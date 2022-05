En relojería española hay tres marcas que considero legendarias: Kronos, Duward y Thermidor. En efecto son firmas que forman parte de nuestra historia, pero todavía más importante, su trayectoria ininterrumpida desde su fundación. Es decir, han seguido produciendo relojes desde el momento de su concepción hasta el día de hoy.

Hace tiempo que probé el Thermidor Vintage NOS (oficial), un resto de stock que había sido revisado por la propia Thermidor. Lo que hoy presento es también un Thermidor Vintage, aunque se trate de un reloj diferente. Es una pieza procedente del cierre de una relojería, y ahí está, funcionando desde que se pusiera a la venta entorno a finales de los años 1970.

Género Hombres Caja Acero inoxidable. 35mm de diámetro sin contar la corona (37mm con ella) Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero Cristal Plexi Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 18mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua No Peso N/D Movimiento ETA 2789. 25 rubís. 21.600vph Complicaciones Carga bidireccional, remonte manual Prestaciones 47h de reserva de marcha Origen España. Swiss Movement Garantía No PVP 100€ Distribuidor Thermidor Watches / Wallapop

En este apartado suelo hablar acerca de la historia de la marca y del modelo. No es necesario que me repita, porque tenéis la entrevista a José Cascón Montero en donde el actual propietario y descendiente de los fundadores nos hablaba de ella. Tampoco soy capaz de desglosar una historia digna de contar relativa a este modelo. Me ocurre como con el Roamer Popular, que es difícil encontrar información fidedigna sobre él. En aquellos años 70, los catálogos eran un bien muy preciado, a menudo ni siquiera se regalaban e iban en manos de viajantes y distribuidores.

Lo que sí quiero explicaros es mi historia personal con este reloj. Me encontraba revisando mis anuncios de Wallapop. Desde hace un tiempo he optado por en vez de intentar venderlos, buscar un cambio que sea satisfactorio para ambas partes. Así es como me topé con este Thermidor de Mario Marenostrum. Le ofrecí un cambio pero ninguno de mis relojes le encajaban, así que decidió regalármelo. Tanto fue así que incluso fue él quien pagó el envío. Así que llegados a este punto, mi agradecimiento a Mario por el gesto y por haber cuidado de este reloj.

Según me explicaba lo compró a una persona que se había quedado un lote de una relojería que cerró por jubilación. Tenía un montón de relojes y Mario le adquirió varias piezas (también un Duward). El caso es que tiempo después lo puso a la venta, y tras más de un año sin venderse, supongo que le hizo feliz regalármelo.

Es curioso como marcas como Thermidor están muy devaluadas en el mercado de segunda mano, mientras que otras como Duward, en especial si hablamos de modelos Aquastar, tienen precios elevadísimos.

Este Thermidor Vintage está en estado NOS (New Old Stock), seguramente porque estuvo expuesto en la tienda hasta terminar arrinconado en un cajón, y que por tanto se extraviara su empaquetado original. Hubo muchas variantes de estuche a lo largo de los años, pero me imagino que vendría en uno parecido a este.

La caja es de acero inoxidable, algo que no eran usual en los relojes de precio asequible en la época, y que nos ayuda a posicionar este Thermidor como un modelo de calidad que debía pertenecer a la gama media-alta de la marca. El acabado es satinado en la parte superior, y cepillado en los laterales. Nada en él nos hace pensar que hayan podido transcurrir casi 50 años desde que se lanzara. Tiene 35 milímetros de diámetro sin contar la corona, una cifra tirando a grande en los 70 y que responde a sus líneas futuristas y un tanto deportivas.

Hay un bisel externo que es acero inoxidable fijo, con clara inspiración Oyster, algo que se estilaba bastante por aquellos años, y que parece un tanto fuera de lugar.

