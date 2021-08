Casio AE-1500

Casio Collection es mi gama favorita de la marca. Relojes mayoritariamente digitales con buenas prestaciones y buen precio. Sin embargo siempre me he sentido identificado con los modelos más clásicos, aquellos que ahora llaman «old-school» y de los que por ejemplo ya probé el F-105W. Los nuevos modelos, en general, me resultan menos atractivos, y desde la desaparición del W-720 que no me transmitían nada especial. Es verdad que había algunos muy bonitos: el A700 (Casio Vintage), el W-735, … Hasta que llegó el AE-1500 y me encandiló.

Desde que lo vi me encantó su LCD de grandes dimensiones y con grandes dígitos, una estética muy a lo Suunto, pero a precios aptos casi para cualquier bolsillo.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Resina. 54,4mm X 51,21mm X 15,73mm Botones 4 metálicos Esfera Caqui Bisel Resina Cristal Resina Iluminación LED Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, doble horario, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, función despertador Resistencia al agua 10 ATM Peso 57g Módulo Casio 3502 Complicaciones Calendario programado hasta 2099, 5 alarmas, señal horaria, cronógrafo, temporizador Prestaciones 10 años de autonomía +/- 30 segundos/mes Origen Made in China Garantía 2 años PVP 29,90€ (Oferta 24€) Distribuidor Casio España

Introducción

De este Casio AE-1500WH se lleva hablando desde finales 2020, aunque su comercialización en nuestro país no llegó hasta el mes de marzo de 2021. Se ofrece en tres variantes, que en Zona Casio hicieron una compararon.

– AE-1500WH-1AV: Color negro y LCD positivo.

– AE-1500WH-5AV: Color caqui con detalles en negro y LCD positivo.

– AE-1500WH-8AV: Color gris oscuro con LCD negativo.

La versión AE-1500WH-5AVEF es la que encuentro más atractiva, solamente por su color verde amarronado, se convierte en un reloj diferente a la mayoría; mientras que su LCD no invertido proporciona una buena funcionalidad. La estética es también algo distinta a lo que estamos acostumbrado en Casio, y es que su gran tamaño de caja con una pantalla también grande, recuerda a los LCD Dotmatrix del Suunto Core o de modelos de Timex y Seiko/Pulsar.

Presentación

Tradicionalmente los japoneses de Casio han sido muy cuidadosos en la presentación de sus relojes, algo que comparten los modelos más económicos como el F-91W, pero también en modelos más elitistas y lujosos como el G-Shock GMW-B5000.

Una cajita de cartón de tamaño compacta y en color negro.

Es común a otros modelos, así que la etiqueta adhesiva identificando el reloj, su variante, su mercado y el número de módulo es crucial para ser identificado y no servir un reloj que en realidad es otro.

Ya conocemos también su interior, un reloj bien protegido por plástico y una almohadilla de sujección.

Si rebuscamos en el fondo de la cajita nos encontraremos toda la dotación que lo acompaña: garantía, diferentes disposiciones legales, y el manual instrucciones del reloj, o mejor dicho de su módulo. Más de 30 páginas detallando su funcionamiento y sus especificaciones, algo que pocas marcas hacen con tanto detalle, y menos aún en relojes económicos como este.

Por último, el reloj con su etiqueta de cartón. Como siempre, nos aparece el PVP recomendado para el mercado al que está destinado, en este caso 30€, pero que según la tienda online de Casio es de 29,90€. Diez céntimos no son dinero hoy en día, pero es una cuanto menos curiosa discrepancia. Por cierto que aunque Casio está haciendo muchos esfuerzos para terminar con el mercado gris, razón por la cual no está disponible en Amazon, otros vendedores y otros comercios lo ofrecen a poco más de 20€.

Diseño y construcción

La caja es de resina, tiene un tamaño de 54,4mm X 51,21mm con 15,73mm de espesor. Es casi tan grande como la de un GW-9400 (55,2mm X 53,5mm X 18,2mm), mayor por tanto que la de un GW-6900 (53,20mm X 50,00mm X 17,70mm), un G-Shock que ya era considerado grande en su tiempo 2009. Está compuesta por dos piezas, la superior en color khaki y la inferior en negro. Un aspecto muy militar o de caza.

La parte superior incorpora la funcionalidad de bisel, y se alza como 1,5mm por encima del cristal, de este modo protegiéndolo.

El cristal es acrílico, plexiglás o de resina, por duración hubiera preferido uno mineral, pero entiendo que en estos precios no queda mucho margen de maniobra. Al menos es plano, no como en el W-S210HD o el W-756D, facilitando la legibilidad.

Tiene cuatro pulsadores o botones, son de acero inoxidable y de buen tamaño, mayores que en un GW-M5610.

