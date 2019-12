La resistencia al agua en los relojes

En el artículo de ¿Cómo elegir un buen reloj?, un relojista me sugirió agregar una sección acerca del Water Resistan, cosa que hice. Sin embargo el tema era tan interesante, que también antendiendo a su sugerencia, valía la pena un tratamiento monográfico, algo más en profundidad.

La dificultad del Water Resistant o Water Resist es que hay diferentes normativas internacionales (ISO) que lo regulan, además los fabricantes son libres de adherirse a ellas o no, de manera que podrían poner lo que quisieran, sin estar obligados a una auditoría de terceros que lo garantizase. Evidentemente no pueden afirmar que cumplen las normativas, pero sí las leyendas que quieran, algo parecido a lo que vimos con las cerraduras Ezcurra.

Para hacerlo aún más difícil, pocas son las marcas que especifican claramente en su documentación a que norma se suscriben. Haciendo un análisis inductivo, o sea a la inversa, Casio y Citizen se guían en sus manuales aún por la antigua ISO 2281:1990.







ISO 2281 water-resistant

Esta norma de 1990 se aplicaba a los relojes que llevaban el sello de Water Resistant, especifica la resistencia al agua que debe superar un reloj, esencialmente en base a la presión estática que debe resistir. Esto significa que un reloj WR50M, debe resistir una presión de 5 ATM o 5 BAR, pero en reposo, lo cual no es lo mismo que sumergirse a 50 metros de profundidad. Las pruebas se reducen al reloj en si mismo, y se realizan a temperatura controlada. Tampoco regulan en cuantos relojes el fabricante debe validarlo. Eso explica el porqué en una sauna, con temperaturas elevadas, un reloj WR50M, puede de sufrir condensación.

Las pruebas que define la International Organization for Standardization (ISO), son las siguientes:

– Resistencia cuando se sumerge en agua a una profundidad de 10 cm. Inmersión del reloj en 10 cm de agua durante 1 hora.

– Resistencia de partes operativas. Inmersión del reloj en 10 cm de agua con una fuerza de 5 N perpendicular a la corona y los botones de presión (si corresponde) durante 10 minutos.

– Prueba de condensación. El reloj se colocará en una placa calentada a una temperatura entre 40°C y 45°C hasta que alcance la temperatura de la placa calentada (en la práctica, un tiempo de calentamiento de 10 minutos a 20 minutos, dependiendo del tipo de mirar, será suficiente). Se colocará una gota de agua a una temperatura entre 18°C y 25°C en el cristal del reloj. Después de aproximadamente 1 minuto, el vidrio se limpiará con un trapo seco. Cualquier reloj que tenga condensación en la superficie interior del vidrio será eliminado.

– Resistencia a diferentes temperaturas. Inmersión del reloj en 10 cm de agua a las siguientes temperaturas durante 5 minutos cada una, 40°C, 20°C y 40°C nuevamente, con una transición entre temperaturas que no exceda de 1 minuto. No se permite evidencia de intrusión o condensación de agua.

– Resistencia a la sobrepresión de agua. Inmersión del reloj en un recipiente a presión adecuado y sometiéndolo dentro de 1 minuto a la presión nominal durante 10 minutos, o a 2 bar en caso de que no se proporcione ninguna indicación adicional. Luego, la sobrepresión se reduce a la presión ambiental en 1 minuto. No se permite evidencia de intrusión o condensación de agua.

– Resistencia a la sobrepresión de aire. Exponer el reloj a una sobrepresión de 2 bar. El reloj no mostrará un flujo de aire superior a 50 μg / min.

– No se requieren propiedades de resistencia magnética o de choque.

– No se requiere prueba de presión negativa.

– No se requiere prueba de fijación de la correa.

– No se requiere prueba de corrosión.

Esencialmente son tests genéricos, con la salvedad de la prueba de sobrepresión, es decir que un reloj WR100M, o sea 10 ATM, será somentido a 12 ATM de presión durante 10 minutos solamente, y no deberá haber entrado el agua. Aquí nos damos cuenta porque se refieren a inmersiones esporádicas.

