Horotec Swiss Maletín de relojero MSA 98.015

Convencido de que es necesario seguir avanzando y profesionalizándose, por más que ya hayamos avanzado bastante, andaba en la búsqueda de herramientas de relojería de calidad para dar un mantenimiento básico a mis relojes. Obviamente lo ideal es comprar cada uno de los útiles que vayas a necesitar por separado, formándote y sabiendo que vas a adquirir lo que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto en cada caso. Es una tarea ardua, son multitud de herramientas que vas a necesitar, cantidad de marcas, de modelos, y lo mejor es hacerse con un estuche o maletín que tenga un juego completo con lo más útil.

Como en casi todo hoy en día ocurre un hecho interesante, puedes encontrar estuches de relojero asiáticos por entre 10€ y 30€ que te van a ofrecer un kit de herramientas muy interesante y aparente. En cuanto los hayas usado unas pocas veces te darás cuenta que se te quedan cortos, sirven para salir del paso, pero poco más. Llaves jaxa con holguras, destornilladores a los que se le cae la punta, lupas de relojero con un enfoque nefasto… Son ideales para comenzar, y para familiarizarse con la reparación y el mantenimiento relojero, pero es cuestión de tiempo que te des cuenta que son insuficientes. Entonces necesitas dar el salto y buscar una calidad más elevada. El problema es que hablando en general, no hay calidad más alta. O te quedas con las baratijas chinas de Aliexpress, o das el salto hacia las herramientas profesionales, las mismas que usa tu relojero. Para que te hagas una idea, solamente un Bergeon 6767 (Útil para quitar pasadores) ronda los 20€.

De manera que lo que he hecho ha sido optar por un maletín de relojería. Uno de los más completos y de mayor calidad es el Maletín de relojero Master Service Bergeon 7815 de 46 herramientas, pero se me salía de presupuesto. Así que tras buscar en Comercial Kirman me quedé con tres opciones:

1) Maletín de relojero Bergeon 7815: Bergeon me encanta por calidad y por su Swiss Made, aunque la cantidad de instrumentos que contenía este set (18) no era tampoco demasiado abundante.

2) Maletín de relojero de madera: Me encanta el aspecto rústico de este maletín, y definitivamente con 49 herramientas era el más completo de todos, así como el más asequible. Sin embargo su calidad no estaba, ni de lejos a la altura del resto.

3) Maletín de relojero Horotec MSA 98.015: Un intermedio entre ambos, mayor calidad que el de madera, pero con más útiles que el Bergeon.

Empezamos con una breve introducción sobre la marca Horotec SA, una empresa suiza que trabaja desde 1946 en el campo de la fornitura y el utillaje y perpetúa esta vocación regional respetando los fundamentos y los valores de la relojería. Sus desarrollos técnicos han tenido siempre como objetivo aportar a los profesionales del ramo soluciones innovadoras y adaptadas a la producción o la reparación. Basándose en una red de fieles mayoristas distribuidores en el mundo entero, proveemos también a todos los relojeros del planeta en componentes y útiles. En colaboración con 30 distribuidores dispone de 14.000 referencias de herramientas y 85.000 componentes de reparación a través de toda la industria relojera suiza y extranjera.

El siguiente aspecto era dónde conseguirlo. Son herramientas dedicadas al mundo profesional, así que en Amazon.es y ni siquiera en Amazon.com suelen estar disponibles, algunos vendedores en eBay lo pueden tener, pero son difíciles de encontrar y a precios elevados debido al transporte y las aduanas. La referencia en comercios especializados es sin lugar a dudas Cousins UK, ahí tienen de todo, pero nuevamente te enfrentas a gastos de envío y aranceles. Así que si nos centramos en tiendas online de ámbito español, no hay tampoco demasiado donde elegir: Ruiz Revuelto (ahora Suministros Revuelto) y Gran Suministros de Relojería en Madrid, Industrial Martí de Relojería en Barcelona, Comercial Kirman en Sevilla, Aragonesa de Relojería (antes Aragonesa de Fornituras) en Zaragoza o Fornituras Germanías de Valencia que ni siquiera tienen web activa.

Terminé decidiéndome por Kirman que eran los que lo tenían a mejor precio. Comercial Kirman es una compañía sevillana que se dedica desde 1980 a la importación y venta de todo lo relacionado con el servicio postventa de relojería en España y Portugal. Siempre se han centrado en ofrecer calidad a precios competitivos, si bien en el pasado se les acusó de primar los precios bajos sobre la calidad. Son distribuidores oficiales además de Bergeon u Horotec como hemos comentado, de Witschi Electronics o Greiner Vibrograf entre otras marcas.

Con la referencia 98.015 o MSA98.015 es el único maletín de relojería que vende la marca, englobado dentro de sus Kits profesionales para el servicio postventa.

