Galería de relojes de los lectores (11), parte de una colección y otra investigación

Agosto, un mes de calor y vacaciones veraniegas, pero que no impide la publicación de vuestra Galería de relojes de los lectores, esta vez acompañada de otra interesante investigación que ha iniciado WR_100, y de unas fotografías de exquisitos relojes procedentes del archivo personal de ARB Cuentatiempos.

Ricardo

Mi nueva adquisición, un auténtico Orient «Made in Japan» en excelente estado de conservación, me encantaría que asome en la Galería, muchas gracias Guti.

ARB Cuentatiempos

Lo prometido es deuda amigos y aquí tenéis la foto del reloj Panerai de mis comentarios. Lamento solo sea una, en aquellos años sin internet en Cuba no se ni como me dio por guardar recuerdos de los relojes que pasaban por mis manos.

En esta pueden ver la réplica (de bastante calidad) del Panerai 1950 Bronzo que tengo ahora en mi poder. Un reloj que trabaja muy ajustado desde que un amigo relojero me lo ajustó al detalle.

Aquí le envío las otras fotos de algunos de los relojes que pasaron en el pasado por mis manos. Empiezo con el Breitling Old Navitimer.

Este reloj me fascinó por el color tan bello de sus capas antireflejo. No se aprecia bien en las fotos, pero en vivo me deleitaba mirándolo. Solo he tenido un reloj con el cristal mas transparente que este Breitling e increíblemente fue un reloj de un sector de precios muy inferior, aunque no por ello lo considero un mal reloj. Fue el Victorinox Alliance que también le envio las fotos. Un reloj increíble por el precio que cuesta. Muy exacto y con unos acabados que pertenecen a un segmento de precios superior. De hecho me gustaría mucho que en algún momento tenga la oportunidad de tenerlo en las manos y hacerle su review, pues tiene mucho que ver con otros relojes por usted revisados en la Bitácora. Me atrevo a asegurar que una vez lo haya visto en sus manos, le gustará mucho. Yo puedo decir que es de los pocos relojes que me he arrepentido de haber vendido privándome de tenerlo para siempre. Lo hice solo porque un amigo de la familia muy querido se volvio loco con el y me insistió durante mucho tiempo, hasta que por cansancio un buen (o mal) día se lo cedí.

Estas fotos son las del Victorinox Alliance. Mire la notable diferencia de transparencia y reflejos que acusa el pobre Seiko 5 Sport contra el Victorinox.

En la foto que el Victorinox aparece con el grupo de mis dos divers Citizen y mi ProTrek de Casio, detalle el reflejo liliáceo que aparece en el zafiro del Victorinox Alliance delatando su gran capa antireflejos. De todas formas le advierto que las fotos no le hacen justicia a este excelente reloj de Victorinox. En las manos asombra su calidad visual.

Las bases plasticas estan mojadas de agua porque unos momentos antes de las fotos estaban zambuidos en agua. Al sacarlos, yo sequé los relojes pero no lo hice con las bases plasticas por descuido.

Todo el lote debe tener fechas iguales del 2018 o después, porque en esa fecha las pasé por un software para reducirles su peso.

Este fue el Citizen Ecodrive U70 que di a cambio cuando logré hacerme con el Panerai. Un reloj que me gustaba mucho (hasta la fecha actual es el Ecodrive con mayor autonomía. Es el único de todos los fabricados por Citizen que logra estar unos asombrosos siete años hibernando en total oscuridad sin perder la hora ni resetearse, parece poco, pero da una tranquilidad de espíritu tremenda) su única pega es que pesa lo mismo que un gran diver sin llegar a serlo. Este es un reloj inspirado en el automovilismo deportivo muy bien logrado en su concepto para mi opinion. Además con un calibre anadigi de los mejores que he visto. También este es uno de los que nunca mas ha aterrizado por aca por mis manos. Ahí puedes ver un poco de mi sufrimiento, he tenido que quitar relojes que me gustaban mucho, para poder a veces hacerme con otros que como el Panerai solo me han dado un buen dinero. Solo con los años se adquiere experiencia, pero en el camino recorrido quedan muchas historias que no debieron terminar. Perdona el parrafón amigo.

