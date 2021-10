¿Era Watcom C el doble de rápido?

Cuando publiqué Watcom C++ y Sieve para DOS pareció que el rendimiento del compilador Watcom C/C++ aún siendo muy bueno, no llegaba a cumplir aquella promesa del pasado en la que se decía que Watcom C++ con aplicaciones de 32 bits generaba un código que era entre 2 y 5 veces más rápido que cualquier otro compilador de C de 16 bits. Era una leyenda urbana, una exageración de la que los iniciadores eran conscientes.

Así que después de Modula-2 (Fitted y TopSpeed), voy a intentar dar respuesta a la pregunta: ¿Era Watcom el doble de rápido que otros compiladores de C?

Para ello el «backportado» mi código de cálculo del CRC32 en FileOptimizer, una rutina que en los tiempos de DOS era intensiva en cuanto a cálculos, y que además ofrece una brillante implementación con tablas precalculadas para evitar los cálculos polinómicos. He pensado que siendo un CRC de 32 bits, y usando operaciones de 32 bits, la mejoría con un compilador también de 32 bits sería notable.

Sin más este es el código. Un sencillo programa que hacer la inútil tarea de calcular el CRC sobre un bloque de memoria vacío de 16 K repitiéndolo 100 veces. Es decir, un bloque de memoria total de algo más de 1,5 MB.

// -------------------------------------------------------------------------------------------------- #include #include #include #include // -------------------------------------------------------------------------------------------------- #define BUFFER_SIZE 16384 // -------------------------------------------------------------------------------------------------- unsigned long crc32 (const void *pacBuffer, unsigned int piLen, unsigned long plOldCrc) { unsigned int iCont; unsigned long lCrc; const unsigned long alTable[] = { }; lCrc = plOldCrc; for (iCont = 0; iCont < piLen; iCont++) { unsigned char cByte = (unsigned char) lCrc ^ ((const unsigned char *) pacBuffer)[iCont]; lCrc = (lCrc >> 8) ^ alTable[cByte]; } return (lCrc ^ 0xFFFFFFFF); } // -------------------------------------------------------------------------------------------------- int main (void) { unsigned int iCont; unsigned long lCrc32 = 0xFFFFFFFF; void *pvBuffer; clock_t start, end; pvBuffer = malloc(BUFFER_SIZE); memset(pvBuffer, 0, BUFFER_SIZE); if (pvBuffer) { start = clock(); for (iCont = 0; iCont < 100; iCont++) { lCrc32 = crc32(pvBuffer, BUFFER_SIZE, lCrc32); } end = clock(); printf("%lX CRC32 %d iterations in %ld ms.", lCrc32, iCont, (long) (end-start) * 1000 / (int) CLOCKS_PER_SEC); free(pvBuffer); } return((int) lCrc32); }

Antes de seguir, os dejo en 40 KB. en formato ZIP todo el código fuente y sus ejecutables. Para las pruebas he usado Borland C++ 3.1, una herramienta de desarrollo que conozco bien y que toqué durante muchos años, y OpenWatcom C/C++ 2.0.

Borland C++ 3.1 (16 bit) Openwatcom C++ 2.0 (16 bit) Openwatcom C++ 2.0 (32 bit) Tiempo de ejecución (ms) 9.333 5.712 2.417 Tamaño del ejecutable (bytes) 8.460 10.300 49.580

Vemos que se cumple la afirmación de marketing sobre Watcom, y es que el resultado es 4 veces más veloz que con el de Borland. Hemos pasado de más de 9 segundos de ejecución a sólo 2. Me ha parecido tan sorprendente, que conociendo además la mala calidad del código generado por BC he decidido también compilar una versiónd de 16 bits con Watcom. Nueva sorpresa, porque con Watcom ha sido casi el doble de rápida que Borland.

En esta situación, Watcom gana de goleada, sin embargo si comparamos Watcom de 16 bits contra Watcom de 32 bits, la mejoría se acerca al doble, pero no llega. Es decir, Watcom C no era el doble de rápido que cualquier otro complicador de C de 16 bits, al menos si éste era de calidad como el de Watcom, y me temo que con GCC, que ahora permite generar también aplicaciones para DOS de 16 bits tampoco lo sería. Inevitablemente, el poder manejar números de 32 bits (long y unsigned long) de manera nativa es una interesante capacidad.

En cuanto al tamaño del ejecutable, todos ellos usando las optimizaciones para velocidad y con el modelo de memoria tiny para 16 bits nos da que el de Watcom es ligeramente mayor, y en 32 bits todavía más debido a tener que cargar con el extensor DOS, aunque sea ligero como aquí que he elegido a PMODE/W.

BCC.EXE

Comencemos analizando a Borland C++ 3.1 con su BCC.EXE 3.1 que me ha parecido tremendamente lento. Este es el código que ha generado.