Denominación Presión Resistencia – 1 ATM / 1 BAR No tolera el agua Water Resistant 30M o Water Resistant 3 ATM / 3 BAR / 100 pies Resiste gotas y salpicaduras Water Resistant 50M 5 ATM / 5 BAR / 165 pies Resiste el agua en superficie: Natación, pesca, rafting Water Resistant 100M 10 ATM / 10 BAR / 330 pies Resiste la inmersión en aguas poco profundas: Natación, surf, buceo con snorkel, vela y otros deportes acuáticos Water Resistant 200M 20 ATM / 20 BAR / 660 pies Resiste la actividad profesional en el mar, pero no el buceo con bombona (SCUBA) Water Resistant 300M 30 ATM / 30 BAR / 1000 pies Resiste el buceo con bombona. Es equivalente a Diver’s 200M de la ISO 6425 pero sin estar certificado Water Resistant 500M 50 ATM / 50 BAR / 1650 pies Resiste el buceo con mezcla de gases. Es equivalente a Diver’s 300M de la ISO 6425 pero sin estar certificado Water Resistant 1000M 100 ATM / 100 BAR / 3300 pies Resiste el buceo a elevadas profundidades pero sin estar certificado

Os dejo su transcripción completa:

ISO 2281: 1990 (E). Horología – Relojes resistentes al agua

1 Alcance

Esta norma internacional especifica los requisitos y los métodos de prueba para los relojes designados como «resistentes al agua» y marcados en consecuencia, con o sin indicación adicional de una sobrepresión.

No se aplica a los relojes de buceo, que se especifican en ISO 6425 [1].

2 Referencia normativa

La siguiente Norma contiene disposiciones que, mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Internacional. En el momento de la publicación, la edición indicada era válida. Todos los Estándares están sujetos a revisión, y se alienta a las Partes de acuerdos basados ​​en este Estándar Internacional a investigar la posibilidad de aplicar la edición más reciente del Estándar que se indica a continuación. Los miembros de IEC e ISO mantienen registros de las normas internacionales actualmente vigentes.

ISO 2859-1: 1989, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para inspección lote por lote.

3 Designación

Los relojes que llevan la designación «resistente al agua» con o sin indicación adicional de una sobrepresión están destinados para el uso diario normal y son resistentes al agua durante ejercicios como la natación durante un período corto. Se pueden usar en condiciones donde la presión y la temperatura del agua varían. Sin embargo, si tienen una indicación adicional de sobrepresión o no, no están destinados al buceo submarino.

4 requisitos

Los relojes con la designación «resistente al agua» deberán cumplir con los requisitos establecidos en 4.1 y 4.3, o en 4.2 y 4.3.

4.1 Resistencia a la sobrepresión de aire

El caudal de aire no debe superar los 50 μg / min.

Las pruebas se llevarán a cabo de conformidad con 6.2.1.

4.2 Resistencia a la sobrepresión de agua

No debe haber condensación visible en la superficie interior del vidrio después de realizar la prueba de condensación dada en 6.2.2 antes y después de las pruebas dadas en 6.2.3 a 6.2.6.

4.3 Resistencia a la temperatura y al estrés mecánico

No debe haber condensación visible en la superficie interior del vidrio después de realizar la prueba de condensación dada en 6.2.2 antes y después de las pruebas dadas en 6.2.3 a 6.2.5.

5 Muestreo

Esta norma internacional se puede aplicar para inspección pieza por pieza o por muestreo. En este caso, el muestreo se llevará a cabo de acuerdo con ISO 2859-1.

Las pruebas especificadas en 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5 son obligatorias en al menos una muestra del lote examinado.

6 Pruebas

6.1 Condiciones de prueba

6.1.1 Antes de la prueba, las partes operativas se deben operar y volver a colocar en su posición normal.

6.1.2 A lo largo del período de prueba, la temperatura ambiente debe estar entre 18 grados C y 25 grados C. La temperatura del agua debe ser igual a la temperatura ambiente, excepto para la prueba dada en 6.2.5

6.2 Procedimientos de prueba

La secuencia de las pruebas es opcional. La prueba de condensación se realizará antes de la prueba dada en 6.2.3 y al final de la secuencia de prueba.

Las pruebas de condensación entre cada prueba especificada son opcionales.

6.2.1 Resistencia a la sobrepresión de aire

Sujete el reloj a una sobrepresión de aire de 2 bar [2] y mida el caudal de aire que ingresa a la caja.

NOTA 1: Se permiten procedimientos de prueba comparables, por ejemplo, el uso de gases inertes.

Los relojes que muestran un caudal de aire superior a 50 μg / min no cumplen los requisitos de 4.1 y no deben someterse a las pruebas posteriores.

6.2.2 Prueba de condensación

Coloque el reloj sobre un cojín calefactor controlado de 40 grados C a 45 grados C hasta que la temperatura del reloj sea igual a la del cojín calefactor (generalmente, un tiempo de calentamiento de 10 min a 20 min es suficiente, dependiendo del tipo de reloj). Coloque una gota de agua de 18 grados C a 25 grados C en el cristal del reloj.

