Inoxcrom juego 77/M

Desde la review de la estilográfica Faber-Castell Loom no había vuelto a tocar en este espacio las plumas. Ya sabéis que siempre he sido un amante de Inoxcrom / Inoxcrom Internacional, así que tras la prueba de la Inoxcrom Arc Collection Mava, hoy os traígo algo muy especial: El juego Inoxcrom 77/M.

Con motivo de mi Primera Comunión, uno de los regalos que más recuerdo es un juego de bolígrafo y pluma estilográfica marca Inoxcrom. Un regalo de mi madre y que escogido por mi mismo compró en la hace años extinta papelería Rullán. Recuerdo su precio de 1.200 pesetas, así que cuando en eBay me topé con uno de estos artículos en estado NOS (New Old Stock), no pude evitar comprarlo.

Corría el año 1967 cuando Inoxcrom lanzaba su pluma más exitosa, el modelo 77; si bien este modelo sólo comparte con aquella el nombre. Nuestra protagonista, bautizada como 77/M con la «M» de metálica o metal. Su historia comienza en 1980, casualmente el modelo que usaba mi padre. A partir de 1985 los de Inoxcrom se ponen en contacto con la empresa alemana Mutschler GmbH para que les desarrolle un nuevo conjunto de plumín, alimentador y boquilla que Inoxcrom y que pasa a llamarse igualmente como 77, es un caso paradigmático de una instrumento de escritura de Inoxcrom que no estuviera desarrollado completamente por ellos.

La 77/M aparece en 1985, incluyendo un cuerpo completo de acero, algo que no tenían las 1700. Sus variantes estuvieron en el mercado hasta 1992/1993 y el bolígrafo hasta 1994.

Antes de pasarme a las estilográficas baratas y con cuerpo de plástico tipo Inoxcrom SAKYO, le di mucho uso al conjunto. Recuerdo que en el colegio te requerían llevar un bolígrafo azul y otro rojo para las correcciones. Me hice con un recambio de tinta rojo para el bolígrafo, así que tenía el azul en la estilográfica y el rojo en el boli. Es el recambio que aún venden en Inoxcrom y que es compatible con las cargas Jumbo de Parker y otras marcas.

Era un producto asequible como caracterizaba a Inoxcrom, y según la evolución del IPC, equivalente a unos 22€ actuales. Afortunadamente no son demasiado apreciadas por los coleccionistas, así que pude hacerme con este set por algo menos de esos 22€.

Os emplazo a Miguel Huineman de Pluma Hispana, un gran conocedor de las plumas españolas y en particular de Inoxcrom, al que he tenido el placer de conocer personalmente.

