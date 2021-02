ZD Zero Defects. Ropa interior artesanal y Made in Spain

En mi búsqueda del Hecho en España es cuestión de ir indagando y profundizando para llegar a encontrar fabricantes del sector textil que ofrecen algo distinto. Ya sea un producto prime de calidad a buen precio, o bien productos de primera calidad.

La máxima calidad es el objetivo de la marca ZD Zero Defects propiedad de Zedesa o Textil ZE,DE S.A. ubicada en la población barcelonesa de Mataró. Fundada en 1920, desde sus inicios se centraron en la ropa íntima, exactamente lo mismo que producen actualmente.













Para los que no conozcáis la zona, del Maresme donde se ubica Mataró, fue durante décadas el corazón de la confección en Cataluña, hasta que poco a poco, primero con la integración en la U.E. y después con la deslocalización a Asia, las que no trasladaron sus fábricas quebraron. Unos pocos se mantuvieron, y fue porque supieron ofrecer algo diferente. Con más de 100 años de historia, y ubicados en la céntrica calle Santa Marta donde siempre estuvieron en Zero Defects se supieron adaptar y debieron hacerlo bien. Inicialmente fueron conocidos por las marcas Caperucita de ropa de bebés, y Cargol de moda íntima para hombres.













En su canal de Youtube, un vídeo de apenas 2 minutos de duración y creado ex-profeso para su centenario lo explica mucho mejor que yo.

En cuanto a orientación me gusta que apuesten por el Made in Spain y la sostenibilidad. Una marca de calidad, que busca la perfección en cuanto a acabados y comodidad (de ahí lo de «cero defectos»), confeccionando todas las prendas de manera artesanal en su taller propio, pero al mismo tiempo, alejándose del concepto del lujo. A fin de cuentas no debería ser un lujo el poder vestir prendas de calidad, cómodas y duraderas. Utilizan la consigna de «Made in Spain«. Expertly with pride» (Fabricado en España con orgullo por expertos), algo con lo que me siento muy identificado.



















El algodón es el tejido tradicional para la ropa interior, gracias a su comodidad y su transpirabilidad. En ZD utilizan algodón orgánico que es 100% natural, evitando así el impacto que los tratamientos químicos podrían tener en nuestra salud o en el medioambiente. El hilado se lleva a cabo en Portugal.

Una de las claves de su comodidad es que las costuras son planas. Ello se logra abriéndolas manualmente una a una para así aplanarlas.







Pese a que sujeta con firmeza es muy cómodo gracias a su elasticidad y lo suave del tejido. La cinturilla elástica se ve robusta y duradera.

En este caso encuentro a faltar mayor variedad de colores: azul marino, negro o incluso granate.

Composición: Algodón (96%), elastómero (4%).

Disponible en tallas S (44), M (48), L (52), XL (56), XXL (60) y 3XL (64) en color blanco o plomo (gris oscuro).



















Este calzoncillo tipo bóxer es el equivalente al slip de algodón orgánico que hemos visto antes, una elección para aquellos que prefieren la comodidad de ir más holgados. En el post ¿Slip o Bóxer? de su blog nos explican todas las diferencias.

Aunque disponen de una guía de tallas, nos recomiendan que en caso de dudas escojamos un tallaje superior antes que una inferior, evitando así forzar la prenda, y justo eso fue lo que yo hice.













Es cómodo y se aprecia mucho la transpirabilidad del tejido algo que se nota en una prenda interior larga como los bóxers. El color plomo es sobrio como si fuera negro, pero con un toque que lo hace algo distinto y que me parece muy atractivo.

Composición: Algodón (96%), elastómero (4%).

Está disponible en tallas S (44), M (48), L (52), XL (56), XXL (60) y 3XL (64) en color blanco o plomo.



















Un calzoncillo tipo sénior es como se denomina a los calzoncillos con abertura. Son también algo más altos que los slips, sujetando muy bien el cuerpo y la cintura. El tono de azul y el estampado marinero le dan un aspecto desenfadado que me gusta. El tejido es muy elástico haciendo que se perciban como mucho más cómodos.







Composición: Algodón (80%), poliamida (14%), elastómero (6%).

En tallas S (44), M (48), L (52), XL (56), XXL (60) y 3XL (64) en color azul marino.



















Por su tradición milenaria el hilo de soja es muy apreciado en China, pero casi desconocido en Europa. De ahí proviene el tejido que utilizan estos calcetines, y que respetando la filosofía de Zero Defects se aseguran de proceder de proveedores reputados y con garantías. Es el único hilo que se obtiene de proteína vegetal, así que es 100% biodegradable y reciclable. Es una fibra hueca que por tanto absorbe muy bien la humedad y se seca muy rápidamente. Como las zonas del pie que ofrecen más roce son en la zona la puntera y el talón, se cosen refuerzos en esas zonas. Lo hacen en la parte exterior, para que así sea la fibra de soja la que esté en contacto con nuestra piel.

La puntera utiliza el remallado punto por punto, significa que en vez de estar cosida haciendo que las costuras nos molesten, unen cada punto de la abertura de arriba con cada punto de la abertura de abajo.

Es un calcetín alto como su nombre indica, unos 35 cm de longitud de la caña (desde el talón). Al tacto es algo más áspero que los de algodón, aunque son muy cómodos, sobre todo porque con su elasticidad se adaptan a nosotros como si fuera una segunda piel.



















Composición: Soja (48%), algodón (32%), poliamida (14%), elastómero (6%).

Es talla única en colores negro, azul marino, grafito y marrón.



















El hilo de Escocia es un tejido con base de algodón que usa semillas de la variedad Gossypium Barbadense la considerada de mejor calidad debido a lo largas y suaves que son sus fibras y que sólo se da en Perú, Ecuador y Egipto, éste último país es el proveedor de ZD. Convertirlo en hilo es lo que se denomina mercerizado o mercerización y logra que las hebras de algodón se hinchen, adquieran brillo y tengan un tacto más suave. El algodón se convierten en tejido (Hilo de Escocia mercerizado) en Italia, donde se ubica uno de los proveedores más especializados. Todas estas cualidades hacen que el material sea también muy resistente.

Tiene unos 15 centímetros de altura y resultan flexibles y muy suaves. Los acabados son perfectos con costuras bien rematadas y que ni se sienten al calzarlos.













Composición: Algodón mercerizado (80%), poliamida (14%), elastómero (6%).

Talla única en colores negro, azul marino, gris perla, grafito, marrón, tostado y burdeos.







Conclusiones

La experiencia con ZD Zero Defects me ha gustado mucho su artesanía y sus calidades están por encima de toda la ropa interior que he probado. Sus precios no son disparatados, pero tampoco baratos. En ese sentido tienen una sección de outlet en donde podemos conseguir el producto mucho más barato. Si le añadimos que podemos obtener un 10% de descuento en nuestra primera compra se pone mucho más cerca de los precios de marcas como Ferry’s o Avet Set.

Los gastos de envío son gratuitos, y se reciben por SEUR en 24/48 horas después de realizar el pedido. El paquete que recibimos lleva branding de la marca, pero además una advertencia instándonos a verificar que está cerrado y sellado.