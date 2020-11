Norteñas: Zapatillas de andar por casa

Reemprendemos la temática del calzado y la moda, unos contenidos que había dejado un poco de lado desde polos de Sirlemon y las zapatillas Segarra 806. Hoy hablaré de las zapatillas de estar por casa de la marca NS Norteñas o simplemente Norteñas, una firma casi desconocida, o que al menos yo no había escuchado anteriormente y de la que apenas hay información, porque como con Stil Mose, parecen ser de la vieja escuela sin ni siquiera una página web puramente presencia. Os puedo adelantar que con la marca Norteñas ocurre como con Privata, ha tenido tantos cambios que cuesta un poco seguir sus rastros.







Lo que me llamó la atención fue la inscripción de calzado Made in Spain, así que me decidí por ellas. Como me ocurre con cierta frecuencia las encontré de casualidad en un centro de Hipercor / El Corte Inglés. Con esa mala costumbre que tienen las grandes superficies de comercializar el calzado sin su caja original se complicaba la tarea de investigación.







Parece ser que ha habido ligeras variantes en cuanto a su logotipo y denominación. Al principio lo usaban como N’s Norteña’s y luego Ns Norteñas. Según una sentencia judicial de 2011, en unos hechos ocurridos en 2004, otra empresa también dedicada al calzado (Nordika’s de Nordika’s S.L.) se confundían ambas marcas, dictando la sentencia el cambio de denominación comercial.

Lo extraño del caso es que la empresa Norteña’s S.L., antes denominada Elba Factory S.L. está en liquidación. Con sede en la tradicional localidad de Arnedo en La Rioja, fue constituida en el año 2002 y en 2012 contaba con 30 empleados contratados. El fundador y ostentando el cargo de director fue Jorge Calvo. Calzados Elba comenzó a promocionar la marca Norteñas en 2006.







Se autodefinían de esta manera: Norteñas es una marca española dedicada al calzado artesanal. Las zapatillas y chinelas que se fabrican en la empresa conllevan un arduo trabajo artesano en el que conviven además materiales naturales y ecológicos.













El modelo en cuestión es justo lo que buscaba, unas pantuflas para invierno y estar cómodo y calentito en casa cuando llegue el mal tiempo. Su objetivo era renovar a un modelo chino de una gran superficie comercial francesa y completar a unas ya un tanto usadas babuchas mallorquinas de piel (babutxes).

El tejido exterior es tipo aterciopelado, suave y muy agradable. Las escogí en color azul marino, aunque también se ofrecían en negro y gris. Una ene minúscula que vista al revés parece una «u» es la seña de indentidad (poco identificable) de la marca.







El interior es del mismo estilo afelpado. Agradable al tacto y muy cálido.







La suela es de goma, delgada pero flexible y con bastante agarre.







El precio fueron de 20€, dobla a los modelos asiáticos pero no es que resulte inasumible para los bolsillos. Habrá que ver cómo se comportan con el uso para determinar si fueron una buena compra. En todo caso, dudo que el modelo pueda volverse a comprar dadas las vicisitudes y las evidentes dificultades de la empresa. Una lástima que nos hace que debamos recurrir a alternativas como Garzón, Calsán o las mencionadas Nordikas.