Después de aproximadamente 1 minuto, limpie el vaso con un trapo seco.

El reloj que presenta condensación en la superficie interior del vidrio no cumple los requisitos de 4.2.

Si la caja del reloj se cerró en una atmósfera saturada de humedad, la prueba de condensación puede dar lugar a un tipo de condensación que no se debe a una posible falta de estanqueidad de la caja del reloj. Si esto ocurre, el reloj se secará y se volverá a someter a la prueba de condensación.

6.2.3 Resistencia cuando se sumerge en agua a una profundidad de 10 cm

Sumerja el reloj en agua a una profundidad de (10 +/- 2) cm y déjelo por 1 h.

6.2.4 Resistencia de las partes operativas

Sumerja el reloj en agua a una profundidad de 10 cm durante 5 minutos y aplique una fuerza de 5 N perpendicular al eje de la corona y los botones. Ver figura 1.

6.2.5 Resistencia a diferentes temperaturas

Sumerja el reloj a una profundidad de 10 cm sucesivamente.

– en agua a 40 grados C durante 5 min;

– en agua a 20 grados C durante 5 min;

– en agua a 40 grados C durante 5 min;

El tiempo de transferencia entre las inmersiones no deberá exceder de 1 min.

6.2.6 Resistencia a la sobrepresión de agua

Sumerja el reloj completamente en un recipiente adecuado lleno de agua. Dentro de 1 minuto, aplique una sobrepresión equivalente al valor indicado (ver 7.2), o a 2 bar en caso de que no se proporcione ninguna indicación adicional. Mantener esta presión durante 10 min. Luego reduzca la sobrepresión a la presión ambiental

dentro de 1 min.

7 Marcado

7.1 Términos

Los relojes que cumplan los requisitos especificados en la cláusula 4 se marcarán con uno de los siguientes términos en el idioma apropiado:

– Inglés: resistente al agua.

– francés: étanche

– Ruso: водокепроницаемые

– alemán: wasserdicht

– Japonés: 防水 腕 時 計

– Chino: 防水

Para los idiomas anteriores solo la expresión dada deberia ser usada. Se permiten expresiones equivalentes. Para otros idiomas, pero solo uno por idioma.

7.2 Indicación adicional

Además del término «resistente al agua», los relojes pueden marcarse con una indicación de la sobrepresión de prueba dada como una presión en bar (al menos 2 bar) o en el sentido de un sustituto como una profundidad en metros (al menos 20 m) Sin embargo, estas indicaciones no corresponden a una profundidad de inmersión, sino a la presión a la que se realizó la prueba de sobrepresión de agua.

NOTAS:

1. ISO 6425: 1984, relojes de buceo.

2. 1 barra + 10 ^ 5 Pa







ISO 22810

Ante la complejidad para el usuario de la norma anterior, surge en 2010 el estándar ISO 22810. Éste lo que viene a decir es que un reloj marcado como WR50M debe resistir cualquier actividad que el usuario realice a esa profundidad. Ya sea buceo en apnea, o con bombona.







Denominación Presión Resistencia – 1 ATM / 1 BAR No tolera el agua Water Resistant 30M 3 ATM / 3 BAR / 100 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 30 metros de profundidad Water Resistant 50M 5 ATM / 5 BAR / 165 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 50 metros de profundidad Water Resistant 100M 10 ATM / 10 BAR / 330 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 100 metros de profundidad Water Resistant 200M 20 ATM / 20 BAR / 660 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 200 metros de profundidad Water Resistant 300M 30 ATM / 30 BAR / 1000 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 300 metros de profundidad Water Resistant 500M 50 ATM / 50 BAR / 1650 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 500 metros de profundidad Water Resistant 1000M 100 ATM / 100 BAR / 3300 pies Resiste cualquier tipo de actividad hasta 1.000 metros de profundidad

Como las normas ISO son de pago, tendremos que conformarnos en este caso con su índice:

1 Alcance

Esta norma internacional establece los requisitos y especifica los métodos de prueba utilizados para verificar la resistencia al agua de los relojes. Además, indica la marca que el fabricante está autorizado a aplicarles. Los relojes de buceo, especificados como tales, están cubiertos por ISO 6425 que establece requisitos especiales.

2 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones.

2.1 Capacidad de resistencia al agua para resistir la penetración de agua

2.2 reloj resistente al agua

Mira que resiste la penetración del agua

Nota 1 a la entrada: Esta Norma Internacional se aplica al reloj o al cabezal del reloj.

