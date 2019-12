Reportajes de los lectores: El concepto de los Casio F/W

Después de Los últimos Casio F de Pepe Casio continuamos con los reportajes de los lectores, en esta ocasión como agradecimiento a El botón de ajuste en los Casio serie 5 (Fotografías), WR_100 me ha enviado como podrían mejorarse los modelos más clásicos de Casio Collection.

Ha comenzado por los modelos de su colección que más le agradan: F-91W, F-105W y W-86.

El concepto de los Casio F/W por WR_100

A principios de año llegué a una «vieja» entrada de la Bitácora de Guti que se titulaba «¿Por qué gustan los F-91W?«. Al final del artículo, en el que también se hablaba del F-105 y del W-86, lanzaba otra pregunta: «¿Se puede mejorar?».

En mi comentario yo decía que para mi gusto mejoraría la iluminación y lo haría WR50. Pero no me limité al comentario, sino que retomé mi afición por el retoque fotográfico e hice unos fotomontajes de cómo me gustaría que quedasen esas mejoras en el F-91W, y ya de paso, como me gustaría que fuesen el F-105 y el W-86 para que me resultasen más atractivos.

Como no podía poner mis propuestas forma de foto en los comentarios, se las envié a Guti, y con gran sorpresa me dijo que le gustaría publicarlas en una entrada, pero que comentase un poco el porqué de mis propuestas.

He tardado meses en responderle, puesto que me había centrado en la estética, y había olvidado completamente la «práctica». No quería escribir algo «superficial» sin antes haber probado a fondo el F-91W.

Mi primer reloj fue un F-12 que no era ni WR y ,como se me empañó varias veces, mi siguiente Casio fue WR50M y desde entonces nunca he llevado algo con menos «protección», aunque tengo varios modelos F a «buen recaudo».

Para la «prueba» del F-91W, he utilizado como «patrón de referencia» un W-59, que es casi lo que yo pedía. Aunque por tamaño se queda pequeño, y la iluminación es igual.

La prueba ha consistido en llevar el reloj (cualquiera de los dos modelos) durante meses, en el trabajo, durmiendo, en la ducha, en la piscina he incluso en el mar (sólo nadar un poco). He de decir que yo no suelo dormir con el reloj puesto y que me lo quito cuando nado (no por miedo, sino por costumbre).

La experiencia ha sido muy positiva y ambos han resistido perfectamente el agua salada, pero lo más sorprendente para mí (y que ya no recordaba) es la increíble comodidad y ligereza de estos modelos básicos. En cuanto a la legibilidad y la precisión no tenía ninguna duda y han cumplido con creces, exceptuando la escasa (aunque funcional) iluminación.

Ahora es cuando entiendo porque es el reloj favorito de muchos trabajadores y pensionistas (sobre todo del campo). Pareciera como si no llevase nada en la muñeca, pero ahí está recordándote las horas en punto, capaz de despertarte a tiempo o de avisarte de que ya es la hora H.

Mi conclusión es que el F-91W es un relojazo tal como es, y que entiendo que siga igual, pero no por ello vamos conformarnos.

Del F-91W, me gustaría que tuviese la luz EL en verde y que fuera WR50M. Además, he hecho dos versiones más con el «enladrillado» G-SHOCK para rendir homenaje a la legendaria resistencia de la que presume nuestro protagonista… Un capricho.

El F-105 original me parece algo soso, por lo que he cambiado algunos colores para que tuviera ese toque clásico. En la segunda versión he puesto el marco exterior en azul F-91W que tanto me gusta, y en la tercera no he podido evitar «enladrillar» el marco interior.

Del W-86 sólo he hecho una versión para añadirle algo de ADN Casio. Ojalá el original no fuera tan verde.

Como se puede apreciar, todos tienen en común el estilo F-84/87, que tanto me llamaban la atención cuando era un chaval. Creo que el azul, el rojo, el amarillo y el blanco no pueden faltar. Entiendo las versiones más sobrias, pero las primeros recuerdos son imborrables para mí.