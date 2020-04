Aficionados a los relojes

Cuando uno pasa de ser alguien a quien le gustan los relojes como era mi caso, a ser un verdadero aficionado, poco a poco va descubriendo que hay un mundo tan amplio, que era totalmente desconocido.

Allá por 2012, compré mi primer reloj digital de cierto precio, era un Casio G-Shock GW-6900 que aún conservo y uso, y que fue también mi primer Casio G-Shock.

Hoy lo llevo en la muñeca, y ha sido ese hecho el que me ha incitado de nuevo a la reflexión relojera, porque me ocurrieron varias cosas al mismo tiempo. La primera y más inmediata es que uno puede llegar a gastar sumas de dinero mucho más altas de lo que se hubiera imaginado. Para la mayoría, el mundo termina en las gamas más caras de Lotus-Festina, esas piezas que son las que se ven en los escaparates de las relojerías. Cuando compré el Citizen Pilot Radiocontrolado, fue una decisión meditada, nunca había gastado tanto dinero en un reloj. Mirado en retrospectiva, poco comparado con el Raymond Weil Freelancer 2731-ST-20001 o el Kronos Pilot Automatic Moon Phase 718.35.

Tampoco sabía que se siguieran fabricando y vendiendo relojes mecánicos a precios razonables, algo que me sorprendió cuando descubrí el Seiko 5 Sports SNZF55, y que en esencia no era mucho más caro que un Potens.

La historia se repitió en menor medida con el mencionado GW-6900, y del que luego me hice con una segunda unidad en color amarillo, era un reloj digital caro, pero lo tenía todo: Tough Solar, Radiocontrolado, resistente al agua 200M y con un módulo plagado de funciones. Sin embargo no fue eso solamente lo que me incitó a su compra inicialmente: eran sus formas redondeadas, recordándome al que considero haya sido mi reloj favorito de todos los tiempos, el Casio TGW-10 y que me acompañó diariamente durante años hasta que se rompió su correa.

Tenía además ese encanto de reloj militar, inspirado en las reconocibles lineas del DW-6900, con un aspecto táctico que tantas veces había visto en el cine y la televisión. Porque si algo hay de valioso en eso es que por aquel entonces Casio no se prodigaba en el «Product Placement», si uno de sus relojes aparecía en la pantalla, no era porque la marca lo hubiera pagado, sino porque los productores consideraban que ese era el reloj que debía aparecer. No obstante, a diferencia del DW6900 con una pantalla LCD bastante inútil y llena de información decorativa, el GW6900 era además mucho más funcional.

Junto al GW-M5610, el Casio GW-6900 es un reloj que vale la pena tener. Las líneas clásicas y reconocibles de Casio y de G-Shock, en un modelo muy completo. De forma incomprensible está descatalogado entre las referencias de Casio, y que no cuenta con un sustituto a la altura, está hoy en mi muñeca, haciéndome sentir que llevo un instrumento fiable, y como el tiempo ha demostrado, duradero.