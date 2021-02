El pasado día 1, me sorprendía a mi mismo a la hora de ajustar la fecha del reloj. Con la excusa de que el Spinnaker Tesei Titanium estaba haciendo el «rodaje» en el watchwinder para ver si así se estabilizaba su marcha, terminé usando el Davosa Argonautic BG durante casi todo el mes.

Sabéis que lo que suelo hacer es escoger un par de relojes mecánicos, y esos son los que voy rotando durante más o menos una semana, alternados con relojes de cuarzo, principalmente digitales.







Era por tanto poco habitual que durante 30 días hubiera llevado el mismo reloj en mi muñeca. Por eso cuando fui a corregir la fecha, marcaba todavía día 31 pero ya era día 1, me di cuenta que apenas se había adelantado algo más de un minuto. Ya explicaba en la reseña del Davosa Argonautic BG que su fiable Sellita SW200-1 había salido redondo, y que a tenor de las mediciones estáticas del cronocomparador apenas adelantaba 2 segundos al día. Eso daba una cifra exactamente de un minuto al mes, un adelanto a mi modo de ver más que tolerable. Incluso aunque hubieran sido 3 o 4 minutos en el mes tampoco tendría demasiada relevancia. Alguna vez he explicado que uno de los encantos en la relojería tradicional es conocer nuestros relojes. Si una pieza sabemos que adelanta, digamos 4 minutos al mes, es suficiente con ponerla en hora 2 minutos atrasado. Así se irá compensado y a final de mes, en vez de 4 minutos por delante irá sólo 2.







Con ese sistema es verdad que sólo tendremos la hora exacta entorno al día 15 del mes, pero manejar un +/- 2 minutos, no es complicado en nuestra vida diaria, no nos va de 5 minutos más o menos. Personalmente nunca he perdido un tren o un avión por la precisión de mi reloj. Ni estos transportes son tan puntuales como parecen, ni además suelo apurar mis llegadas al entorno del minuto. Se atribuye a Frank Sinatra la frases relojera de: «Llegar puntual es llegar tarde». Quiere decir que si nuestro tren sale a las 8, o hemos quedado con alguien a esa hora, y llegamos a las 8 en punto, estamos llegando tarde.

En un mundo en donde todos vamos acelerados, no tanto porque las cosas pasen rápido, sino porque las sentimos de ese modo, y en un tiempo en el que parece que se valore más la tecnología que la técnica, un reloj así en nuestra muñeca es como nadar a contracorriente. Saber que tenemos un instrumento de tiempo que no es en absoluto necesario, pero que de alguna forma nos complementa.

Las misma dualidad de técnica contra tecnología que encontramos en el afeitado clásico, el

calzado tradicional, la escritura con estilográfica nos la proporciona también nuestros relojes mecánicos.