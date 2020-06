Llave Jaxa UR.286 de Diloy tools

Después del cargador para relojes solares, seguiré hablando de herramientas e instrumentos recomendados para los amantes de la relojería. Como he ido hablando de ellas regularmente, ya todos debéis conocer las correas para reloj de Diloy Watch Straps. De hecho tuve el placer de entrevistar a su máximo responsable: Gregorio López «Goyo», y conocer algo más sobre la empresa o de su blog. También reseñé su revolucionaria correa de kevlar, o la correa de nailon.

Lo que es una reciente novedad es su división de herramientas: Diloy Tools, precisamente donde adquirí el Bergeon 6767 y que pretende cubrir la necesidad de los profesionales y aficionados a la relojería que buscan herramientas de calidad, pero sin necesidad de arruinarse, un compromiso muy en la linea de Diloy.

Hoy os quiero hablar de la Llave Jaxa UR.286 que tienen en su tienda online a 29,04€. Supongo que como yo, todos hemos empezado con herramientas chinas de esas de tócame y no me mires. Y no es un mal enfoque, nos ayudarán a ver que cosas necesitamos y usamos más, y entonces irlas reemplazando por otras de mayor calidad.







Este modelo de llave jaxa está fabricada en acero con un mango de aluminio. Tiene 14,5 cm de longitud total, pudiéndose abrir para así desenroscar tapas traseras de entre 15mm y 35mm de diámetro. Incluye 4 juegos de mordazas para adaptarse a la mayoría de hendiduras de cajas.







Se presenta en una elegante caja de madera natural, ideal para guardar la herramienta y las puntas sin riesgo de perderlas.



















Recordad que tenéis disponible un cupón de 6€ de descuento para compras de Diloy.com, así que la llave se os va a quedar en apenas 23€.