Movado Serie 800

Un reloj con muy buena terminación en sus acabados pero su movimiento cuarzo no me transmitía nada. Salí de el rápidamente.

Bulova Marine Star

Este también es de los años en que tuve el Panerai, (los tiraba arriba de una plancha de poliespuma para hacerles la foto). Parecido al Movado. Bonito y bien terminado. Lo vendi a un amigo cubano de aquí de mi localidad. Todavía lo tiene.

Un Wenger después de varios años de uso de mi hijo llevándolo diario a su escuela. Nada que ver con el Victorinox Alliance. Ya este Wenger no lo tenemos en casa. Un buen día amaneció agotada su batería y llamé a un amigo vecino que me ayuda haciéndome mandados en el negocio y se lo dí después de ponerle una Renata nueva. A mi hijo, tres días después, le regalé un Casio solar. Era su cumpleaños.

Debajo un Croton automático con cristal de zafiro. Un bulky muy pesado y con un armis insufrible. Pasó por aquí sin penas ni glorias.

Bueno espero no haberle aburrido amigo. Esto es una muestra de lo que hablé en la Bitácora. Siendo sincero muchos buenos relojes han transitado por aqui, pero tambien ha pasado mucha metralla (hablo de relojes que siempre son de marca y con algo de calidad, pero que llegan a veces con bastante uso o con poco uso, pero maltratados, algunos los puedo restaurar y embellecer exteriormente y después van a la venta sin engañar nunca al comprador, se le dice que está barato por su condición de restaurado y todos felices. En Cuba hay mercado también para estos relojes restaurados, hay mucho obrero que necesita un reloj duro y fiable para llevar al trabajo y como no hay tiendas oficiales por ahi va la cosa. Para los movimientos me auxilio de dos amigos relojeros muy buenos en lo suyo. Uno para los mecánicos y el otro para los cuarzo. Pero eso son las menos, trato siempre de no embrollarme con relojes que tengan problemas en su funcionamiento.

Hasta la próxima amigo. Salud y suerte.

Raúl Delgado

En mi primera vez en la galería, quiero enseñaros mi Colomer & Sons Sports Chrono. Este ejemplar de la marca Española es un robusto reloj deportivo que se caracteriza por tener una calidad precio inmejorables.

Bia Namaran

Uno de los coches -de los sueños- del dueño de este blog, y uno de los relojes digitales más bonitos del mundo.

WR_100

Te mando un par de fotografías de ambas esferas de un reloj industrial de la marca PHUC. El reloj está parado, y como se aprecia en las imágenes, las dos caras marcan horas diferentes.

Lo he visto en Vitoria y tengo que reconocer que desconocía la marca. Como siempre en estos casos, he hecho mi propia «investigación» que no es que haya sido muy fructuosa.

Lo primero es la página web de la empresa phuc.es/es/presentacion

Nos da muy poca información (al menos a mí me lo parece)

«¿Quién somos?

PHUC es una marca especializada en soluciones y sistemas de control de tiempos. Especialmente enfocada en el sector de relojería industrial. La fabricación de sus productos de hardware y software consolidan la marca como referente en su sector.

Inició su camino en 1940 con la comercialización de máquinas de calcular mecánicas.

Lanzó en 1957 el primer reloj mecánico para el control de presencia. Este hito marcaría la posición de líder en el mercado y la tendencia a seguir de este tipo de productos en ESPAÑA.

Desde entonces ha ido mejorando su productos marcando la tendencia y la evolución del producto en el mercado.

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha proporcionado soluciones a más de 190.000 clientes en toda España.

PHUC ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos según las necesidades de los clientes, empleando en todo momento el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo.

¿Dónde estamos?

La marca PHUC está representada por una red de distribución a nivel nacional e internacional mediante distribuidores oficiales y/o colaboradores de zona especializados. Llámenos y le pondremos en contacto con su distribuidor.

Teléfonos de contacto:

Territorio nacional: 902.104.350.

Extranjero: +34 937.299.860.»

Desde esta página he sacado un pdf de la relojería analógica que tienen ahora a la venta y que también te adjunto.