En los años 70 los relojes sumergibles eran algo altamente especializado y caro, el water resist era un lujo. No obstante empezaban a surgir aquellos que eran «splash proof» o «water proof», es decir que resistían las salpicaduras de agua, una prestación que no dispone este Thermidor. Seguramente por ese motivo la corona es a presión, de acero inoxidable con su superficie espejada, eso sí, sin ningún tipo de grabado.

La esfera es elemento más reconocible o al menos que más llama la atención. Un círculo interior en color negro, pero que se rodea de una franja azul pastel donde se inscriben los índices.

Usando el mismo azul cian tenemos impreso el logotipo de la marca a las 12 y «25 rubis. Automatic. Incabloc» a las 6; así como las marcas minuteras.

Lo más curioso es poder leer «T Swiss Made T». Según la ISO 3157:1975 y 3157:1991 que cubre la radioluminescencia en los relojes, se especifican los siguiente escenarios:

– T Swiss made T: El reloj es suizo y contiene contiene depósitos de Tritio activado que emite menos de 277MBq (7,5mCi).

– Swiss T <25: El reloj es suizo y contiene depósitos de Tritio activado que emiten menos de 925MBq (25mCi).

– Swiss made Om: El reloj es suizo y contiene contiene depósitos de Prometio activado.

– R Swiss made R o RA Swiss made RA: El reloj es suizo y usa Radio.

– L Swiss made L: El reloj es suizo y usa LumiNova.

Como la vida media o período de semidesintegración del Pm son 17,7 años y del Tritio 12,32 años, quiere decir que a estas alturas la cantidad de compuesto radiactivo que hay aplicado ronda el 6% de lo que tenía en origen. Es decir, no proporciona ningún tipo de luminosidad activa. Lo curioso del caso es que si lo excitamos, con luz, todavía podemos apreciarlo, como si fuera lume, que no obstante desaparece por completo a los pocos segundos. Que yo sepa ese no es el comportamiento del tritio, al menos el que se usa actualmente, así que quizás se tratase de un error de inscripción y sí que sea luminova.

Otro detalle que me encanta es su enorme doble fechador, con día de la semana de tres letras en español y día del mes. Realmente no es que tenga un tamaño grande, es similar al que vemos en relojes actuales. Sólo que visto en comparación al tamaño de la esfera, verdaderamente lo llena, como si fuera un Kronos Pilot Automatic.

Los índices van aplicados, con contornos pulidos. Mientras que las manecillas siguen el mismo esquema con la excepción de la segundera que está pintada también en color cian. Tienen forma de bastón recto, y son extremadamente cortas en cuanto a su longitud, algo habitual en la época. Por el contrario la segundera es larga y además bastante gruesa, de una forma muy moderna.

El cristal es de plástico o plexiglás, la solución habitual en la época que empezaba a transicionar hacia el hardlex. Se abombado en los laterales, pero plano en todas su superficie.

La trasera es de acero inoxidable y va roscada, una seña más de que no nos encontramos ante un reloj cualquiera. El acabado es pulido a espejo, y lleva grabado mecánicamente (no con láser como vemos ahora) la leyenda Swiss Made y Stainless Steel. Porque hay que mencionar que si en 2022 el acero inoxidable es importante, en el pasado que era muchísimo más costoso de trabajar, era todavía más diferenciador. De hecho es la dureza de este material, así como su resistencia a la corrosión la que en gran medida permite que piezas como estas avancen en el tiempo para llegar hasta nuestros días. Figura también un identificador del que conozco el significado: «616 65 20»

Monta un brazalete de acero, que es el original que traía el reloj. Su diseño me encanta con unos eslabones planos le dan un aspecto de continuidad, todo cepillado. El cierre es desplegable a presión sin bloqueo de seguridad y sin firmar, pero cuenta con 6 microajustes.

En cuanto al peso del conjunto, según mi balanza de precisión debidamente calibrada, se ha quedado en menos de 87 gramos.

