Los orígenes de Borland

Me sorprende, de forma agradable, como esto de la retro-informática se ha ido popularizando tanto, que ahora hasta en la Wikipedia aparece la historia antigua del software.

Borland Ltd. fue fundada en agosto de 1981 por tres ciudadanos de Dinamarca (Niels Jensen, Ole Henriksen y Mogens Glad), con el objetivo de desarrollar productos como Word Index para el sistema operativo CP/M utilizando una empresa estándar. Los tres daneses se habían embarcado, al principio con éxito, en software de marketing, primero desde Dinamarca y luego desde Irlanda. Expliqué algo más sobre ello en La historia de Topspeed Modula-2.

Sin embargo, la respuesta a los productos de la compañía en la feria CP/M-82 de San Francisco puso de manifiesto la necesidad de tener una empresa estadounidense para llegar al mercado norteamericano. Conocieron a Philippe Kahn, que acababa de mudarse a Silicon Valley y que había sido un desarrollador clave del Micral, un microcomputador francés lanzado en 1973. Kahn ejerció como presidente y CEO de Borland desde su fundación en 1983 hasta 1995. Los principales accionistas de la empresa eran Jensen (250.000 acciones), Henriksen (160.000), Glad (100.000) y Kahn (80.000).

Su primer producto apareció en 1983, el conocido Turbo Pascal desarrollado por Anders Hejlsberg quien bastante tiempo después en Microsoft diseñaría C# y .NET. No obstante Turbo Pascal no fue un desarrollo propio, sino que se basaba en Compas Pascal comprado a una empresa escandinava al que le agregaron funciones nuevas, entre ellas la posibilidad de compilar directamente a memoria. El compilador de Turbo Pascal se basaba en el Blue Label Pascal, el PolyPascal de Poly Data que había escrito Anders Hejlsberg, le agregó un editor basado en SideKick. Apareció como Compas Pascal en 1983 y unos meses después como Turbo Pascal

Una de sus claves del éxito fue ponerlo a la venta a solametne 49,95$, un precio comparativamente muy barato entonces, motivo por el cual IBM renunció a su distribución aduciendo que si no costaba al menos 200$ no les salía a cuenta. Se estimaba que el mercado de compiladores de Pascal era de unos 30.000 compradores, en los dos primeros años Borland vendió más de medio millón de copias de su TP.

En 1985 lanzaban la base de datos Borland Reflex, de nuevo adquirida al comprar la compañía estadounidense Analytica.

También adquirían el BASIC/Z de Robert «Bob» Zale y que luego terminaría siendo Turbo BASIC de 1986, para a partir de 1989 independizarse de nuevo de la mano de Bob Zale fundando Powerbasic Inc. Como ya aclaré en El misterio resuelto del Borland Turbo BASIC 2.1, Powerbasic murió con la versión 1.1.

En 1987 adquieren el Wizard C de Wizard Systems escrito por Bob Jervis, lo que terminaría siendo Turbo C 1.0. La historia continúa y ese mismo año adquieren Paradox a Ansa-Software.

En 1991 compran a Ashton-Tate, haciéndose así con dBase y el todavía a la venta Interbase.

Seguramente os haya sorprendido que Borland fueran más una distribuidora o unos remarcadores que una compañía de software. Unos maestros del marketing que pese a cometer grandes errores, también tuvieron impresionantes aciertos: Facilitar el acceso a las herramientas de desarrollo; reduciendo su curva de aprendizaje y abaratando el coste.

Y como siempre me gusta preservar, he aquí unas capturas de Turbo Pascal 1.0 para PC compilando CALC.PAS, el código fuente de la innovadora hoja de cálculo que se incluía con él, y que estuvo incluída hasta Turbo/Borland Pascal 7.