un cartón de color negro y de buena calidad, yendo firmadas en plateado por el logotipo y el nombre de «Bomberg». Salvo por sus dimensiones más compactas de lo habitual, uno esperaría un packaging más agresivo y que se saliera de lo normal.

En el interior nos encontramos con un estuche individual de viaje. Parece fabricado en cuero, o sino en un símil de buena calidad, y las costuras en hilo negro son reales. Cierra con un botón tipo automático oculto en la solapa que es donde va incluida la firma de la marca.

Con el estuche abierto nos damos cuenta de la buena calidad del cojín, del mismo cuero/símil que había en el exterior. Es elegante, y resulta práctico para poder transportar tu Bomberg o cualquier otro reloj de manera que quede protegido, pero de nuevo es demasiado sobrio para lo que al menos yo esperaría. Con el contraste de las espectaculares esferas que quedan a la vista, resulta evidente que parece disonante. La explicación es que esa discreción es intencional, en primer lugar porque quieren centrarse en lo que tiene sentido, el reloj; y por otro lado, porque no quieren que ese impacto visual les robe protagonismo al reloj

Sea como fuere, incluyen también una pequeña bolsita de cuero que podemos usar para guardar el reloj, una de las pulseras de la marca, o cualquier objeto de pequeño tamaño.

Diseño y construcción

Aspectos comunes

Como todos los BB-01, la caja es de acero inoxidable y 43 milímetros de diámetro. Las formas visuales resultan más agresivas e impactantes que contundentes, algo a lo que contribuye su grosor relativamente contenido de solamente 14mm (14,2mm según mis mediciones).

La corona es también de acero inoxidable 316L, va situada en la poco habitual posición de las 2, casi como si fuera un bullhead, y que entiendo va en consonancia estética con los Bolt. Va firmada con un grabado «BB» e incorpora un estrechamiento en la parte superior, le da un aspecto trabajado, pero a la vez ayuda en su manipulación a la hora de extraerla. Funciona a presión, que es más que suficiente para garantizar una resistencia al agua de 5 ATM (los conocidos 50M de la ISO 2281).

En el lateral de la caja vemos grabada la inscripción «Μολών Λαβέ» en un lado y su traducción al inglés en el otro («Come and take them»). En la parte superior tiene grabados unos motivos espartanos tales como el yelmo, o una lanza. No solamente se usan buenos materiales sino que los acabados de esos detalles están a la altura de relojes mucho más exclusivos.

Con estos Spartan, creo que debería haber comenzado la reseña hablando de su esfera. Es una base en color negro mate en la que aparecen dos niveles de profundidad. El central más hundido, y el perímetro que contiene los índices algo más elevado y con un texturizado diferente. Encima de él está la decoración en azul o rojo dependiendo de la versión, que es la que sale a partir de su elemento central, aún más elevado, y que es el magistralmente ejecutado yelmo de bronce.

A todo esto hay que agregar el bisel interior fijo que en su parte más interior alberga los numerales arábigos cada cinco minutos, y en su parte más externa, la pista de minutos, todo ello pintado en plateado.

Las saetas son de tipo baton o bastón, bastante gruesas lo que hace que resulten muy legible, pero con la parte inferior esqueletizada, dejando ver la decoración de la esfera a su paso. Son de contornos plateados y pulidos a espejo, aunque debido al reflejo, principalmente del bisel interno, habitualmente los percibiremos como negros o pavonados.

En cambio los índices, con su peculiar forma de punta de lanza, y que son también metálicos y espejados, al estar facetados suelen ofrecer siempre una cara a la luz, así que los veremos alternar entre el gunmetal y el plata.

El disco fechador es visible en su mitad inferior, desde las 2 hasta las 10; es una solución que parcialmente había visto en relojes de estilo piloto, o incluso en algunos más elegantes. Muchos se preguntan su utilidad, y es bien sencilla de explicar: nos permite determinar el día del mes actual aunque la manecilla minutera esté tapando la ventana de fecha. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis querido saber la fecha en un reloj convencional, y la manecilla de los minutos marcaba y 15, tapando así la ventana situada a las 3? Naturalmente es también un recurso estilístico, una aproximación muy original con espacio para mostrar 22 días y que no he visto hasta ahora en ningún otro reloj (sí que los hay que muestren 3 o 5 días). Está muy logrado porque queda ahumado, es decir parcialmente oscurecido, lo que causa que visualmente resalte la zona de las 6 donde se muestra el día actual, pero sin impedir la visión sobre el resto.

Las manecillas llevan material luminiscente Swiss Super-LumiNova, que debe ser de tipo C1 ya que es de color blanco y refulge en verdoso. Ofrece un buen rendimiento, más que suficiente para ver la hora y los minutos durante la noche, y más de lo que se espera de un reloj que no es puramente instrumental. En mi caso, me hubiera gustado que la marca hubiera jugado algo más con el lume, tal vez pintando decorativamente algún elemento de la esfera, se me ocurre la silueta del yelmo.