2.3 Sobrepresión

Tensión mecánica sufrida durante la inmersión, expresada en la barra 1), proporcional a la profundidad de inmersión

Nota 1 a la entrada: Las explicaciones y algunas nociones útiles de física se pueden encontrar en A.2.1 y A.2.2.

2.4 profundidad de inmersión

Distancia vertical, expresada en metros, que separa el reloj sumergido de la superficie del agua.

3 requisitos

3.1 General

3.2 Resistencia al agua a la sobrepresión

3.3 Resistencia al agua a poca profundidad

3.4 Resistencia al agua cuando se aplica tensión en los componentes operativos

3.5 Resistencia al agua por exposición a choques térmicos

4 métodos de prueba

4.1 Condiciones de prueba

4.2 Prueba de condensación

4.3 Pruebas de resistencia al agua por inmersión 4.4 Prueba de resistencia al agua por sobrepresión de aire

5 Marcado Anexo A Precauciones de uso y nociones de física

A.1 Precauciones de uso

A.2 Nociones de física Bibliografía

ISO 6425 para relojes de buceo

Este estándar de 1996 se aplica a relojes de buceo o diver, se identifican por las leyendas DIVER’S WATCH xxx M o DIVER’S xxx M, regulando con criterios más exhaustivos los relojes. Se prueba el reloj completo (incluyendo correa y corona), se hace a diferentes temperaturas, y se validan otros criterios relacionados como la resistencia a los impactos o a los campos magnéticos.

Las pruebas que contempla no sólo afectan al reloj en sí, también la correa, la corona y el resto de sus elementos. Bajo los criterios de ISO 6425, se pretende también comprobar la resistencia del reloj ante el agua salada.







Denominación Resistencia Diver’s 100M o Diver’s 150M Resiste el bucéo con aire, pero no con bombonas de saturación (denominación en desuso) Diver’s 200M Resiste el bucéo con aire, pero no con bombonas de saturación (denominación actual) Diver’s 300M Resiste el bucéo con saturación de mezcla de gases

Pruebas realizadas para conseguir la ISO 6425

Como mínimo 100 metros de profundidad:

– ENSAYO MAGNETICO: 3 exposiciones a un campo magnético de 4.800 A/m. El reloj debe mantenerse en +-30 seg/día sobre la precisión inicial.

– ENSAYO DE GOLPES: Dos golpes con un martillo de plástico duro montado de 3 kg montado en un péndulo con una velocidad de impacto de 4,43 m/seg (equivale a una caída de 1 m — mgh=mv2/2). La primera de canto a las 9, y la segunda plano sobre el cristal. El reloj debe mantenerse en +-60 seg/día sobre la precisión inicial.

– ENSAYO QUÍMICO 1: El reloj se sumerge en una solución de cloruro sódico (agua salada) de 30 gr/lt durante 24 horas. El reloj debe mantener sus cualidades de resistencia a la corrosión.

– ENSAYO QUÍMICO 2: El reloj se sumerge en agua a 30cm de profundidad (0,3 bares) entre 18-25ºC durante 50 horas. El reloj debe mantener su mecanismo en correcto funcionamiento.

– ENSAYO DE GOLPE TÉRMICO: El reloj se sumerge en agua a 30cm de profundidad (0,3 bares) a 40ºC durante 10 minutos, pasa a agua 5ºC durante 10 minuto, y de nuevo a 40ºC otros 10 minutos. (Las transiciones serán menores de 1 minuto). El reloj no debe tener filtraciones de agua.

– ENSAYO DE LA CORONA: El reloj es sometido a una presión un 25% mayor que la máxima indicada (nominal). Y se le aplica en la corona una fuerza de 5 Newton en sentido perpendicular al giro.

(Se entiende aplicado a todas las coronas y pulsadores). El reloj no debe tener filtraciones de agua.

– ENSAYO DE PRESIÓN 1: El reloj se somete a una presión de P=(L+1/4L)/10 bares, siendo L la máxima indicada (nominal) (es decir, un 25% superior pero en agua estática). Dicha presión se consigue en menos de 1 minuto y se mantiene durante 2 horas. Luego se reduce a 0,3 bares en menos de 1 minuto y se mantiene durante 1 hora más. El reloj no debe tener filtraciones de agua.

– COMPROBACIÓN DE FILTRACIONES: Se realiza antes y después de cada prueba de filtración. El reloj se calienta sobre placa metálica a 40-45ºC durante 10 minutos y se coloca una gota de agua entre 18-25ºC durante 1 minuto sobre el cristal. El reloj no debe mostrar trazas de condensación.