_crc32 proc near push bp mov bp,sp sub sp,1030 push si push di ; ; { ; unsigned int iCont; ; unsigned long lCrc; ; const unsigned long alTable[] = ; { ; }; ; lea ax,word ptr [bp-1030] push ss push ax mov ax,offset DGROUP:d@w+0 push ds push ax mov cx,1024 call near ptr N_SCOPY@ ; ; ; lCrc = plOldCrc; ; mov ax,word ptr [bp+10] mov dx,word ptr [bp+8] mov word ptr [bp-2],ax mov word ptr [bp-4],dx ; ; for (iCont = 0; iCont < piLen; iCont++) ; xor di,di mov si,word ptr [bp+4] cmp di,word ptr [bp+6] jae short @1@226 @1@114: ; ; { ; unsigned char cByte = (unsigned char) lCrc ^ ((const unsigned char *) pacBuffer)[iCont]; ; mov al,byte ptr [bp-4] xor al,byte ptr [si] mov byte ptr [bp-5],al ; ; lCrc = (lCrc >> 8) ^ alTable[cByte]; ; mov dx,word ptr [bp-2] mov ax,word ptr [bp-4] mov cl,8 call near ptr N_LXURSH@ mov bl,byte ptr [bp-5] mov bh,0 mov cl,2 shl bx,cl lea cx,word ptr [bp-1030] add bx,cx xor ax,word ptr [bx] xor dx,word ptr [bx+2] mov word ptr [bp-2],dx mov word ptr [bp-4],ax inc si inc di cmp di,word ptr [bp+6] jb short @1@114 @1@226: ; ; } ; return (lCrc ^ 0xFFFFFFFF); ; mov dx,word ptr [bp-2] mov ax,word ptr [bp-4] xor ax,-1 xor dx,-1 ; ; } ; pop di pop si mov sp,bp pop bp ret _crc32 endp

A simple vista chirría el fragmento:

mov bl,byte ptr [bp-5] mov bh,0 mov cl,2 shl bx,cl

Apenas 4 instrucciones que van a necesitar de 36 ciclos de ejecución, y que yo habría escrito como:

mov bl,byte ptr [bp-5] xor bh,bh shl bx,1 shl bx,1

Resultante en sólo 19 ciclos de tiempo de ejecución, el doble de rápido que el que generó Borland, y que explica porque Watcom que es más listo, ha conseguido hacerlo de forma parecida.

No entraré mucho más en detalles porque queda evidenciado que el código es nefastamente malo. Para salir de dudas lo he generado también con Borland C++ 5.02, el último disponible (BCC 5.2) y el rendimiento ha sido parecido con un código casi idéntico, en cambio el ejecutable creció hasta los 13.896 bytes.

WCC386.EXE

A simple vista vemos que el código es mucho más corto, usa registros de 32 bits para realizar las operaciones, e incluso optimiza algunos procesos usando rep movs. ¿Está claro el porqué es más rápido no?

crc32_: push ecx push esi push edi push ebp sub esp,0x00000400 mov ebp,edx mov edx,ebx mov ecx,0x00000100 mov edi,esp mov esi,offset L$1 xor ebx,ebx rep movsd test ebp,ebp jbe L$6 L$5: mov cl,[eax] xor cl,dl inc eax movzx ecx,cl shr edx,0x08 inc ebx xor edx,[esp+ecx*4] cmp ebx,ebp jb L$5 L$6: mov eax,edx not eax add esp,0x00000400 pop ebp pop edi pop esi pop ecx ret

WCC.EXE

Aquí vemos el correspondiente para Watcom de 16 bits. El galimatías de realizar operaciones de 32 bits usando sólo 16 sigue presente, aunque vemos cosas que están muy bien. Hay un rep movsw de 16 bits para copiar el contenido rápidamente. Fijaros también que directamente Watcom general el código xor ah, ah para poner un registro a cero.

crc32_: push si push di push bp mov bp,sp sub sp,0x0402 push ax push dx mov dx,cx mov cx,0x0200 mov ax,ds lea di,-0x402[bp] mov es,ax mov si,offset DGROUP:L$2 rep movsw mov -0x2[bp],bx xor di,di cmp word ptr -0x406[bp],0x0000 jbe L$6 mov bx,-0x404[bp] L$5: mov al,-0x2[bp] xor al,[bx] xor ah,ah mov si,ax inc bx shl si,0x01 mov ax,-0x2[bp] shl si,0x01 mov cl,0x08 shr ax,cl ror dx,cl xor ax,dx and dx,0x00ff xor ax,dx inc di mov cx,-0x402[bp+si] xor dx,-0x400[bp+si] xor cx,ax mov -0x2[bp],cx cmp di,-0x406[bp] jb L$5 L$6: mov ax,-0x2[bp] not dx not ax mov sp,bp pop bp pop di pop si ret