Todo va recubierto por un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejante (AR). Es un cristal que ofrece una enorme transparencia y que pese a su curvatura ofrece un ángulo de visión de casi 180 grados. El efecto bombé que produce un efecto óptico de aumento de la imagen resulta interesante a la hora de percibir los diferentes relieves de la esfera.

La tapa trasera es de acero inoxidable atornillada mediante seis tornillos. El perímetro incluye las especificaciones básicas del reloj, sin olvidar su hermetismo, una duda habitual cuando tenemos un reloj durante un tiempo y ya no recordamos sus resistencia al agua; así como un número de serie único en cada uno: 13795 en el negro y 13883 en el bronce.

La parte central lleva una ventana de exhibición, que nos permite disfrutar de la maquinaria con una masa oscilante personalizada. Sorprendentemente es de cristal mineral, y no de zafiro como sería deseable en un reloj de estos precios. Tampoco es nada inusual, puesto que los Oris Aquis en esas gamas han optado por la misma solución.

La correa es de silicona negra, con una inserción central en cuero trenzado en el mismo color. Va firmada en su parte interna, y según mis mediciones tiene 22mm de ancho. Monta un cierre tipo desplegable que opera por pulsadores. Como es muy plano, debe ser bastante cómodo y por tanto no molestar cuando apoyamos las muñecas en una mesa, algo que suele ser la principal crítica a este tipo de cierres. Le da un toque diferente, y además contribuye a reducir la fatiga en la correa, haciendo que ésta sea más longeva. El cierre va firmado con el logotipo de la marca, y la correa hace lo propio, tanto en el exterior como en su cara interna. Por cierto que incorporan sistema quick-release (cambio rápido), algo que nos va a permitir modificar la apariencia del reloj sin necesidad de herramientas.

Desde World of Bomberg declaran un peso para el conjunto de 134 gramos (yo he registrado 124g), no es una cifra tan elevada como su imagen nos podría hacer creer, es un reloj de acero con correa de cuero y cierre desplegable también de acero, por lo que en general se queda a medio camino entre un reloj con brazalete de acero y uno con correa de cuero.

Bomberg BB-01 Automatic Spartan Blue

La versión azul se caracteriza porque todas las superficies del acero tienen recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition) negro, hace que el reloj sea más sobrio, además de resultar una capa adicional de protección al metal, pero a mi modo de ver también permite que destaque más la decoración y los diferentes elementos de la esfera.

La manecilla segundera es de color azul, al igual que los elementos que representan la parte superior del yelmo (cimera), dándole un toque colorido a la oscura y casi gótica esfera.

La correa tiene un hilo central en color azul que se deja ver por el entretejido y que por sorprendente que parezca, fue de los aspectos que más me llamaron la atención.

Bomberg BB-01 Automatic Spartan Red

En esta versión lo que más llama la atención es el acabado de su acero inoxidable 316L, es un color cobrizo que imita al latón envejecido o al bronce con patina (por más que realmente sea acero inoxidable mucho más resistente), al que denominan «Antic Bronze» y que le da un aspecto muy logrado. Mientras que el cinturón del perfil donde aparece la inscripción de «Molon labe» es en esta versión PVD negro como en la Spartan azul, ofreciendo un buen contraste estético.

La manecilla segundera es de color rojo, pero la correa totalmente negra; me habría gustado algún detalle en rojo en consonancia con la franja azul en la correa de la otra variante.

Movimiento

El corazón de los Bomberg Watches BB-01 Automatic es común en todos, un calibre suizo de origen Sellita, el ya tan conocido hoy en día SW-200-1a. Puesto que lo vimos en el Glycine Combat 6 Vintage no me extenderé más que en lo elemental: un calibre de carga automática bidireccional, con remonte manual, parada de segundero, 26 rubís y una frecuencia de 28.800 vph. Bomberg declara 38 horas de reserva de marcha, pero no se nos indica el grado de acabado. A juzgar por las fotografías debe ser un estándar o un elaboré, así que su desfase irá de +/- 12 segundos/día ajustado en 2 posiciones en el primera caso, y de +/- 7 spd en el segundo ajustado en 3 posiciones. Los valores máximos son de +/- 30 y +/- 20 respectivamente. Podéis consultar sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF) para obtener más detalles.

Poniendo en el cronocomparador la versión roja/bronce he obtenido una desviación de 0 segundos al día, un rendimiento absolutamente perfecto, reforzado por un error de beat que es muy bajo.

Ante la duda de si podía haber sido casualidad, he realizado la misma prueba con el negro/azul. El desfase ha aumentado hasta unos muy buenos 5 segundos al día, pero reduciendo el error de beat de su hermano hasta un literalmente inmejorable 0,0.