– ENSAYO DE PRESIÓN 2 (opcional) ISO 2281: El reloj se somete a una presión de 2 bares superior a la nominal. El reloj no debe permitir la entrada de más de 50 µg/min de aire.

– ENSAYO DE PRECISIÓN: Después de las pruebas anteriores, el reloj debe de mantenerse en +-30 seg/día sobre la precisión inicial.

– ENSAYO DE LA CORREA: El reloj se somete a una fuerza aplicada en direcciones opuestas sobre los pasadores de la correa de 200 Newton. (Unos 20 Kg). El reloj no debe sufrir ningún daño aparente en los puntos de fijación. La sobrepresión del 25% superior a la nominal proporciona un margen de seguridad contra las variables dinámicas y del medio que puedan aumentar la presión. Como las posibles variaciones de densidad del agua, la degradación de las juntas y el movimiento del buzo.

Para relojes analógico:

– PRESELECCIÓN DE TIEMPO: Presencia de dispositivo de preselección de tiempo protegido contra la manipulación accidental o incorrecta. En caso de ser un bisel giratorio debe tener una escala ascendente de 60 minutos alineada con las marcas del dial y los índices de 5 minutos deben estar caramente destacados.

– VISIBILIDAD: A una distancia de 25 cm en la oscuridad, deben de ser plenamente apreciables

* Las agujas horaria y minutera claramente diferenciadas.

* El tiempo transcurrido del dispositivo de preselección.

* Indicador de funcionamiento (suele ser la aguja segundera).

– MARCAS: Deben de distinguirse de los relojes que no han pasado las pruebas, teniendo marcadas las palabras DIVER´S WATCH L M, o DIVER´S L M, siendo L la profundidad máxima garantizada por el fabricante. La marca puede estar en la esfera, parte trasera, o en cualquier otra parte visible.

Para el buceo con mezcla de gases:

A gran profundidad y largos períodos, se utilizan cámaras de buceo, alternando el agua en profundidad con un ambiente presurizado en el que se respira una mezcla de gases.

– ENSAYO DE PRESIÓN: Se reproduce el ensayo de presión 1, pero en ambiente de mezcla de gases y con una duración de 15 días. Luego se lleva a presión atmosférica en menos de 3 minutos. El reloj deberá seguir funcionando correctamente.

– ENSAYO DE DESCOMPRESIÓN: El reloj se somete a presión interna. Para ello, se sustituyen corona y eje por una corona agujereada por la que se introduce una mezcla de gases a una sobrepresión de L/20 bares durante 10 horas.

A continuación se coloca la corona original, y se realiza el Ensayo de Presión 1. El reloj deberá seguir funcionando correctamente.

– MARCAS: Deben de distinguirse de los relojes que no han pasado las pruebas, teniendo marcadas las palabras DIVER´S WATCH L M FOR MIXED GAS DIVING, siendo L la profundidad máxima garantizada por el fabricante. La marca puede estar en la esfera, parte trasera, o en cualquier otra parte visible.

Conclusiones

Alguien decía que los estándares no sirven de nada si nadie los sigue, a efectos prácticos no son estándares. Y eso es lo que suele ocurrir en el mundo relojero. Pocas marcas, sólo las que producen relojes de buceo, y no todas, especifican claramente la norma de ISO que cumplen. La mejor opción es consultar el manual del reloj, y confiar en que el fabricante sí que haya especificado allí su resistencia al agua.

Así es como podemos comprobar que el Suunto Core o el Creux Automatiq Diamondback son WR50M (5 ATM), y que autorizan al usuario al buceo casual con el reloj mientras que los Rhythm Eternity o Casio W-59, también WR50, permiten nadar, pero no bucear. De la misma forma, algunos fabricantes permiten operar con los botones o pulsadores bajo el agua, otros en cambio, no.

Finalmente hay que recalcar que ese hertetismo, se supone cuando el reloj está nuevo y en perfectas condiciones. Ello quiere decir que con el tiempo se va perdiendo, un golpe accidental que pueda haber roto los sellos de la corona o los botones. Las juntas de goma, van degenerando, y por tanto mermando su aislamiento. También los cambios de pila, que pueden dejar el reloj mal cerrado, o con la junta mal colocada, pueden hacer perder el hermetismo. Ese es uno de los motivos por el que las marcas de relojes recomiendan una revisión completa cada 2-10 años, y que ésta incluya una prueba de estanqueidad.