El LCD es positivo y los dígitos tienen buen contraste. El grosor de los segmentos es bueno, podría ser aún mejor, pero no tiene nada que ver con los segmentos ultrafinos que solemos ver en Casio y otras marcas para reducir el consumo eléctrico. Combina etiquetas con marcas y cuenta con una animación que ocupa el lateral derecho. Ese detalle me hace recordar mucho al Pro-Trek PRW-3100T.

Han montado iluminación con doble LED en color ámbar. Su haz parte de la zona inferior, así que aunque no es tan homogénea con la EL, ilumina correctamente.

La tapa trasera es la habitual de acero inoxidable atornillada (stainless steel back) grabando a laser la mayoría de detalles del reloj, e incluyendo un «Made in China» que poco a poco habíamos ido dejando de ver en favor de los Thailand. Esa trasera es suficiente para garantizar la resistencia al agua de hasta 100M (10 ATM), pero un dato muy a tener en cuenta es que es según la norma ISO 22810, es decir, 100 metros reales en vez de 10 ATM de presión estática que dicta el antiguo estándar ISO 2281.

El tipo de correa es de resina (PUR). La marca no indica su tamaño, según mis mediciones es de 27mm de ancho en las asas, y luego disminuye hasta 20mm. La hebilla es de color negra.

Pese a sus dimensiones y el aspecto contundente, el conjunto pesa según el fabricante solamente 57 gramos.

Movimiento

Este Collection monta un módulo realmente completo: Hora dual, calendario programado hasta 2099, cronógrafo de 24 horas con medición de centésimas de segundo, temporizador de hasta 24 horas con intervalos de un segundo, señal horaria, 5 alarmas con opción de repetición automática cada 5 minutos y en diferentes modos (cada diaria, cada día durante un mes, cada mes o en una fecha determinada).

Lo mejor es que gracias a su pila de tipo botón CR-2032 ofrece una autonomía de pila de 10 años lo mismo que mi querido Casio W-210-2 que aún sigue funcionando. Recordemos que en Casio son muy prudentes con esto y cifran esa autonomía con cierto margen y «suponiendo una operación de alarma de 10 segundos/día y una operación de luz de fondo de 1,5 segundos/día».

Por su posicionamiento en el mercado no creo que sea viable implementar dot-matrix o una pantalla tipo MIP, pero sí me hubiera gustado un indicador de pila baja (EOL o end of life). A efectos prácticos no es problema, con una década de autonomía que en términos prácticos serán 15 años con facilidad la correa ya estará hecha añicos y ni siquiera necesitaremos preocuparnos por el cambio de pila.

Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (148 KB. en formato PDF).

Sensaciones

Es un reloj grande, pero no notamos que sea una caja vitaminada artificialmente como ocurría con el Casio STL-S110H. En el AE-1500WH han aprovechado ese espacio extra para montar un LCD redondo de gran tamaño. Una visualización diáfana y sin interrupciones que es una maravilla.

Acostumbrado a relojes mucho más pesados, su ligereza y la calidez de la resina lo hacen muy cómodo, solamente su tamaño y su grosor impiden que lo vistamos con puños algo ajustados, momento en que inevitablemente deberemos llevar el reloj por fuera de la manga, igual que si fuera un Casio G-Shock GW-9400 («Rangeman») o un Casio G-Shock GPR-B1000 («Nuevo Rangeman»).

Su aspecto hace que el AE-1500 parezca un reloj más caro de lo que es, y en cuanto a funciones considero que sobra para la mayoría de usuarios, si bien algunos critican que el temporizador sólo pueda fijarse a nivel de minutos y no de segundos.

Me sorprende lo que Casio es capaz de darnos por ese dinero, aunque me cuesta comprender porqué en la franja de digamos 60€ no tenemos verdaderas maravillas en cuanto a relojes digitales.

Conclusiones

Me parece que Casio demuestra la capacidad que tiene haciendo relojes digitales cuando es capaz de vender algo tan completo como el AE-1500 a un precio de solamente 25€ y ganar dinero con ello. Desconozco si será un superventas como el mal llamado «Casino Royale» (AE-1200), pero es evidente que el AE1500 es un estupendo reloj y con una gran legibilidad. Ese saber hacer de Casio es su peor enemigo, porque tenemos modelos como el W-735 que si renunciamos a la gran visibilidad del 1500, nos ofrecen más funciones todavía, por ejemplo la alarma vibratoria por unos 30€.

Salvo por el cristal, los materiales son mejor de lo esperado en un reloj así. El cambio de diseño, finalmente con «displays» de buenas dimensiones, espero que sea una tendencia que haya venido para quedarse, tal vez aceleradas por la multitud de pantallas con las que trabajamos hoy en día. ¿Veremos derivados de este AE-1500? ¿Tal vez versiones cromadas y con cristal mineral como lo fueron el AE-2000?

▲ Más ▼ Menos Muy buena legibilidad

Completo para su precio Cristal de plexiglás en vez de mineral