En el interior tenemos un calibre ETA (ETA SA Manufacture Horlogère Suisse) 2789, el precursor de lo que hoy en día seria el 2836, sólo que hace más de medio siglo, puesto que estuvo en producción entre 1969 y 1976, cuando se vería actualizado con el 2789-1. Desde el punto de vista técnico es algo que me maravilla, porque ofrece un grado de prestaciones muy similar a los actuales. Hablamos que ofrece carga automática bidireccional, 25 rubís, remonte manual y cambio instantáneo de fecha. Cierto es que por motivos de fiabilidad y desgaste late a 21.600 vph en vez de las que se han impuesto para la relojería suiza de 28.800 vph. Pero a cambio de esa velocidad más lenta, la reserva de marcha rondaba las 47 horas, que al compararlos con las 38h de un 2836/2824 nos da una idea de su magnitud. Lo que es más, si tomamos de base el omnipresente Seiko 4R36/TMI NH36, a esa misma frecuencia sólo consigue darnos 41 horas. Al ser un movimiento ya descatalogado, os dejo aquí una copia local de sus especificaciones técnicas (1,97 MB. en formato PDF).

No acaban ahí sus logros, puesto que el ETA 2789 tiene el honor de ser el primer calibre que presentando fecha y día de la semana ofreciera quickset integrado. Seguramente por ese motivo fue la elección para muchísimas marcas de prestigio, entre ellas Fortis, Pierce, Rado, BWC o Cyma, y también otras viejas conocidas nuestras, que al igual que Thermidor, optaban a estos movimientos en sus gamas más selectas: Potens, Radiant-Blumar, Festina y Duward.

Respecto a esta unidad en concreto, desconozco si la maquinaria haya tenido algún tipo de mantenimiento a lo largo de los años, pero según el cronocomparador, he obtenido un resultado de +31 segundos al día, todo ello con una uniformidad que se podría considerar favorable incluso bajo los criterios del siglo XXI.

En la muñeca es un reloj que se siente peculiar. Sus reducidas dimensiones para los estándares actuales, su delgadez, y sobre todo su ligereza hacen que sea un reloj enormemente cómodo de llevar. Una cualidad en la que no creo que exista rival actual. A modo de ejemplo su peso es parecido al de un reloj de hoy en día que monte una correa de cuero. Sin embargo a nivel visual, sus 41 milímetros de distancia entre asas hacen que parezca algo mayor.

Sin duda mi parte favorita es su esfera y el brazalete retro-futurista, una sensación de nave espacial parecida a la que tenemos con el Glycine SST Airman, pero siendo verdaderamente de aquella época. Por sacarle alguna pega, y dando por sentado que el plexy es algo que debemos aceptar puesto que la técnica del momento era lo mejor que podía darnos, creo que las manecillas ultracortas son la principal crítica. Algo a lo que cuesta acostumbrarse, y que obviamente no facilita el tener una legibilidad rápida y precisa.

Viendo relojes como este, uno entiende porque el Swiss Made es lo que es actualmente, porque todo ello viene de una herencia histórica donde la calidad relojera que se fabricaba en Suiza, no tenía parangón en ningún otro país.

Según estuve leyendo, el 2789 es esencialmente el mismo calibre que el ETA 2836, por lo que en principio funciona del mismo modo. Sin embargo me es imposible extraer la corona hasta la segunda posición para ajustar la fecha, salta directamente a la tercera que cambia la hora.

Un relojazo por robustez y durabilidad, y además con unas líneas particulares que lo hacen reconocible e identificable. Una pena que el mercado se mueva ahora por otros derroteros. Como comparación, lo más parecido que nos ofrece la marca es su Limited edition de 275€,movido por el calibre que sería el nieto de éste, el ETA 2824; pero con unas líneas clásicas que nada tienen que ver con el «pop» de este vintage.

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 8 Prestaciones 7 Precio 8 MEDIA 7,6