Que dos unidades diferentes del mismo reloj hayan ofrecido un rendimiento tan elevado indica que en Bomberg ajustan sus calibres como es debido, y quizás también apuntan a un grado elaboré/spécial.

No creo que el Soprod P024 de los Bolt-68 Neo Automatic sea capaz de superar estas mediciones, pero sí es cierto que es una maquinaria menos habitual, y que por tanto aportaría un valor diferencial a un reloj como este que huye de lo convencional.

Sensaciones

En relojes en donde el diseño marca la diferencia, siempre soy muy precavido en lo que respecta a su funcionalidad. Sé que para muchos, el hecho de que un reloj resulte legible pasa a un plano secundario, para mi es fundamental. Lo primero en un reloj debe ser dar la hora, y si eso se cumple, entonces podremos hablar de darla con estilo. Pese a toda la ornamentación en la esfera, la legibilidad de estos Bomberg es muy buena, incluso en entornos con menos luz de la normal. La variante azul destaca sobre la roja, en donde a veces podemos perder de vista el segundero (no así las horas, los minutos ni los índices que a fin de cuentas son lo importante). Vemos la hora con comodidad, pero el yelmo espartano en la parte central de la esfera nos impone, en este caso con algo de mayor intensidad en la versión Spartan II roja que en este aspecto resulta vencedor.

La solución de una correa de caucho con un «inserto» de cuero resulta cómoda y proporciona unas sensaciones a las que no estamos acostumbrados. Uno esperaría la calidad de la piel, y se encuentra con algo más agresivo que no obstante creo que refuerza el carácter de estos Spartan.

Me gusta como estos relojes están plagados de detalles, no sólo en cuanto a la esfera que vendría a ser su argumento de venta, sino que la hebilla con su desplegable, la corona y la tapa trasera son del mismo color y acabado que la caja. ¡Incluso la tornillería que la cierra lo es! Comprobar que unos detalles que normalmente no se ven están cuidados dice mucho en el favor de una marca, pero además intensifica esa relación íntima entre el reloj y su propietario dónde hay elementos que sólo él conoce.

Estoy acostumbrado a relojes grandes, pero puedo atestiguar que los BB-01 aparentan ser más grandes de lo que en realidad son. He medido su distancia entre asas (lug to lug) y me ha dado 48,4mm, que no es un tamaño exagerado. Así que me parece que en Bomberg han logrado su objetivo, un reloj contundente y llamativo, pero que se lleva con muchísima comodidad.

Ningún Bomberg es un reloj para la mayoría, muchos lo odiarán, diría que en la misma proporción que aquellos que lo amarán. Sin embargo estos Spartan resultan muy llevables en el día a día, no son estrambóticos, ni causan estridencias. Llaman la atención lo justo, pero sobre todo no cansan. Es con esto último con lo que me tomo las palabras de David Sánchez cuando decía que los Bomberg son un reloj para aquellos que quieren algo diferente y especial, no necesariamente que tengan ya muchos relojes y les apetezca algo distinto que es lo que yo pensaba antes de haberlos probado.

Conclusiones

Tanto el Spartan I (azul) como el Spartan II (rojo) se venden a 1.995€, Bomberg no es de las marcas que aplican descuentos agresivos, ni son tampoco relojes fáciles de encontrar a precios más bajos. De tanto en tanto la marca lanza promociones puntuales con una rebaja de 20% que es el mejor precio al que podemos conseguirlos, quedando entonces en 1.596€. En pedidos superiores a 850€ se nos regala una pulsera valorada en 95€ que me parece una buena forma de agregar valor para el cliente y de difundir la marca.

Si nos centramos en relojes con calibre Sellita SW-200, cristal de zafiro y fabricados en Suiza, tenemos un rango que parte de los 500€ del Minor Watches Heritage, hasta los casi 4.000€ de un TAG Heuer Aquaracer. Es un abanico amplio que confirma que a la hora de comprar un reloj no solamente pagamos especificaciones. Entran en juego valores tangibles como el diseño, los controles de calidad, o la tirada limitada, con otros más intangibles como la marca y la exclusividad.

Por intentar poner en la ecuación un reloj más que comparta esas características, pero a un precio similar, podemos mencionar el Oris Aquis Calibre 733. Un calibre idéntico, unos materiales análogos, unos acabados a la par, pero con una resistencia al agua notablemente más elevada. Por contra, le falta esa unicidad que sí tienen todos los Bomberg. Así que salvando algunas distancias, como los materiales o la artesanía, por concepto lo más cercano sería algo como el Schaumburg Watch MooN Handmade Edition 16, un reloj de 6.075€.

▲ Más ▼ Menos Diseño agresivo y a la vez usable

Multitud de detalles de calidad Trasera de cristal mineral

Empaquetado convencional

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 7 Calibre 8 Prestaciones 9 Precio 5 MEDIA 7,9

Vídeos

