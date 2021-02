Desacertada campaña publicitaria del Calypso W-217

Hace unos días estaba poniéndome al día en cuanto a redes sociales y me topé con una publicación de Relojes Calypso o Calypso Watches (la marca perteneciente a Grupo Festina), que me llamó la atención. En su perfil de Instagram @calypso.watches publicaban la siguiente imagen:







Era un reloj digital tipo old-school que apenas quedaba visible en la imagen. Así que procedí a leer tu texto:

«Like Rihanna on What’s my name clip, you should wear red coloured hair, purple clothes and retro watches. #CalypsoDigitalCrush

Calypso Digital Crush Collection K5805/1«.







Me tendréis que perdonar si no soy seguidor de Rihanna (>Robyn Rihanna Fenty), pero la recuerdo con relojes Baby-G y G-Shock que indagando un poco aparecieron en el vídeo musical de Rude Boy en 2010. Busqué entonces el corte the «What’s my name», un tema también de 2010 que por lo visto triunfó en el programa televisivo X-Factor. Lo cierto que ni en el directo, ni en el videoclip oficial, ni siquiera en el «Behind the scenes» se ve a Rihanna llevando ningún tipo de reloj, menos aún de tipo retro. La búsqueda no era complicada, llevaba la muñeca derecha «desnuda», así que todo se reducía a examinar la maraña de hornamentos en su izquierda.



















¡Ni rastro de ese reloj old-school! Y es que como algunos sabréis, ella es del tipo de celebrities a quienes le gustan los relojes de lujo y la alta relojería, con una caja que ya nos gustaría a muchos: Rolex Datejust Day-Date, Chopard Happy Sport, …

Desde Festina-Lotus a veces dan el el clavo como con el reloj Festina Prestige F20361/4 de Greenland y otras veces erran el tiro por completo. Ya fuera por error o intencionadamente pretenden aprovechar el tirón de la artista que nada tiene que ver con los relojes digitales, muy a mi pesar, y menos con el Calypso Digital Crush K5805/1. Un reloj que curiosamente todavía no aparece en la web de la marca y que tiene un enorme parecido a los Casio W-217 y Casio B650. Nada que nos pille por sorpresa y que en cuanto a marcas de relojes españoles, ya vivimos con el Radiant W-59 y el Marea F-91W.