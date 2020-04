Livegens. Gorra Lifestyle Ocean

Livegens es la firma de productos ecológicos y eco-friendly fundada en 2019 por los hermanos Javier Ramón y Aitor. Con sede en A Coruña y León, apuestan por un proyecto sostenible que haga del mundo un lugar mejor, ligándolo a sus colaboración social en la protección del planeta y el cuidado del medioambiente. Por cada venta que hacen donan 1€ a ese cometido.

Todos los productos de Livegens son 100% respetuosos con el medio ambiente y libres de plásticos, pero además, son una empresa española, lo que les hace ser merecedores de todo mi apoyo. Su emprendimiento, resultó también ganador de los XI Premios MOCE.

De momento en Livegens.com cuentan en su catálogo con gafas de sol de bambú, relojes de madera y gorras de corcho y algodón. Tras el chasco con otros relojes de madera, y con un buen surtido de gafas de sol en mi haber, me decanté por sus gorras.

Se ofrecen en dos variantes, la Livegens Lifestyle Ocean que ha sido la escogida, y la Livegens Lifestyle Sand, ambas con un precio de tarifa de 29,99€ que ahora tienen rebajado a 24,99€. El envío es por Correos Express, gratuito a península y Baleares, así que el precio del artículo no sube más.







La gorra está fabricada en algodón cosido a mano, la visera es de corcho natural, así que como todos sus productos, cumple lo de ser respetuosa con el medioambiente y no contener plásticos. La copa es de tela vaquera y al contraste con la visera de cocho, queda muy bonita. Es de talla única, pero ajustable con la habitual cinta en la parte trasera. La novedad en este caso, es que también es de corcho.







Es un accesorio muy ligero, 80g según nos indican, si bien es algo más pesada que otras gorras. La tela es robusta, y la visera bastante rígida, dando una percepción de calidad que es muy buena.







Se acompaña en la etiqueta de un bonito detalle, una semilla de bambú que se sujeta gracias a una pequeña pinza también de madera. El objetivo es que la podamos plantar nosotros mismos, un aspecto que me parece muy bien buscado, y muy consecuente con la idea de la marca.







El único pero, es que no indican dónde fabrican y confeccionan sus productos, probablemente no en España, lo que reduce la apuesta social y sostenible. Como entusiasta del tiempo, y también de los calendarios, me ha encantado el Calendario 2020 (3,8 MB. en formato PDF) que nos ofrecen, destilando gran parte de sus valores, y unas preciosas fotografías en los mejores escenarios cubanos.

A estas alturas esperaréis una foto mía, pero creo que mejor que os la muestre Ana Laura.