Reseñas imparciales y de calidad

A causa de esta página y también de mi creencia en las marcas de aquí y en el Made un Spain tengo la fortuna de estar en contacto con gran parte de la industria: Moda y calzado, escritura tradicional, relojería, afeitado clásico son sólo algunos de los temas que me apasionan y que disfruto divulgando.

A veces son las propias empresas las que me contactan y en otros casos soy yo el que toma la iniciativa. Salvo aquellos que ignoran a sus clientes y no responden la inmensa mayoría de las experiencias son muy satisfactorias. Conversamos sobre el fabricado en España y sus beneficios, a veces les compro y otras me ceden sus productos. Es un escenario en el que todos ganamos, bien porque compartimos la misma visión empresarial, porque ganan un cliente o porque obtienen difusión gratuita. Pese a todo, a veces hay malos entendidos y a continuación os mostraré un ejemplo.

Con internet la honestidad está perdiendo su batalla en favor de los intereses. Likes, seguidores o influencers que se compran, opiniones pagadas, notas de prensa repetidas en cientos de medios y publireportajes sesgados. Un galimatías desinformativo que genera ruido y confusión y no nos aporta nada.

Sin lugar a dudas como compradores necesitamos de esa información que nos ayude en nuestra decisión de compra, que nos de a conocer que oferta el mercado y que nos explique con detalle los pormenores del producto. Que sea experta, completa, apta para todos los niveles y sobre todo verídica y de confianza.

Por eso desde siempre he tenido muy claro que hay que explicar lo bueno y lo malo, dar al consumidor criterios de juicio para ayudarlo a elegir su producto. Porque a fin de cuentas todos somos también consumidores, yo incluido. Al mismo tiempo se requieren cuidados y experiencia, hay que dejar muy claro lo que es una opinión personal como pudiera ser un color que no nos gusta de lo que es una característica objetiva del bien o servicio que estamos tratando.

Sin llegar a aburrir al lector ni saturarlo de informaciones superfluas es necesario que dar pinceladas de la historia de la marca, de su filosofía de empresa y también de lo que los hace diferentes. Argumentos para que al menos podamos conocerlo a fondo y decidir por nosotros mismos si nos gusta o no, o si nos sentimos identificados con lo que ofrecen.

El producto debe verse y describirse tal y como es. Ese es mi empeño en las fotografías, de buena calidad pero que huyen de los estudios y del retoque digital. Se ven tal y como cualquiera los vería en su casa y son iguales a las que cualquiera podría tomar con algo de paciencia usando su teléfono móvil o su cámara fotográfica. En contra de la tendencia actual con modelos artificiosas mi criterio es el opuesto, centrando la vista en el producto tal y como nos llega.

Con la review de la ropa interior ZD Zero Defects (Textil ZE,DE S.A.) la situación era aún más extrema. La base de esta página son las ideas y los productos, entes que pueden ser válidos para cualquiera y en donde yo, exceptuando ser el artífice no quiero tener ningún protagonismo. Naturalmente cuando pruebo un reloj capturo alguna instantánea en mi muñeca, lo mismo con un zapato tradicional, es la única manera en que el lector pueda extrapolar cómo quedará cuando él lo lleve. Pero en prendas de ropa, más aún siendo de carácter íntimo es algo que no va conmigo, para eso ya tenemos a otras a las que les gusta enseñarse.

La marca se justificaba con que el calzoncillo estaba arrugado, lo cual es cierto. Pero es que ese no es ningún problema, tal cual así vino en su cajita y es lo que el comprador recibirá en su casa cuando lo encuentre. No lo recibirá planchado ni estirado, si bien todos sabemos que esas arrugas nada tienen que ver con la calidad del producto, más bien al contrario, cuanto mejor calidad tiene el algodón más se arruga. Por su parte, la fotografía de estudio que casi parece un render 3D generado por ordenador no muestra en absoluto como es ese slip, como lo vamos a ver en la realidad.

¿Realmente somos tan ingenuos como para creer que el producto va a ser exactamente igual que en una imagen generada digitalmente? ¿Preferimos ver fotografías «falsas» donde el producto se ve mejor de lo que es? Porque de ser así estoy tremendamente equivocado con mis ideas y se confirma que las Hermanas Wachowski tenían razón en Matrix y que entre la pastilla azul que conduce a la dura verdad y la roja que nos la algodona en una fantasía queremos escoger el engaño.