El maletín tiene unas dimensiones de 370mm X 285mm X 105mm y pesa 1.232 gramos. Está construido en aluminio y tiene refuerzos de plástico negro para no arañar las superficies donde lo posemos, incluyendo las patas. Está dotado de asa de transporte que es también de plástico negro. El cierre es metálico y lleva cerradura con llave incorporada.

El contenido es el siguiente:

– MSA00.007: Portalupa alambre en acero inoxidable, modelo grande.

– MSA01.101-060: Destornillador de punta plana CEE en latón cromado, Ø 0.60 mm rosa.

– MSA01.101-080: Destornillador de punta plana CEE en latón cromado, Ø 0.80 mm amarillo.

– MSA01.101-100: Destornillador de punta plana CEE en latón cromado, Ø 1.00 mm negro.

– MSA01.101-120: Destornillador de punta plana CEE en latón cromado, Ø 1.20 mm rojo.

– MSA01.102-060: Mecha de destornillador, Ø 0.60 mm.

– MSA01.102-080: Mecha de destornillador, Ø 0.80 mm.

– MSA01.102-100: Mecha de destornillador, Ø 1.00 mm.

– MSA01.102-120: Mecha de destornillador, Ø 1.20 mm.

– MSA01.400-1.5: Destornillador de estrella, Ø 1.50 mm violeta.

– MSA01.400-2.0: Destornillador de estrella, Ø 2.00 mm verde.

– MSA01.400-2.5: Destornillador de estrella, Ø 2.50 mm azul.

– MSA01.400-3.0: Destornillador de estrella, Ø 3.00 mm pardo.

– MSA07.006-01: Navaja abre-cajas Victorinox de doble hoja retráctil.

– MSA07.110: Prensa o potenza HOROTEC® para cerrar los fondos de presión con 6 tases de nylon.

– MSA10.531: Útil para sacar pasadores con dos puntas de recambio.

– MSA11.809: Alicate de acero con puntas planas e interior estriado antideslizante.

– MSA12.812-1: Pinzas HOROSWISS® en acero 100% antimagnético, n° 1.

– MSA19.000: Comprobador de pilas universal.

– MSA26.136: Paño para pulir gris en microfibras, 35 x 30 cm.

– MSA28.104: Grasa silicona SEIKO® TSF-451 con aplicador de esponja.

– PERF111-2.5: Lupa de plástico con aro/fleje atornillado en aluminio, n° 2.5.

– PERF364: Pinzas en materia sintética para manipular pilas.

– PERF380: Llave de mano abrecajas con 2 mordazas, para cajas con fondos de rosca.

– PERF458: Útil en plástico negro para quitar pasadores.

Además lo mencionado contamos con una gamuza Horotec que es un buen detalle.

El interior está forrado de gomaespuma, bastante rígida donde van las herramientas para que así no se muevan, y algo más blanda en la parte superior para contenerlas y protegerlas. Es elegante y a su vez funcional, permitiéndonos llevar todo de una manera muy organizada. A ese respecto tengo dos comentarios, el primero es que creo que podría haber sido algo más compacto, usando en vez de una disposición plana u horizontal una vertical, y la segunda que la gomaespuma podría llevar inscrito el detalle de la herramienta que contiene. Los destornilladores van codificados por colores, pero es necesario sabérselo o bien extraer el útil para verificar su ancho. Si la almohadilla llevara un grabado con la descripción de la pieza creo que todo sería más fácil, al menos para los aficionados.

La calidad de las herramientas es muy buena, evidentemente si están destinadas al sector profesional donde van a estar ocho horas al día dando servicio no podrían ser de otra manera. Los destornilladores, la prensa, las pinzas y la navaja me parecen de primera calidad. Algo que me inquietaba un poco era la gama PERF que Horotec describe como la de artículos económicos, y que no ocultan que son «India Made», de hecho lo declaran con orgullo. Nada que temer al respecto, y aunque no son iguales al pertenecer a la gama económica, su calidad es más que buena. El tiempo termina demostrando que vale la pena gastar algo más a cambio de tener una precisión y una durabilidad como nuestros relojes merecen.

En cuanto a la selección, yo habría puesto también una llave jaxa o una pelota para abrir fondos, así que por menos de 5€ encargué una de manera separada. También echo a faltar una mordaza, pero como digo, son útiles que se pueden ir comprando poco a poco más adelante. No tiene todo lo que necesitas, pero sí que probablemente todo lo que contiene lo vayas a utilizar.

El proceso de compra fue también muy sencillo. Tanto si eres un profesional como un aficionado a la relojería, todo comienza registrándose en su tienda online. Como cualquier otro eCommerce, basta añadir los productos a la cesta y proceder al pago. En Kirman aceptan además del habitual pago con tarjeta de crédito o débito, la transferencia bancaria y el a contrarrembolso. Sin problemas tampoco en el envío, servido por Nacex y que recibí al día siguiente de haber cursado el pedido.