Rebuscando, he encontrado una página más antigua (parece que es de la marca) que tiene más información, incluyendo una dirección auténtica en Barcelona. El problema es que los números de teléfono no coinciden.

www.relojeriaindustrial.com/phuc/Presentacion.htm (otra vez sin https)

PRESENTACIÓN

Quienes somos:

Pablo Huc, S.A. es una empresa dedicada desde 1940 a la fabricación y comercialización de equipos y sistemas de Control en las áreas de:

PRESENCIA, PRODUCCION y ACCESOS.

Estos equipos son gestionados mediante potentes SOFTWARES de GESTIÓN.

Cumplimentando nuestras soluciones con todo un abanico de equipos complementarios para la empresa como la INFORMACIÓN HORARIA, PANTALLAS INFORMATIVAS, SINCRONIZACIÓN de REDES INFORMÁTICAS, equipos para el CONTROL de RONDAS, podemos ofrecer cualquier necesidad sobre Sistemas de Control y Medición de Tiempos.

La experiencia adquirida a lo largo de nuestra trayectoria nos permite poder evaluar y recomendar las necesidades de nuestros clientes con mayor conocimiento.

En la actualidad Pablo Huc, S.A. es una consolidada empresa, presente en toda España a través de una red compuesta por ocho delegaciones propias en las principales ciudades y completada con distribuidores autorizados.

Historia:

La trayectoria de Pablo Huc, S.A. se inicia en el año 1940, dedicada inicialmente a la fabricación de máquinas de calcular mecánicas.

El lanzamiento en 1957 del primer reloj mecánico de control de tiempo de España marcaría no sólo la posición de líder en el mercado sino también el importante desarrollo de este tipo de productos en nuestro país.

En 1978 la empresa lanzó el primer terminal informatizado, iniciando así, el salto a la tecnología electrónica.

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha proporcionado soluciones a más de 150.000 clientes en toda España.

La empresa ha ido adaptándose a las cambio tecnológicos según las necesidades de los clientes, empleando en todo momento el Know-How adquirido a lo largo del tiempo.

En 1985 lanza la primera solución de software para el control de presencia en el mercado español.

En 1991 Pablo Huc produce e introduce en el mercado el primer terminal (por entonces “de nueva generación”) totalmente electrónico. Empezando así toda una nueva etapa en la era de la informática.

En 2003 la empresa da un paso cualitativo más, fabricando un terminal biométrico mediante huella dactilar para el Control de Presencia y Accesos.

En 2009, el departamento de I+D+i ya está ideando las nuevas tendencias a seguir…. .

Ubicación:

PHUC – PABLO HUC, S.A. tiene sus oficinas centrales en una de las zonas más comerciales de BARCELONA, situada en Travessera de Gràcia cerca de la Avda. Diagonal y entre las calles de Balmes y Tuset.

Dirección:

Pablo Huc, S.A.

C.I.F. A-08397291

Travesera de Gracia, 73-79 6ª planta

08006 BARCELONA (ESPAÑA)

Tel. +34 902 112 845

Fax. +34 932 173 930

E-mail: pablohuc@phuc.es

También he buscado (no intensamente) en foros y sólo he encontrado este tema:

relojes-especiales.com/threads/reloj-de-fichar-phuc.255464/

Sabiendo tu pasión por la relojería y las marcas españolas, te vuelvo a poner «deberes» para una posible entrevista con alguien relacionado con la marca o con el fundador Pablo Huc.

Para terminar, (aunque estoy seguro de que lo harías de todas formas) te paso unos links de wallapop por si te apetece poner un PHUC vintage en tu vida para controlar las horas que trabajas. El primero es una búsqueda genérica centrada en Barcelona y los dos siguientes son de un modelo que te va a tentar.

Un saludo, y muchas gracias por el espacio que nos brindas en tu bitácora.

Guardatiempo

Un digital bueno, bonito y barato. El Casio AE-1500, en concreto la versión AE-1500WH-5 en color caqui que me parece espectacular. Un reflejo de aquellos relojes con los que en el pasado nos deleitaba frecuentemente Casio.

Procedente de un cambio adopté este ancianito. Un Roamer Popular con un diseño que a ojos de cualquiera podría pasar por un reloj actual.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

WhatsApp

Más

Reddit

Tumblr



Pinterest

Imprimir



Pocket

Skype